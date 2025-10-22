cursdeguvernare

miercuri

22 octombrie, 2025

Stiri

Bruxelles-ul încearcă să deblocheze exporturile chineze de metale rare: Doar 50% din cererile de export către Europa au fost aprobate de Beijing

De Iulian Soare

22 octombrie, 2025

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a anunțat că l-a invitat pe ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, la Bruxelles, în zilele următoare, pentru a găsi „soluții urgente” la înăsprirea restricțiilor Chinei privind exporturile de pământuri rare, transmite Reuters.

„Ministrul Wang Wentao a acceptat invitația, astfel încât echipele noastre vor colabora în cadrul dialogului privind controlul exporturilor pe care l-am consolidat după summitul UE-China din iulie”, a anunțat marți Sefcovic într-o conferință de presă, după o convorbire telefonică de aproape două ore cu oficialul chinez.

Sefcovic a precizat că Uniunea Europeană nu este interesată de o escaladare a tensiunilor comerciale cu Beijingul, însă situația actuală „aruncă o umbră asupra relațiilor UE-China”, motiv pentru care este esențială o rezolvare rapidă.


El a calificat noile restricții impuse de Beijing drept nejustificate și dăunătoare, dar a adăugat că discuția cu Wang a fost constructivă, iar ambele părți au convenit să intensifice contactele.

Doar jumătate din solicitările de export de metale rare ale companiile europene au fost aprobate de Beijing

Comisarul european a explicat că firmele europene au transmis deja opt liste de aplicații prioritare pentru aproximativ 2.000 de licențe de export, însă doar puțin peste jumătate dintre acestea au fost soluționate corespunzător.

„Cele mai afectate domenii sunt industria auto și cea a utilajelor”, a spus Sefcovic.

Acesta a menționat, de asemenea, că este în contact cu ministrul olandez al economiei în legătură cu situația companiei Nexperia, producător de cipuri controlat de China, asupra căruia guvernul olandez a preluat controlul luna trecută invocând îngrijorări privind posibilul transfer de tehnologie către compania-mamă chineză.

Sefcovic a declarat că este mulțumit de faptul că ambele părți doresc să evite escaladarea și să lucreze la un acord pragmatic.

(Citește și: ”Războiul comercial SUA – China, repriza următoare: Donald Trump anunță tarife de 100% pe importurile din China, de la 1 noiembrie / Scăderi mari pe Wall Street”)

(Citește și: ”China extinde restricțiile pentru exportul de pământuri rare înainte de o posibilă întâlnire Trump – Xi”)


***

