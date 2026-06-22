„Progrese încurajatoare” la prima rundă de negocieri SUA-Iran din Elveția: foaie de parcurs către un acord final în 60 de zile, un mecanism pentru armistițiul din Liban și o linie de comunicare pentru Ormuz

Oficialii americani și iranieni au făcut „progrese încurajatoare” în prima rundă de discuții din Elveția, încheiată luni dimineață, au transmis mediatorii din Pakistan și Qatar, deși tensiunile bilaterale au persistat pe parcursul negocierilor în privința Libanului și a Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a semnalat „progrese majore” în negocierile de pace cu SUA desfășurate în Elveția, în timp ce mediatorii pakistanezi și qatarezi au transmis că discuțiile urmează să continue.

„Medierea neobosită a Pakistanului și Qatarului a adus progrese majore pentru încheierea războiului din Liban”, a transmis Araghchi într-o declarație publicată pe rețelele sociale.

El a precizat că au fost convenite derogări din partea SUA pentru exporturile de petrol și produse petrochimice, că blocada navală americană împotriva Iranului a fost ridicată, că unele active iraniene blocate au fost dezghețate și că a fost lansat un amplu plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran.

De notat că agenția iraniană de presă Tasnim arată că iranienii au pus drept condiție pentru începerea negocierilor pe teme nucleare aplicarea celorlalte părți ale memorandumului de înțelegere, inclusiv eliberarea activelor înghețate și acordarea derogărilor americane care autorizează exporturile iraniene de petrol.

Părțile au convenit asupra unei foi de parcurs către un acord final pentru încheierea războiului în 60 de zile

Separat, Pakistanul și Qatarul au transmis, într-o declarație comună, că prima rundă de discuții la nivel înalt dintre SUA și Iran, desfășurată în Elveția, s-a încheiat și că au fost înregistrate „progrese încurajatoare”, în ciuda faptului că Teheranul a anunțat că a închis din nou strâmtoarea Ormuz, iar președintele american Donald Trump a amenințat că va relua atacurile asupra Iranului dacă Iranul închide Strâmtoarea.

Mediatorii au precizat că SUA și Iranul au convenit asupra înființării unui comitet la nivel înalt care va superviza negocierile și care va urmări ajungerea la un acord în termen de 60 de zile, prin noi discuții tehnice. Aceste discuții tehnice vor continua pe parcursul acestei săptămâni în stațiunea montană elvețiană Buergenstock, se arată în declarația comună.

În același timp, aceștia au precizat că cele două părți au convenit asupra unui mecanism pentru încetarea luptelor dintre Israel, aliat al SUA, și militanții Hezbollah din Liban, aliniați Iranului, și au deschis o linie de comunicare pentru a contribui la asigurarea trecerii în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, o rută globală vitală pentru transportul de petrol și gaze naturale lichefiate.

Această așa-numită „celulă de deconflictizare” ce privește Libanul are rolul de a asigura respectarea armistițiului intrat în vigoare vineri la ora locală 16:00, care a fost încălcat deja de câteva ori din cauza atacurilor militanților grupării teroriste Hezbollah, la care Israelul a răspuns cu propriile atacuri.

Semnalele în final optimiste după discuțiile din Elveția vin după relatări potrivit cărora delegația iraniană ar fi internționat să suspende negocierile după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu noi atacuri împotriva Iranului din cauza acestor atacuri ale Hezbollah din Liban.

„Iranienii nu au plecat niciodată și sunt încă aici, discutând și negociind până târziu în noapte”, a declarat duminică, pentru Reuters, un diplomat american implicat în discuții. „Am discutat despre strâmtoare, Liban, chestiuni nucleare și detalii privind implementarea memorandumului de înțelegere, printre alte subiecte”.

Trump a cerut iranienilor să țină sub control Hezbollah, care a provocat Israelul prin atacuri în sudul Libanului

De notat că Trump a cerut explicit Teheranului să țină sub control Hezbollah, pe fondul unei confruntări dure cu Israelul în sudul Libanului.

„Iranul trebuie să își oprească imediat INTERPUȘII foarte bine plătiți din Liban, care provoacă probleme. Dacă nu o fac, vom lovi Iranul din nou foarte dur, așa cum am făcut săptămâna trecută, doar că și mai dur!!!”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa socială.

Vorbind ulterior, duminică, la Fox News, Trump a avertizat Iranul în legătură cu Strâmtoarea Ormuz și a amenințat direct echipa iraniană de negociere, afirmând: „O închideți și nu veți mai avea o țară. Nici măcar nu veți mai apuca să vă întoarceți în nenorocita voastră de țară”.

Declarațiile președintelui american au contrastat puternic cu mesajele mai optimiste ale vicepreședintelui JD Vance, care a condus delegația SUA în Elveția.

Amintim că SUA și Iranul au convenit săptămâna trecută asupra unui memorandum de înțelegere în 14 puncte pentru încetarea ostilităților (inclusiv în Liban) și stabilirea unei direcții către un acord de pace mai amplu. SUA au ridicat blocada navală împotriva Iranului, în timp ce Teheranul a permis reluarea parțială a traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz.

Ofensiva Israelului împotriva Libanului a rămas însă un punct-cheie de dispută, Iranul cerând ca Israelul să respecte armistițiul înainte ca alte negocieri de pace să poată avea loc.

Petrolul continuă să se situeze în jurul nivelului de 80$/baril. JD Vance transmite semnale pozitive după negocieri

Teheranul a anunțat că a închis Strâmtoarea Ormuz, sâmbătă, după ce Israelul a răspuns la atacurile Hezbollah. De notat totuși că Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că navele continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

De notat că prețurile petrolului au crescut puternic la redeschiderea piețelor de duminică noapte, din cauza anunțului Teheranului de blocare a Strâmtorii Ormuz. Prețurile petrolului au scăzut ulterior după declarația comună de luni, pe fondul diminuării temerilor privind o penurie de aprovizionare pe piețele globale. Brent, referința globală, se tranzacționa luni, la 12:20 ora României, ușor sub 80 de dolari pe baril.

De notat că vicepreședintele SUA JD Vance a minimalizat impactul violențelor din Liban, afirmând că s-au făcut progrese pentru încetarea ostilităților de acolo.

„Aceste lucruri sunt întotdeauna un pic dezordonate”, a spus el.

Vance le-a declarat reporterilor că Trump „ne-a cerut să întoarcem pagina, pentru a transforma relația noastră cu poporul iranian”.

Un diplomat american a declarat duminică seară că discuțiile au inclus „clarificarea unor mesaje confuze venite din partea Iranului privind strâmtoarea și construirea unor mecanisme de deconflictizare pentru a garanta că strâmtoarea va rămâne complet deschisă”.

Cinci nave au trecut duminică prin strâmtoare, o scădere puternică față de cele 26 de nave observate cu o zi înainte, potrivit datelor firmei de analiză Kpler. De notat că datele pot exclude navele care își opresc transponderele în timp ce navighează în Golf.

În același timp, duminică pare să fi fost cea mai liniștită zi în Liban din ultima perioadă, fără relatări privind violențe majore.

Președintele israelian Isaac Herzog a declarat luni că Israelul nu se opune unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului cu Iranul, dar orice acord trebuie să garanteze că Teheranul nu va putea folosi fondurile primite în cadrul înțelegerii cu SUA în scopuri militare sau pentru susținerea grupărilor sale teroriste din regiune.

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