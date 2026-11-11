Negocierile de la Abu Dhabi: Kushner și Witkoff pe drum spre Putin au plecat spre Moscova – Ucraina respinge redesenarea granițelor din Donbas, Rusia respinge orice încetare a focului

Un schimb de prizonieri de amploare a fost singurul rezultat concret al celor două zile de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri. Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff se îndreaptă joi spre Moscova, pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, după care vor merge la Dublin pentru a-l informa pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre următorii pași în negocieri, respectiv stabilirea unei noi runde de discuții trilaterale.

„Unul dintre lucrurile pozitive este că am convenit să avem cel mai mare schimb de prizonieri, iar mâine vom stabili numărul final”, a declarat Kushner la Abu Dhabi, într-o conferință de presă alături de delegația ucraineană.

Notabil este faptul că delegația ucraineană a susținut că discuțiile au avansat și pe alte subiecte, care nu pot fi deocamdată făcute publice.



„Pe alte chestiuni pe care nu le putem face publice în acest moment, am făcut progrese foarte mari. Și vă încurajez să mergeți la Moscova, apoi să reveniți la noi, la Dublin, să avem o a doua sesiune și să stabilim și să anunțăm cât mai curând data următoarei runde. Pentru că eu cred că avem un impuls bun pentru a găsi o soluție înainte de venirea Anului Nou”, le-a transmis negociatorul ucrainean Davîd Arahamia emisarilor americani Jared Kushner și Steve Witkoff.

În plus, negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, și omologul său rus, Vladimir Medinski, au confirmat schimbul de prizonieri, fără să ofere detalii privind momentul sau amploarea acestuia. Volodimir Zelenski declarase marți că negociatorii discutau despre un schimb de câte 1.000 de prizonieri de fiecare parte, număr care ar putea crește până la 1.500. Acordul este, până acum, singurul rezultat concret al primelor negocieri directe dintre Kiev și Moscova din ultimele nouă luni, după runda din februarie de la Geneva, care nu a produs niciun progres decisiv.

Reprezentanții europeni au fost prezenți la Abu Dhabi pentru consultări separate cu oficialii ucraineni și americani, însă nu au participat direct la negocierile trilaterale. Negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, a declarat că delegația sa nu a purtat discuții cu aceștia și a pus sub semnul întrebării prezența lor.

Ucraina respinge redesenarea granițelor din Donbas, Rusia respinge toate propunerile de încetare a focului

Potrivit unor informații apărute la finalul negocierilor, Ucraina a respins propunerea de redesenare a granițelor administrative din jurul Donbasului, prezentată ca soluție pentru oprirea luptelor. Formula, avansată de partea americană, ar fi permis Rusiei să revendice o victorie, în timp ce Ucraina și-ar fi păstrat principalele orașe strategice din regiune.

La rândul său, Rusia a respins fiecare dintre propunerile de încetare a focului prezentate, iar Vladimir Medinski, liderul delegației Kremlinului, a luat peste picior delegația europeană, afirmând că se află „în vacanță”. Rusia a cerut de altfel stabilirea unor noi aranjamente de securitate mai ample înainte de a accepta oprirea ostilităților.

Negociatorii americani au încercat să cristalizeze scenariul unui armistițiu de iarnă, în perioada Crăciunului, iar propunerea va fi cel mai probabil avansată de negociatorii americani în discuțiile cu Vladimir Putin. Kushner și Witkoff sunt de asemenea așteptați să avanseze și un summit trilateral între lideri, cu președintele SUA Donald Trump și șefii de state ai Rusiei și Ucrainei.

Reuniunea trilaterală e cerută de mai mult timp de Kiev, dar respinsă până acum de Kremlin. Ea e cerută de Kiev în contextul în care Moscova continuă să ceară retragerea Ucrainei din teritoriile din regiunea Donbas aflate încă sub controlul Kievului, iar Zelenski susține că deciziile teritoriale trebuie discutate la nivelul liderilor.

Kushner: „Progrese importante” în privința garanțiilor de securitate. „Împingem un bolovan la deal”

Jared Kushner a descris negocierile drept „un prim pas bun” și a afirmat că s-au înregistrat progrese importante în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Potrivit acestuia, emisarii americani văd, în urma discuțiilor, „anumite deschideri și anumite oportunități” pentru a face progrese în privința problemelor rămase nerezolvate.

