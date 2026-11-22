Comisia Europeană a deblocat cele 10 miliarde de euro din PNRR ale Ungariei, după ce Budapesta și-a retras veto-ul ce împiedica deschiderea unor noi capitole de negociere pentru aderarea la UE a Ucrainei și Republicii Moldova.

Comisia Europeană a anunțat vineri deblocarea fondurilor alocate Ungariei prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Banii fuseseră blocați în perioada în care țara era condusă de Viktor Orbán, pe fondul disputelor cu instituțiile europene privind respectarea statului de drept.

Conform evaluării Comisiei, autoritățile maghiare au îndeplinit în mod satisfăcător 126 dintre cele 127 de măsuri convenite.

Comunicatul Comisiei a constatat că noul guvern de la Budapesta a îndeplinit aproape toate reformele solicitate, în cele luni după încheierea guvernării lui Viktor Orbán și instalarea premierului Péter Magyar, conform Agerpres.

Autorităţile ungare au blocat în repetate rânduri avansarea negocierilor de aderare ale Ucrainei.

Blocajul a afectat inclusiv Republica Moldova, al cărei parcurs de integrare europeană este legat de cel al Ucrainei.

Una dintre principalele nemulţumiri ale Budapestei se referă la respectarea drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina. Pe 12 octombrie 2026, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o lege privind drepturile educaţionale ale minorităţilor naţionale, notează NewsMaker.

Deschiderea ultimelor două clustere de negocieri

Tot vineri, reprezentanții permanenți ai celor 27 de state membre ale UE au decis, în unanimitate, deschiderea ultimelor două clustere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina, a confirmat un oficial european.

Decizia vizează clusterele 4 şi 5 şi a fost posibilă după ce Ungaria şi-a retras veto-ul.

Rezultatele screeningului pentru cele două clustere au fost aprobate în cadrul Grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE (COELA), a declarat oficialul european pentru IPN.

Următorul pas constă în stabilirea datei Conferinţei interguvernamentale Republica Moldova-UE, în cadrul căreia cele două clustere vor fi deschise oficial.

Ucraina şi Republica Moldova au obţinut statutul de ţări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, parcurgând procesul de aderare în paralel.

Negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024.

Procesul de negociere este structurat în şase clustere, care cuprind mai multe domenii de reformă. Până în prezent, Republica Moldova şi Ucraina au deschis negocierile pentru patru dintre acestea:

Valori fundamentale

Relaţii externe

Piaţa internă

Competitivitate şi creştere incluzivă.

Celelalte două clustere rămase nedeschise sunt:

Agenda verde şi conectivitate sustenabilă

Resurse naturale, agricultură şi coeziune.

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