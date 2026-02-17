SUA negociază acordul nuclear cu Iranul „cu portavioanele pe masă” – Miza: controlul fluxului de petrol spre China și programul balistic al Teheranului

Statele Unite și Iranul au început marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții pentru rezolvarea disputei lor pe dosarul nuclear iranian, relatează Reuters. Un oficial iranian de rang înalt a declarat că negocierile depind de evitarea unor cerințe nerealiste din partea Washingtonului, în vreme ce SUA au continuat să acumuleze forțe militare în regiune.

Emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner participă la negocierile de la Geneva, care sunt mediate de Oman, în timp ce partea iraniană este reprezentată de ministrul de externe Abbas Araqchi, a declarat o sursă pentru Reuters.

SUA vor să aibă control pe fluxurile globale de petrol iranian, în special pe cele către China – Iranienii nu vor să renunțe la programul de rachete balistice

Iranul a anunțat duminică că urmărește un acord uclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice ambelor părți.

„Pentru durabilitatea unui acord, este esențial ca și Statele Unite să aibă beneficii, în special în domenii cu randamente economice rapide și ridicate”, a declarat Hamid Ghanbari, adjunct al directorului pentru diplomație economică din cadrul ministerului iranian de externe, citat de agenția de presă Fars.

„Interese comune în câmpurile petroliere și de gaze, în exploatările comune, investiții în minerit și chiar achiziții de aeronave sunt incluse în negocieri”, a spus Ghanbari, adăugând că acordul nuclear din 2015 nu a oferit suficiente beneficii economice Statelor Unite.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că va fi implicat „indirect” în discuțiile de la Geneva și că este de părere că Teheranul dorește un acord.

„Nu cred că vor (să simtă) consecințele neîncheierii unui acord”, le-a spus Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One, luni. Acesta a făcut trimitere la negocierile din vara lui 2025: „Am fi putut avea un acord în loc să trimitem bombardierele B-2 pentru a le distruge capacitatea nucleară. Și a trebuit să trimitem B-2”.

Capacitățile nucleare ale Iranului au fost lovite de SUA în vara anului trecut, după de o încercare de reluare a negocierilor a eșuat. Israelul a lansat atunci o campanie de bombardamente împotriva Iranului care au eliminat apărarea anti-aeriană, iar ulterior s-au alăturat campaniei bombardierele americane B-2, care au lovit ținte nucleare. Teheranul a declarat ulterior că a suspendat activitatea de îmbogățire a uraniului.

SUA negociază cu 2 portavioane pe masă

Marți, in oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că seriozitatea SUA în ridicarea sancțiunilor și evitarea unor cerințe nerealiste sunt esențiale pentru succesul discuțiilor de la Geneva.

Oficialul, care a dorit să rămână anonim, a spus că Teheranul vine la masa negocierilor cu „propuneri autentice și constructive”.

Statele Unite au trimis un al doilea portavion în regiune și se pregătesc pentru posibilitatea unei campanii militare susținute – pe mai multe săptămâni – dacă negocierile eșuează, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Semnalul de forță al Washingtonului vine pe fondul unei presiuni pentru acțiune militară al Israelului. Aceste presiuni sunt temperate, pe de altă parte, de o coaliție de țări islamice (inclusiv Turcia și Arabia Saudită care și-au îmbunătățit relațiile) care urmărește prevenirea unei crize – inclusiv migraționiste masive – regionale, în caz de acțiune militară americană. De notat că SUA vor ca Iranul să își încheie dezvoltarea nu doar a programului său nuclear, ci și a programului său de rachete balistice.

Iranul a început, la rândul său, luni, un exercițiu militar în Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă vitală pentru exporturile de petrol ale statelor arabe din Golf, care au făcut apel la diplomație pentru a pune capăt disputei.

Negocierile nucleare Iran–SUA, în umbra protestelor și a războiului. Discuțiile ar urma să continue miercuri

Întâlnirea de marți are loc la reședința ambasadorului Omanului la ONU, în condiții de securitate ridicată. Mai multe mașini cu plăcuțe diplomatice iraniene au fost la reședința ambasadorului Oman.

Washingtonul și Israelul încearcă să oprească Iranul din a dezvolta arme nucleare care ar putea amenința existența Israelului. Iranul afirmă că programul său nuclear este exclusiv pentru utilizare civilă, cu toate că a îmbogățit deja uraniu mult peste nivelul necesar pentru producția de energie și aproape de nivelul necesar pentru o bombă.

De la loviturile americane din iunie, conducerea islamică exercitată de mulahi a fost slăbită de protestele de stradă reprimate brutal, cu mii de victime, proteste generate de criza costului de trai și agravată de sancțiunile internaționale care au afectat veniturile din petrol ale Iranului.

Spre deosebire de negocierile anterioare, SUA au desfășurat acum ceea ce Donald Trump a numit o armadă navală masivă în regiune.

Reuters mai scrie că Iranul este semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT), care garantează statelor dreptul la energie nucleară civilă în schimbul renunțării la arme nucleare și cooperării cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Israelul, care nu a semnat NPT, nici nu confirmă, nici nu neagă că deține arme nucleare, conform unei politici de ambiguitate menite să descurajeze adversarii. Experții consideră că Israelul deține arme nucleare, dobândind prima bombă în 1966.

Washingtonul vrea ca negocierile să includă și rachetele balistice

Washingtonul încearcă să extindă negocierile și la subiecte non-nucleare, precum arsenalul de rachete balistice al Iranului. Teheranul spune că este dispus să discute doar limitări ale programului nuclear, în schimbul ridicării sancțiunilor, și că nu va renunța complet la îmbogățirea uraniului și nici nu va discuta programul de rachete.

Luni, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la Budapesta că este dificil să se ajungă la un acord cu Iranul, dar că SUA sunt dispuse să încerce.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi s-a întâlnit luni la Geneva și cu Rafael Grossi, șeful AIEA, pentru a discuta cooperarea cu agenția nucleară și aspectele tehnice ale negocierilor cu SUA.

Marți după-amiază, Witkoff și Kushner vor participa la discuții trilaterale cu Rusia și Ucraina, tot la Geneva. Washingtonul încearcă să determine Kievul și Moscova să ajungă la un acord pentru încheierea războiului Rusiei cu Ucraina, aflat în al patrulea an.