Întrebat despre o eventuală întâlnire Zelenski–Putin și despre perioada necesară unui posibil acord, Kushner a făcut o comparație cu negocierile anterioare la care a participat: „Când am făcut Acordurile Abraham, a durat trei ani și jumătate. Am făcut USMCA, acela a durat doi ani și jumătate. Acordul privind Gaza a durat un an. În realitate, doar liderii pot lua acele decizii finale. Împingem un bolovan la deal. Este un conflict foarte, foarte dificil”, a declarat negociatorul american.

Kushner a lansat și un mesaj critic la adresa europenilor, afirmând că „dacă Europa ar putea identifica o singură persoană care să vorbească în numele ei, aceasta ar fi o realizare mai mare decât să îi convingem pe ruși să îi includă în negocieri”.

https://twitter.com/clashreport/status/2120479208132514089

Negociatorii ucraineni: „Rușii au venit cu instrucțiuni foarte stricte – rămân multe diferențe”

Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a prezentat în cadrul unei postări pe X principalele rezultate ale negocierilor.

„Am încheiat două zile de negocieri în Emiratele Arabe Unite. Principalul rezultat este că am ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri de război de amploare. Acum lucrăm la definitivarea detaliilor și la punerea concretă în aplicare. Aducerea oamenilor noștri acasă rămâne una dintre prioritățile noastre principale. Facem tot posibilul pentru ca fiecare ucrainean să se întoarcă din captivitate cât mai repede posibil. În formatul trilateral Ucraina–SUA–Rusia am discutat despre obținerea păcii și despre reconstrucția postbelică a Ucrainei. Primul pas este încheierea războiului și asigurarea unor garanții de securitate pentru Ucraina”, a transmis Umerov.

„În aceste două zile, părțile au putut să își prezinte direct pozițiile. Rămân diferențe semnificative. Mai este foarte multă muncă dificilă de făcut, dar există oportunități pentru continuarea procesului de negociere”, a adăugat acesta, mulțumind SUA, lui Witkoff și Kushner, Emiratelor Arabe Unite, precum și partenerilor europeni, adică Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și reprezentanții NATO și ai Comisiei Europene, pentru activitatea comună de la Abu Dhabi.

Davîd Arahamia, membru al delegației ucrainene, a descris runda drept una dintre cele mai dificile, apreciind totodată contribuția delegației americane, care a pus accentul pe viitorul postbelic al ambelor țări. El a spus că, în urmă cu 6 luni, Kievul nu vedea posibilitatea reluării negocierilor până în primăvara anului 2027, iar reluarea negocierilor cu rușii în sine este o realizare. Arahamia a vorbit și despre nevoia includerii Europei în negocieri, adică trecerea de la un format trilateral la un format multilateral.

Negociatorul ucrainean a spus că există și un subiect pe care s-au înregistrat progrese mari, dar despre care nu se pot oferi detalii publice.

„Sunt implicat în acest proces din 2022 și pot spune, fără exagerare, că aceasta a fost una dintre cele mai dificile runde. Cred că rușii au venit cu instrucțiuni foarte, foarte stricte și a fost foarte greu să îndulcim discuția. Cred însă că modul în care ați structurat-o în jurul imaginii postbelice pentru ambele țări a deschis dialogul și am început să lucrăm mai productiv. În al doilea rând, cred că partea cea mai importantă sunt oamenii. Evident, muncim din greu pentru a opri războiul pentru fiecare persoană din Ucraina. Dar, înainte ca războiul să se încheie, există întotdeauna oameni care suferă mai mult – cei aflați în captivitate. Așadar, schimbul unui număr atât de mare de oameni este o realizare importantă. Numai acest lucru justifică trei, patru, cinci astfel de sesiuni, doar pentru a-i elibera pe acești oameni. Sper ca mâine numărul să fie mare. Există deja sentimentul că va fi un schimb cu adevărat foarte mare, unul dintre cele mai mari, dacă nu chiar cel mai mare. Și aceasta este, în sine, o realizare.



A doua realizare este că, în urmă cu șase luni, credeam că nu vom putea relua deloc discuțiile trilaterale înainte de primăvară. La Oslo eram foarte sceptici. Și eu am fost sceptic până la final, chiar și cu o zi înainte. Dar acum le-am reluat. Mai mult decât atât, cred că lucrăm în direcția obiectivului final, în care formatul nu ar trebui să mai fie trilateral, ci multilateral, pentru că europenii trebuie să fie la masă. Vorbim despre securitatea postbelică a Europei. Ucraina face parte din Europa, iar țările europene trebuie să stea la masă împreună cu noi și să discute cum va arăta securitatea în Europa. Și aceasta este a doua realizare, pe care cred că aproape am obținut-o deja.



