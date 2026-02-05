Negocieri SUA-Iran privind programul nuclear. Steve Witkoff și Jared Kushner merg vineri în Oman pentru discuții cu șeful diplomației de la Teheran

Statele Unite şi Iranul au convenit să organizeze, vineri, negocieri în capitala Omanului, Muscat. Efortul diplomatic are loc pe fondul tensiunilor crescute, în contextul în care SUA îşi consolidează forţele în Orientul Mijlociu, iar actorii regionali încearcă să evite o confruntare militară.

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, ar urma să participe la discuţii, alături de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, iar Iranul va fi reprezentat de ministrul de externe, Abbas Araqchi.

Agenda discuțiilor ar trebui să includă arsenalul de rachete al Teheranului, a declarat, miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio, în timp ce Teheranul a transmis că va discuta doar despre programul său nuclear, nu și despre rachete, scrie Associated Press.

O serie similară de discuții a fost găzduită anul trecut de Oman, un sultanat situat la marginea estică a Peninsulei Arabice, care a servit mult timp ca interlocutor între Iran și Occident. Aceste discuții s-au întrerupt în cele din urmă în iunie, când Israelul a lansat ceea ce a devenit un război de 12 zile împotriva Iranului, care a inclus bombardarea de către SUA a instalațiilor nucleare iraniene.

Vicepreședintele JD Vance a declarat în emisiunea „The Megyn Kelly Show” că negocierile diplomatice cu Iranul sunt dificile, deoarece ayatollahul Ali Khamenei controlează sistemul politic de la Teheran și refuză să discute direct cu Trump, spre deosebire de liderii Chinei, Coreei de Nord sau Rusiei.

Vance a afirmat că poziția lui Trump este că Iranului nu i se poate permite să dezvolte arme nucleare, pentru că alte state din regiune ar urma rapid acest exemplu.

În ultimii ani, oficialii iranieni au amenințat din ce în ce mai des că vor continua programul nuclear și au îmbogățit uraniu până la o puritate de 60%, la doar un pas tehnic distanță de nivelul de 90% necesar pentru fabricarea armelor nucleare.

JD Vance a mai declarat că Trump va încerca să „realizeze ceea ce poate prin mijloace non-militare și dacă va considera că opțiunea militară este singura posibilă, atunci va alege în cele din urmă această opțiune”.

Eforturile diplomatice urmează ameninţărilor lui Trump cu acţiuni militare împotriva Iranului în timpul represiunii sângeroase împotriva protestatarilor de luna trecută şi desfăşurării de forţe navale suplimentare în Golf.

SUA au trimis mii de soldaţi în Orientul Mijlociu de când Trump a ameninţat Iranul luna trecută – inclusiv un portavion, alte nave de război, avioane de vânătoare, avioane de spionaj şi avioane de realimentare.

După ce Israelul şi Statele Unite au bombardat Republica Islamică vara trecută, tensiunile reînnoite au stârnit temeri în rândul statelor din regiune cu privire la un conflict major ce ar putea avea repercusiuni asupra lor sau ar putea provoca haos pe termen lung în Iran.

Surse iraniene au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump a pus trei condiţii pentru reluarea negocierilor: zero îmbogăţire a uraniului în Iran, limitarea programului de rachete balistice al Teheranului şi încetarea sprijinului acordat grupărilor teroriste aliate din regiune.

Doi oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că liderii clericali iranieni consideră programul de rachete balistice, mai degrabă decât îmbogăţirea uraniului, ca fiind obstacolul cel mai mare.

***