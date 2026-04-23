Eforturi mari pentru noi negocieri SUA-Iran – Marina americană continuă blocada, Trump a ordonat distrugerea oricărei nave care pune mine în Strâmtoarea Ormuz – SUA au capturat un nou petrolier iranian

Situația de securitate din Strâmtoarea Ormuz s-a deteriorat în ultimele zile, după un blocaj în negocierile dintre Statele Unite și Iran. Blocada navală a SUA a continuat să dea dovadă de eficiență maximă, conform celui mai recent anunț al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), în timp mai multe petroliere sub pavilion iranian au fost interceptate în apele internaționale, transportând petrol iranian, din care unul a fost capturat joi de marina SUA.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

De la debutul blocadei navale, SUA au oprit și redirecționat 31 de nave care au testat blocada porturilor iraniene.

În același timp, Iranul a părut să mineze Strâmtoarea Ormuz și a atacat 3 nave în strâmtoare, într-un efort de a păstra controlul asupra rutei comerciale și de a bloca complet tranzitul. Asta după ce președintele SUA Donald Trump a prelungit pe termen nedefinit armistițiul cu Iranul, care expira inițial miercuri noapte.



De notat totuși că o activitate aeriană masivă de aprovizionare se desfășoară pe ruta SUA-Orientul Mijlociu, cu zeci de zboruri cargo către Orientul Mijlociu, posibil în pregătirea unei reluări a ostilităților.

U.S. forces have directed 31 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. 🇺🇸 pic.twitter.com/lG5ACEt7LR — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Donald Trump: Marina SUA va distruge orice ambarcațiune care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz – Iranienii încearcă să păstreze controlul rutei comerciale

Președintele american a reacționat la acțiunile Iranului din Strâmtoare și a anunțat joi că ordonat Marinei SUA „să tragă și să distrugă orice ambarcațiune” care amplasează mine în strâmtoarea Ormuz. El a mai spus că navele americane de eliminare a minelor marine lucrează în Strâmtoare și își vor tripla activitatea.

În același timp, Donald Trump a transmis că ”Iranul are mari dificultăți în a stabili cine este liderul său! Pur și simplu nu au nicio idee”, acesta făcând referire la lipsa de consens de la Teheran.

„„Iranul are mari dificultăți în a-și clarifica cine este liderul! Pur și simplu nu știu! Luptele interne dintre «hardlineri», care pierd grav pe câmpul de luptă, și «moderați», care nu sunt deloc atât de moderați (dar câștigă respect), sunt nebune. Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz. Nicio navă nu poate intra sau ieși fără aprobarea Marinei Statelor Unite. Este «complet sigilată», până când Iranul va fi capabil să încheie un acord”, a scris președintele american.

Continuă eforturile diplomatice pentru organizarea unei noi runde de negocieri SUA-Iran – Trump a prelungit pe termen nedefinit armistițiul

În ceea ce privește negocierile SUA-Iran, președintele american Donald Trump a transmis că așteaptă o propunere unitară din partea liderilor iranieni, în timp ce oficialii iranieni au continuat să acuze blocada navală americană și presiunile economice aferente (Iranul nu își poate exporta petrolul și riscă oprirea producției din cauza umplerii capacităților de stocare) drept principalele obstacole în calea negocierilor.

Totodată, ministrul de Interne al Pakistanului, Mohsin Naqvi, a declarat într-un comunicat că speră la „progrese pozitive” din partea Iranului, în urma unei întâlniri cu Natalie Baker, însărcinată cu afaceri a Statelor Unite, conform Times of Israel. Întâlnirea, care a avut loc în Islamabad, capitala Pakistanului, a inclus discuții privind eforturile diplomatice legate de a doua rundă de negocieri dintre SUA și Iran, care a fost amânată după ce Teheranul a refuzat să trimită o delegație oficială.

Naqvi a afirmat că prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir depun eforturi „la toate nivelurile” pentru a sprijini o soluționare pașnică și speră că toate părțile vor acorda o șansă diplomației. Naqvi îl laudă pe președintele american Donald Trump pentru prelungirea armistițiului, calificând această măsură drept un pas binevenit către dezamorsarea conflictului.

În același timp, însărcinatul american Natalie Baker a apreciat „rolul constructiv” al Pakistanului în promovarea păcii, se arată în comunicat.