Iar a treia este că, pe alte chestiuni pe care nu le putem face publice în acest moment, am făcut progrese foarte mari. Și vă încurajez să mergeți la Moscova, apoi să reveniți la noi, la Dublin, să avem o a doua sesiune și să stabilim și să anunțăm cât mai curând data următoarei runde. Pentru că eu cred că avem un impuls bun pentru a găsi o soluție înainte de venirea Anului Nou”, a declarat Arahamia.

https://twitter.com/front_ukrainian/status/2120483154544738678

Zelenski, aflat într-o vizită de stat la Copenhaga, a fost informat despre rezultatele negocierilor în cadrul unei videoconferințe cu delegația ucraineană. „Părțile au discutat despre viziunile lor privind garantarea securității și este necesar ca primul pas să fie încheierea acestui război și oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina”, a declarat Zelenski, adăugând că sunt discutate și formate de negociere mai largi, care să includă reprezentanți europeni.

Europenii, la Abu Dhabi, dar nu în sala negocierilor

Reprezentanții europeni au fost prezenți la Abu Dhabi pentru consultări separate cu oficialii ucraineni și americani, însă nu au participat direct la negocierile trilaterale. Negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, a declarat că delegația sa nu a purtat discuții cu aceștia și a pus sub semnul întrebării prezența lor.

„Nu, nu am comunicat cu ei. Nu înțelegem cu adevărat în ce calitate se află aici. Nu înțelegem cu adevărat ce ar fi de discutat cu ei”, a declarat Medinski, adăugând că Moscova nu a primit nicio inițiativă de pace sau propunere concretă din partea statelor europene.

Washingtonul susține în continuare că europenii ar trebui să se alăture negocierilor, în special pe măsură ce discuțiile se extind spre viitoarele aranjamente de securitate ale continentului. În plus, SUA discută cu rușii reluarea exporturilor de petrol și gaze către Europa, ca parte dintr-o înțelegere pentru un armistițiu, ulterior deschizându-se posibilitatea ridicării unor sancțiuni europene.

Umerov a anunțat că delegația ucraineană va purta în curând noi discuții cu partenerii europeni.

Cum s-au desfășurat negocierile: două grupuri de lucru, garanții „similare articolelor 4 și 5” și o nouă arhitectură de securitate

Negocierile de la Abu Dhabi s-au desfășurat pe două direcții. Un grup de lucru militar, condus de comandantul trupelor americane din Europa, generalul Alexus Grynkewich, a discutat monitorizarea unui eventual armistițiu și aranjamentele de securitate post-război, domeniu în care s-au înregistrat progrese încă din runda din februarie. Un al doilea grup, politic, a abordat cel mai sensibil dosar, cel al revendicărilor teritoriale.

Înaintea negocierilor, oficialii americani au prezentat câteva dintre ideile aflate pe masă. Washingtonul a cerut Rusiei să accepte un aranjament care să ofere Ucrainei protecții similare celor prevăzute de articolele 4 și 5 ale Tratatului NATO. Au fost evocate și reactivarea Consiliului NATO–Rusia, ca mecanism de dialog între Europa și Moscova, precum și o clauză de „snapback”, prin care sancțiunile împotriva Rusiei, odată ridicate, ar putea fi reintroduse automat dacă Moscova nu respectă un eventual armistițiu.

În prima zi, reprezentanții europeni au convenit cu SUA și Ucraina să analizeze împreună arhitectura de securitate a continentului, cu scopul reducerii tensiunilor dintre Rusia și aliații NATO, într-o declarație comună în care au subliniat că „un NATO puternic va rămâne elementul central al apărării colective euroatlantice”.

Ucraina a intrat în negocieri cu trei priorități: un acord pentru reducerea tensiunilor în Marea Neagră și permiterea exporturilor de cereale, un armistițiu privind atacurile asupra centralelor electrice ucrainene și asupra rafinăriilor rusești înainte de iarnă și organizarea unui summit trilateral Trump–Putin–Zelenski, posibil în marja summitului G20 de la Miami, luna viitoare.

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