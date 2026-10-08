Negocierile pentru guvern: PSD vrea schimbarea direcției economice și o majoritate asumată – PNL ar vota guvernul, dar intră în opoziție – UDMR ar vota guvernul chiar dacă nu va face parte din el

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a avut joi primele discuții cu lideri PSD, PNL și UDMR, aceștia prezentându-i liniile roșii ale formațiunilor lor, condițiile și soluțiile posibile pentru formarea unui Guvern. O nouă rundă de negocieri va avea loc săptămâna viitoare, după ce Luca Niculescu se va întâlni cu USR și minoritățile.

La finalul zilei, Luca Niculescu nu a exclus depunerea mandatului, dar spune că nu au fost epuizate toate variantele posibile:

„Nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce-ar fi dacă, deși uneori este util. Suntem în prima fază a discuțiilor, am văzut pozițiile celor trei partide. Discuțiile vor continua și voi lua această decizie când ne vom apropia de termenul respectiv.”

„Sunt mai multe formule posibile: Ce a propus PSD, mai există pe masă opțiunea tehnocrată. Eu cred în puterea dialogului.”

Luca Niculescu: „E prea devreme” pentru a spune ce fel de guvern va fi

În funcție de aceste premise fixate de partide, premierul nominalizat de președinte urmează să hotărască și tipul de guvern pe care-l va propune. „Este încă prea devreme pentru a spune acest lucru. Voi prezenta un guvern competent, în care cei care se vor regăsi în el să aibă şi competenţele să ocupe acele funcţii”, a răspuns Luca Niculescu, joi, întrebat de jurnaliștii care-l așteptau în curtea PSD.

Despre varianta unui guvern monocolor al Partidului Social-Democrat pe care să-l conducă sau o formulă mai largă, PSD plus tehnocraţi, Luca Niculescu a menţionat că preşedintele Nicuşor Dan i-a lăsat o paletă largă de opţiuni, de la guvern tehnocrat până la guvern politic. „Poate exista şi un guvern hibrid, dar e prea devreme ca să spun”, a menţionat el.

Niculescu spune că a discuțiile cu toate variantele pe masă: guvern tehnocrat, unul hibrid, sau executiv politic minoritar etc.

Despre păstrarea ministrului Nazare la Finanțe

„Domnul Alexandru Nazare este un ministru competent, a arătat-o în mai multe rânduri şi în discuţiile cu agenţii de rating, unde împreună cu colegii de la Banca Naţională au făcut lucruri foarte bune şi în discuţiile pe care le-am avut la OCDE, este un om respectat şi pe plan internaţional, este un om care îşi poate avea locul într-un guvern, dar încă o dată, discuţia este prea devreme”, a mai spus Niculescu, citat de Agerpres.

Ce guvern vrea și ce formulă exclude categoric PSD. Sorin Grindeanu: „Fac un apel în special la PNL și UDMR să pună umărul la construirea unei majorități transparente”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după discuții că social-democrații i-au pus două condiții premierului desemnat – schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR.

Luca Niculescu, a spus Grindeanu, i-a dat asigurări „că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare”:

„Am avut discuții constructive cu prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu. Aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident, și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat pe domnul Niculescu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice – și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăcirii agresive a românilor. România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici. De aceea, astăzi, la discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru desemnat au fost prezenți și o parte din specialiștii PSD, care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Am discutat, în mod evident, și am văzut că parte din lucruri le-a anunțat și domnul Niculescu, despre elemente concrete legate de reorientarea economiei, relansarea economiei, astfel încât chinurile, până la urmă, ajustărilor economice din ultima perioadă să nu mai fie suportate de către pensionari, de către mame, de copii și mai ales de către firmele românești”, a spus Grindeanu.

Social-democrații exclud un guvern tehnocrat

Liderii PSD i-au transmis că nu susţin varianta de guvern tehnocrat pentru că li se pare una slabe, mai alex în contextul precedentelor.

PSD nu încurajează nici varianta unui guvern monocolor cu tehnocraţi, susţinut din Parlament, cu un acord semnat pe proiectele mari, a mai spus Grindeanu.

Un nou Birou Permanent Naţional a fost convocat pentru joi seara, pentru a transmite membrilor acestei structuri de conducere discuţiile cu prim-ministrul desemnat. „Împreună vom lua deciziile. Vă repet, nu există o variantă perfectă pentru niciun partid, dar trebuie să evităm varianta proastă pentru România”, a adăugat Grindeanu.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu pe acest subiect:

„Noi nu susţinem, şi am transmis prim-ministrului desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, un guvern care nu poate să ducă la îndeplinire şi să atingă ţintele, nici măcar pe termen scurt, pe care şi le-ar propune orice guvern”.

„Un guvern tehnocrat care, din experienţa trecută, de acum 10 ani, a fost votat, şi vă rog să vă aduceţi aminte, poate parte dintre dumneavoastră eraţi în presă, a fost votat de aproape tot Parlamentul atunci, dar care de a doua zi a fost guvernul nimănui. Un guvern de acest tip, şi mă refer la guvernul Cioloş, care trebuie să vină în faţa Parlamentului, de exemplu cu bugetul, nu-l văd având forţa necesară să şi treacă măsuri de acest tip. Aşa că e o soluţie pe care noi nu o susţinem şi nu trebuie să ne minţim”.

Apelul PSD către PNL și UDMR

Ceea ce-și dorește PSD pare a fi un guvern PSD – PNL -UDMR, aceasta fiind cea de-a doua condiție a partidului prezentată lui Luca Niculescu, în forma unui „guvern politic ce are în spate o majoritate asumată”.

