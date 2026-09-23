Negociatori americani și iranieni, trei ore de discuții la New York – Trump: „Nu-mi imaginez de ce nu ar vrea un acord”. Iranul cere ridicarea blocadei navale și deblocarea activelor înghețate

Negociatorii americani și iranieni prezenți la Adunarea Generală a ONU s-au întâlnit marți, la New York, timp de aproximativ trei ore, într-o nouă tentativă de relansare a dialogului dintre Washington și Teheran. Donald Trump a descris ulterior discuțiile drept „foarte bune” și „productive” și a spus că o nouă rundă este programată în viitorul apropiat, în timp ce emisarul său Steve Witkoff a precizat că negocierile s-au desfășurat prin intermediul mediatorilor.

La rândul său, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în care cei doi au discutat perspectivele diplomatice pentru încheierea războiului dintre SUA și Iran și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Kallas a insistat că navigația trebuie să rămână liberă și neîngrădită atât în Strâmtoarea Ormuz, cât și în Bab al-Mandab și a ridicat, de asemenea, problema represiunii interne din Iran, inclusiv creșterea numărului de execuții și condamnări la moarte.

Ce au discutat negociatorii SUA și ai Iranului

Trump a descris discuțiile cu partea iraniană drept „foarte bune” și „foarte productive”, afirmând că o nouă rundă este deja programată în viitorul apropiat.

„A fost o întâlnire foarte bună. Trebuie să spun că a fost foarte bună. Nu-mi pot imagina de ce nu ar vrea să ajungă la un acord”, a răspuns președintele american, în debutul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, răspunzând la o întrebare a unui reporter.

Trump s-a mai întâlnit marți, la ONU, cu reprezentanții a nouă state arabe pentru a discuta războiul. Potrivit unor surse regionale citate de Axios, multe dintre aceste țări erau așteptate să îi ceară lui Trump să reducă tensiunile cu Iranul și să lucreze pentru încheierea unui acord.

Totodată, Steve Witkoff, unul din negociatorii americani, a transmis printr-o postare pe X că speră ca noua rundă de discuții să se dovedească „constructivă și promițătoare”.

„Astăzi, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, am purtat discuții îndelungate cu delegația iraniană prin intermediul mediatorilor, care au făcut naveta între cele două părți pe parcursul întregii zile. Aceștia au încheiat cu succes o rundă de discuții care sperăm că se va dovedi constructivă și promițătoare. Mediatorii își vor continua activitatea”, a transmis Witkoff pe X.

Totodată, televiziunea de stat iraniană a transmis că ministrul de externe al Teheranului a folosit runda de discuții pentru a transmite condițiile Iranului pentru reluarea negocierilor oficiale cu Washingtonul.

„Araghchi s-a întâlnit cu Witkoff în marja Adunării Generale a ONU, la insistența reprezentantului SUA. Decizia de a accepta solicitarea lui Witkoff pentru această întâlnire a fost determinată de necesitatea de a transmite condițiile Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Pozițiile ferme ale Iranului au fost comunicate reprezentantului american în timpul întâlnirii. Ridicarea imediată a blocadei navale, deblocarea imediată a tuturor activelor iraniene înghețate și încetarea războiului pe toate fronturile «Rezistenței» se numără printre condițiile Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a transmis televiziunea iraniană de stat.

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