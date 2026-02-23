Negocierile de pace, la 4 ani după ce Rusia a invadat Ucraina. Șeful Administrației prezidențiale de la Kiev: „Avansăm și ne apropiem de un moment în care toate părțile trebuie să ia decizii finale”

Ucraina se concentrează pe negocierile de pace care trebuie nu numai să pună capăt războiului, ci și să prevină repetarea agresiunii ruse, a declarat, luni, șeful Administrației prezidențiale, Kirilo Budanov (foto), la o conferință organizată la Kiev.

Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, dar nu a reușit să înainteze în Donbas în al patrulea an de conflict.

„Nu este un secret că negocierile nu decurg fără probleme, dar avansăm în mod clar și ne apropiem de un moment în care toate părțile trebuie să ia decizii finale: să continue acest război sau să se îndrepte spre pace. Sper că, în cele din urmă, dreptatea va prevala. Datorită eforturilor diplomatice și sprijinului partenerilor noștri, în primul rând al Statelor Unite, avansăm pas cu pas către un rezultat”, a declarat Kirilo Budanov.

El a mai spus că o nouă rundă de negocieri în format trilateral SUA-Rusia-Ucraina, menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii. „26 februarie se încadrează perfect în acest interval de timp. Suntem în proces de pregătire. Este o chestiune de protocol – când să vină fiecare, unde şi aşa mai departe. Toate cele trei părţi trebuie să se pună de acord între ele. Chiar patru părţi – mai este şi gazda. Dar noi ne pregătim”, a precizat șeful Administrației prezidențiale ucrainene”, fără a oferi detalii despre locul negocierilor.

Prima și a doua rundă de discuții trilaterale s-au desfășurat la Abu Dhabi, pe 23-24 ianuarie și 4-5 februarie, iar cea de-a treia a avut loc pe 17-18 februarie, la Geneva.

Zelenski vrea garanții de pace pe 30 de ani

În contextul reluării negocierilor de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el contează pe garanții de securitate pe 30 de ani pentru țara sa. „Ca președinți, noi avem mandate de o durată determinată”, a răspuns Zelenski, când a fost întrebat dacă are încredere în președintele american Donald Trump. „Noi vrem garanții pentru 30 de ani de exemplu. Este nevoie de Congres. Președinții se se schimbă, dar instituțiile rămân”, a adăugat liderul de la Kiev, pentru BBC.

Zelenski a subliniat, de asemenea, că, pe termen lung, scopul este recucerirea tuturor teritoriilor ocupate de Rusia de la începutul războiului și revenirea la frontierele Ucrainei stabilite în 1991, anul independenței. Aceasta este doar o chestiune de timp dar nu este posibil în prezent, a spus el.

Volodimir Zelenski a respins din nou cedarea unor noi teritorii în regiunile Donețk, Herson și Zaporojie, pe care Rusia nu a reușit să le cucerească complet. „Nu mă gândesc la aceste teritorii pur și simplu ca la pământ. Văd lucrul acesta ca pe un abandon, ca pe o slăbire a poziției noastre, ca pe o abandonare a sutelor de mii de oameni care trăiesc acolo. Așa văd eu lucrurile. Și sunt convins că această retragere ne-ar diviza societatea”, a apreciat președintele ucrainean.

Kievul a respins, în repetate rânduri, solicitarea Rusiei privind cedarea integrală a Donbasului, care ar însemna renunțarea la teritoriul suveran al Ucrainei, inclusiv la mai multe orașe puternic fortificate și la o lungă linie defensivă în regiunea Donețk.

