Negocieri la Washington pentru evitarea unui război comercial SUA-China – Casa Albă vede tensiuni interne între ministerele de la Beijing

Oficialii Statelor Unite ale Americii (SUA) și ai Chinei poartă discuții pentru calmarea disputei comerciale și prevenirii unui nou război comercial, iar SUA au elaborat deja un set de contramăsuri în cazul în care negocierile eșuează, transmit agențiile internaționale de presă.

Printre măsurile luate în considerare se numără impunerea obligativității obținerii de licențe de export pentru software-ul trimis în China – o decizie care ar putea afecta semnificativ industriile chineze.

Potrivit Bloomberg, problema va fi tratată cu prioritate în cadrul reuniunilor ministeriale ale G7 de la Washington, unde participă și oficiali chinezi.

Oficialii SUA cred că există tensiuni interne între ministerele de la Beijing

În ceea ce privește dinamica internă din China, oficialii americani sunt de părere că există tensiuni interne la Beijing între Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului.

Potrivit acestora, facțiunile dure, respectiv Ministerul Comerțului și Ministerul Securității Statului – care a început să aibă un rol mai mare în deciziile economice – au adoptat o poziție mai agresivă în politicile economice ale Beijingului.

Scott Bessent, ministrul de finanțe al SUA, a dat de înțeles într-un interviu la televiziunea Fox Business că este posibil ca Xi Jingping, președintele chinez, să nu fi fost informat în prealabil despre anunțul privind restricționarea exportului de metale rare.

Acesta a precizat că, în prezent, așteptarea este ca Donald Trump să se întâlnească în cele din urmă cu omologul său chinez în Coreea de Sud, în finalul lunii octombrie, înaintea unui summit APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).

Donald Trump a amenințat Beijingul cu tarife suplimentare de 100%

Săptămâna trecută, Beijingul a decis să înăsprească controlul exporturilor de pământuri rare și tehnologii conexe: entitățile străine trebuie să obțină o licență de la guvernul de la Beijing pentru exportul oricărui produs care conține peste 0,1% pământuri rare de proveniență internă sau fabricate folosind tehnologia de extracție, rafinare, fabricare a magneților sau reciclare brevetată în China, după cum a anunțat joi Ministerul Comerțului de la Beijing.

În plus, pentru a preveni „utilizarea abuzivă” a mineralelor provenite din pământurile rare în sectorul industriei de apărare și alte sectoare sensibile, companiilor care au legături cu armate străine sau existente pe listele de control sau aflate sub supraveghere li se vor refuza licențele de export, a mai anunțat joi Beijingul. Cererile pentru exportul oricăror produse care ar putea fi utilizate la fabricarea de arme, terorism sau alte scopuri militare vor fi, de asemenea, respinse.

Vineri, președintele american Donald Trump a anunțat că SUA vor impune tarife suplimentare de 100% pe importurile chineze dacă Beijingul nu renunță la restricții.

Ministerul Comerţului de la Beijing a descris sâmbătă noile reguli în domeniul pământurilor rare ca fiind o „mişcare legitimă” şi a dat vina pe Washington pentru ultima escaladare, indicând introducerea de către administraţia Trump a unei serii de noi măsuri restrictive împotriva Chinei în termen de două săptămâni de la ultima rundă de negocieri comerciale de la Madrid, din septembrie.

Bessent se va întâlni cu „țarul economic” al Chinei înainte de summitul Trump-Xi

Presa internațională mai citează oficiali americani care au divulgat faptul că Li Chenggang, principalul negociator comercial al Chinei, amenințase anterior Washingtonul cu restricționarea exporturilor de metale rare în cadrul discuțiilor din vară.

Oficiali americani și chinezi s-au întâlnit luni la Washington după „discuții substanțiale” purtate în weekendul precedent.

Analiștii consideră la rândul lor că acțiunea recentă a Chinei a fost planificată din timp, nu o reacție spontană la măsurile SUA.

În materie de contacte diplomatice pentru pregătirea summitului Trump-Xi din 29 octombrie, Bessent a mai afirmat că va avea loc o întâlnire a sa cu vicepremierul chinez He Lifeng, supraintitulat „țarul economic” al Chinei.

Inițial, China dorise ca întâlnirea Bessent–He să aibă loc după forumul APEC, dar ulterior a decis să o organizeze înaintea întâlnirii celor doi lideri.

