Negocieri Ucraina-Rusia-SUA la Abu Dhabi, runda a 2-a. Kremlinul a transmis că „operaţiunea militară specială” continuă până când Kievul îi va accepta condiţiile

A doua rundă de negocieri Ucraina-Rusia-SUA a început miercuri, la Abu Dhabi, după o noapte în care forțele ruse au lovit infrastructura critcă și unele zone rezidențiale din Odesa.

Kremlinul își menține poziția inițială și cere cedarea Donbasului. În aceste condiții, șansele unui progres imediat în tratativele mediate de Washington sunt reduse, apreciază presa internațională.

Delegația ucraineană este condusă de Rustem Umerov, cea rusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciilor de informații militare – GRU, iar cea americană de emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff.

„Procesul de negociere a început într-un format trilateral — Ucraina, Statele Unite și Rusia. Urmează lucrările în grupuri separate pe teme specifice, după care este planificată o sincronizare comună a pozițiilor. Lucrăm în conformitate cu directivele clare ale președintelui Volodimir Zelenski, pentru a obține o pace demnă și durabilă. Îl informăm pe șeful statului cu privire la progresul fiecărei etape a negocierilor”, a anunțat, pe X, Rustem Umerov.

Precedenta rundă de negocieri trilaterale s-a desfășurat tot la Abu Dhabi, în perioada 23-24 ianuarie.

Poziția Moscovei rămâne neschimbată

Între timp, Kremlinul a afirmat că își va continua ofensiva în Ucraina până când Kievul nu-i va accepta condițiile.

„Atât timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Recent, Moscova a afirmat că una din condițiile „foarte importante” este ca forțele ucrainene să se retragă din zonele pe care le mai controlează în Donbas, în estul Ucrainei.

Trupele ruse vor continua să lupte în Ucraina până când Kievul va lua decizii care ar putea pune capăt războiului, a insistat Peskov, citat de Reuters, sugerând de fapt o capitulare a Ucrainei. Poziția Rusiei rămâne neschimbată, lucru cunoscut atât de negociatorii ucraineni, cât și de cei americani, a spus Peskov.

Întâlnirile trilaterale de două zile au loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a profitat de o încetare a focului asupra infrastructurii energetice, sprijinită de SUA săptămâna trecută, pentru a acumula muniție, atacând Ucraina marți cu un număr record de rachete balistice și drone.

În ultimul an, administrația președintelui american Donald Trump a exercitat presiuni atât asupra Kievului, cât și a Moscovei să găsească un compromis pentru a pune capăt conflictului de patru ani, declanșat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, însă cele două părți sunt departe de a-și fi apropiat pozițiile în privința punctelor-cheie, în pofida mai multor runde de negocieri cu emisari americani.

Cele mai sensibile sunt cererile Moscovei ca Kievul să cedeze teritoriile pe care încă le controlează în Donbas (Lugansk și Donețk), precum și soarta centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, care se află într-o zonă ocupată de Rusia.

Moscova vrea ca Kievul să-și retragă trupele din întreaga regiune Donețk, inclusiv dintr-o zonă de orașe puternic fortificate, o condiție prealabilă pentru orice acord.

Conflictul ar trebui înghețat de-a lungul liniei actuale a frontului, susține Ucraina, respingând orice retragere unilaterală a forțelor sale.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul național al Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din regiunea estică Donbas capturate înainte de invazia din 2022. Analiști militari au estimat că forțele ruse au capturat aproximativ 1,5% din teritoriul Ucrainei de la începutul anului 2024.

