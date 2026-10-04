Negocierile dintre SUA și Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina ar include și o tranzacție de miliarde $, cu preluarea companiei Lukoil

Discuțiile administrației Trump cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina s-au extins pentru a include o tranzacție petrolieră de miliarde de dolari, de pe urma căreia ar urma să profite oameni de afaceri din Orientul Mijlociu care au legături cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, a scris sâmbătă New York Times.

Acordul, care depinde de aprobarea guvernului SUA și a Kremlinului, vizează un conglomerat de zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume, deținute de grupul energetic rus Lukoil, potrivit articolului.

Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia are active inclusiv în România: rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Casa Albă, Departamentul Trezoreriei SUA și Lukoil nu au răspuns solicitărilor de a comenta în afara orelor obișnuite de program.

Grupul care urmărește încheierea tranzacției îi include pe investitorul și miliardarul american Todd Boehly, două grupuri din Orientul Mijlociu care au derulat afaceri cu Kushner sau cu familia lui Witkoff, precum și o entitate a guvernului SUA, a precizat ziarul.

Președintele rus Vladimir Putin a abordat subiectul tranzacției în timpul unei întâlniri avute pe 5 septembrie la Kremlin cu Witkoff și Kushner, a relatat NYT, citând persoane familiarizate cu discuțiile. Putin a propus finalizarea acordului ca o modalitate de a le demonstra rușilor că pot face afaceri cu Statele Unite, a declarat una dintre persoanele respective.

Discuții „constructive” ruso-americane

Întâlnirea, despre care a relatat pentru prima dată agenția Reuters, a avut loc pe fondul informațiilor conform cărora Donald Trump ar lua în considerare relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei în schimbul eliberării disidenților deținuți în închisorile rusești.

Kirill Dmitriev a purtat discuții „constructive” cu oficiali din Departamentul Trezoreriei și Departamentul Energiei ale SUA, a declarat marți un oficial american.

Această întâlnire neobișnuită de luni a semnalat faptul că Washingtonul și Moscova sunt deschise la negocierea unor acorduri comerciale înainte de încheierea războiului din Ucraina.

Vizita lui Dmitriev, care conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei, s-a concentrat pe „o soluționare pașnică a conflictului dintre Rusia și Ucraina și pe posibile inițiative energetice americano-ruse după încheierea războiului”, a declarat oficialul pentru Reuters.

Casa Albă, îngrijorată de prețurile combustibililor

Casa Albă și-a exprimat îngrijorarea tot mai mare cu privire la prețurile ridicate ale combustibilului, cauzate în mare parte de războiul cu Iranul, dar amplificate de campania de succes a Ucrainei cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva instalațiilor petroliere rusești.

Se pare că negociatorii președintelui Trump insistă pentru un acord prin care deținuții politici ruși ar fi eliberați în schimbul relaxării sancțiunilor.

Posibilul plan, despre care a relatat marți publicația The Atlantic, ar servi simultan mai multor obiective ale domnului Trump: extinderea discuțiilor cu Kremlinul dincolo de războiul prelungit din Ucraina; avansarea către acorduri profitabile privind petrolul, motorina și mineralele critice din Rusia; și obținerea eliberării deținuților politici.

Ucraina și Europa sunt indignate de proiectul ruso-american

Un astfel de acord ar provoca, probabil, indignarea Ucrainei și a aliaților săi europeni, care încearcă să sporească presiunea economică asupra Kremlinului pentru a-l forța să se așeze la masa negocierilor.

Steve Witkoff și Jared Kushner, trimișii domnului Trump, s-au întâlnit cu Putin la Moscova la începutul acestei luni pentru a relansa negocierile de pace conduse de SUA, blocate de multă vreme.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele Trump la New York săptămâna trecută. Liderul ucrainean i-a cerut președintelui american să ajute Kievul să pună capăt războiului „înainte de iarnă”.

În discursul său în fața Adunării Generale a ONU, Zelenski a făcut apel la aliații din întreaga lume să ajute la blocarea veniturilor Rusiei pentru a-i încetini mașinăria de război. „Limitați-i banii. Limitați-i războiul”, a spus el referindu-se la Putin.

Domnul Kushner, ginerele președintelui SUA, a declarat anterior că „acordurile de prosperitate” reprezintă o componentă centrală a strategiei de negociere a administrației Trump. Rusia și-a intensificat atacurile diurne asupra Kievului și a altor orașe, folosind drone cu reacție pe care forțele ucrainene nu le pot intercepta.

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