De aici și apelul social-democraților către foștii colegi de coaliție PNL și UDMR, nu și USR:

„De aceea, fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună ‘nu’ acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un Guvern și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere. Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea, apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni, mai ales la oamenii care ne privesc și așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide în această perioadă”, a declarat Grindeanu.

Alternativa:

„Poate să existe şi o variantă legată de acorduri parlamentare, acorduri care ţin de o susţinere până în 2028, astfel încât guvernul viitor să aibă credibilitate pe tot ceea ce înseamnă demersuri, fie dacă vorbim de cele legate de buget, de angajamentele financiare internaţionale, sau fie cele legate de politici publice, absolut necesare, de reformă, în România, în anii următori”, a mai spus liderul PSD.

„Se pot găsi de conjunctură în Parlament 233 de voturi care să ducă la trecerea unui guvern. Asta nu este o soluţie pe care Partidul Social-Democrat să o susţină. Partidul Social-Democrat îşi doreşte să fie parte a unei soluţii, dar nu oricum. Partidul Social-Democrat îşi doreşte să fie partea a unei soluţii dacă cele două componente amintite de mine mai devreme sunt îndeplinite, ambele”, a arătat el.

„Altfel, e încercarea unui partid de a se dovedi poate mai abil decât alt partid în acest demers, şi care, la sfârşitul zilei, când tragi linie, va duce la nevotarea unui guvern în Parlament. Nu există soluţie perfectă pentru niciunul din partide, dar trebuie să evităm soluţia proastă pentru ţară. De aici, apelul meu către celelalte partide”, a mai explicat preşedintele PSD.

Ilie Bolojan: „PNL nu intenţionează să participe în acest guvern, dar este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România”

PNL nu intenţionează să participe în acest guvern, dar partidul este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România, este mesajul transmis de acest partid premierului desemnat, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul demis a explicat că decizia finală privind votarea unui Guvern Luca Niculescu va fi luată de Biroul Politic Naţional, după ce liberalii vor vedea programul și componenţa cabinetului și vor mai avea o discuție cu premierul desemnat.

Principalele declarațiile ale lui Ilie Bolojan:

”Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”.

”L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România şi necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline care, pe de-o parte să acţioneze pentru a rezolva urgenţele bugetare actuale, asigurarea bunei funcţionări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor, în aşa fel încât să ne încadrăm în ţinte, şi, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în aşa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică şi ceea ce am câştigat, ca eforturile pe care le-au făcut toţi românii în acest an să nu fie pierdute”.

Bolojan a vorbit și despre programul de guvernare prezentat de Luca Niculescu, subliniind importanța angajamentului privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor. „Nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare generale, pentru buna funcționare a instituțiilor de stat și pentru relansarea economiei românești”, a afirmat liderul PNL.

Luca Niculescu, după discuţiile cu PNL: „Au ascultat propunerea de la PSD, nu mi s-a părut că o primesc cu cea mai mare deschidere”

După discuţiile cu delegaţia PNL, premierul nominalizat a explicat că liberalii au ascultat propunerea de la PSD referitoare la participarea la guvernare, dar că nu i s-a părut că aceștia ”o primesc cu cea mai mare deschidere”.

”Sper că până la finalul discuţiilor să ajungem la un compromis, în interesul României”, a mai spus Luca Niculescu. ”Am încă deschise în continuare toate variantele pe masă, dar, într-adevăr, nu a fost propunerea cu care să fie de acord, cel puţin astăzi. (..) Deocamdată am venit, am ascultat, am prezentat liniile programului de guvernare şi voi continua să fac acest lucru”, a a adăugat Niculescu.

”Sunt poziţiile pe care şi le-au fundamentat, pe care le-au explicat. Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluţii cu cele două partide cu care am vorbit până acum şi sper ca acelaşi lucru să se întâmple şi la UDMR şi la celelalte partide pe care le voi consulta. Scopul meu este, după cum am spus, crearea unui guvern funcţional, competent, care să aibă o majoritate, o majoritate care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea şi buna funcţionare”, a mai explicat Niculescu.

Antal Arpad (UDMR): „Suntem dispuși să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din el”

Primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunțat, joi, la finalul discuțiilor cu premierul desemnat că formațiunea sa este dispusă să voteze un guvern, chiar dacă nu va face parte din el.

„Am avut o discuție foarte sinceră și constructivă cu domnul premier desemnat„, a spus Antal Árpád, precizând că au abordat problemele care trebuie rezolvate în România, în primul rând programul de guvernare.

„Noi ne dorim ca România să aibă guvern, suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern, important este programul de guvernare„, a mai spus liderul maghiar.

„Economia României scârțâie, deci este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă și programe prin care se creează noi locuri de muncă.” El a adăugat că este necesară indexarea pensiilor, precum și programe prin care să fie corectate dezechilibrele din societatea românească. „Avem probleme demografice foarte mari„, a mai spus reprezentantul UDMR.

Printre motivele pentru care România trebuie să aibă un guvern cât mai curând, Antal Árpád a enumerat imposibilitatea aprobării rectificării bugetare și a bugetului pentru anul 2027. „Există riscul ca la începutul anului, când vin agențiile de rating, să fim retrogradați”, a avertizat acesta.

Nu s-a discutat despre participarea UDMR la guvernare. „Așteptăm punctul de vedere al celor două partide mari, PSD și PNL, după care vom lua și noi o decizie”, a spus el, precizând că UDMR își dorește în continuare refacerea fostei coaliții și că nu va vota un partid din care fac parte AUR și SOS.

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