SUA și China au convenit un mecanism de dialog pe inteligența artificială, înaintea summitului Trump-Xi de joi – Pe agendă: prelungirea armistițiului comercial, accesul la minerale critice, Taiwanul și războiul cu Iranul

SUA și China au convenit să creeze un mecanism de dialog privind inteligența artificială, înaintea summitului bilateral de joi, 24 septembrie, de la Washington, dintre Donald Trump și Xi Jinping. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat această înțelegere după discuțiile purtate duminică, la New York, cu vicepremierul chinez He Lifeng, în avanpremiera vizitei de stat pe care o efectuează Xi, în perioada 23-25 septembrie.

Discuțiile dintre Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng vizează și un mecanism bilateral de notificare și gestionare a incidentelor legate de inteligența artificială, relevante din perspectiva securității naționale.

Amintim că dezbaterile despre inteligența artificială, respectiv despre utilizarea și dezvoltarea în siguranță a ei, s-au intensificat în ultima săptămână după o serie de avertismente formulate de lideri ai industriei AI, potrivit cărora s-ar putea pierde controlul asupra tehnologiei dacă ritmul cercetării nu este încetinit – asta în contextul în care SUA și China sunt într-o așa-numită ”cursă a înarmării” în domeniul inteligenței artificiale.

Agenda summitului Trump-Xi: comerțul și tarifele, accesul la minerale critice, un acord în privința inteligenței artificiale, Taiwanul și principalele dosare geopolitice, inclusiv războiul cu Iranul

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat că cele două părți au oficializat și un „consiliu comercial” discutat anterior, atunci când Donald Trump s-a întâlnit cu Xi în luna mai, la Beijing.

„Tocmai am avut o rundă de discuții foarte reușită cu partea chineză pe teme de comerț și inteligență artificială, continuând de unde am rămas la Beijing”, a declarat Bessent la sediul JPMorgan din New York, unde delegațiile americană și chineză au purtat o zi de negocieri înaintea summitului.

„La Beijing am creat consiliul comercial și am început discuțiile pe tema inteligenței artificiale, iar în această seară aceste mecanisme au devenit operaționale”, a spus Bessent, citat de Financial Times (FT).

Bessent a mai declarat că SUA au propus crearea unui „mecanism de notificare” pentru gestionarea incidentelor legate de inteligența artificială care au implicații pentru securitatea națională și că dialogul privind AI ar urma să contribuie la stabilirea „unei viziuni comune asupra obiectivelor și amenințărilor comune”.

„Considerăm că, la fel ca în cazul oricărei activități transfrontaliere, trecerea de la opacitate la mai multă transparență între cele mai mari două puteri mondiale în domeniul inteligenței artificiale este foarte importantă”, a adăugat el.

Cele două părți erau așteptate să discute o gamă largă de subiecte, inclusiv inteligența artificială, Taiwanul, Iranul și posibilitatea prelungirii armistițiului comercial de un an semnat de Trump și Xi în octombrie anul trecut, la Busan, în Coreea de Sud.

Xi l-a găzduit pe Trump, la Beijing, în urmă cu 4 luni

Trump îl va primi pe Xi miercuri la baza militară Joint Base Andrews, înaintea summitului de joi, care va include și un dineu de stat în onoarea liderului chinez.

Summitul are loc la patru luni după ce Xi l-a găzduit pe Trump într-o vizită de stat la Beijing. Vizita marchează prima întâlnire dintre cei doi lideri pe teritoriul SUA de la reuniunea lor de la Mar-a-Lago din 2017, la scurt timp după începutul primului mandat prezidențial al lui Trump.

Una dintre principalele teme aflate pe agenda discuțiilor de duminică de la New York a fost posibilitatea prelungirii armistițiului de la Busan, care a suspendat un război comercial periculos între cele două superputeri.

La Busan, SUA au acceptat să amâne introducerea unor controale la export care ar fi afectat mii de companii chineze, în timp ce China a convenit să amâne introducerea unor restricții extinse asupra exporturilor de pământuri rare.

Chinezii vor prelungirea armistițiului comercial până în debutul lui 2029, când se termină mandatul lui Trump. SUA vor reducerea tarifelor pe exporturile americane, inclusiv LNG

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, China a făcut presiuni pentru prelungirea armistițiului până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Trump. SUA s-au opus însă și au încercat să limiteze prelungirea la șase luni, inclusiv din cauza suspiciunilor că Beijingul nu și-ar fi respectat angajamentele privind pământurile rare.

Pe lângă îngrijorările legate de întârzierile întâmpinate de companiile americane în obținerea pământurilor rare, Washingtonul a ridicat în discuțiile cu Beijingul și problema restricțiilor impuse exporturilor acestor metale către Japonia, importante și pentru lanțurile de aprovizionare americane.

Bessent și Greer au avut mai multe întâlniri cu He Lifeng de când Washingtonul și Beijingul au intrat într-un război comercial, la începutul lui 2025. Discuțiile de la New York au fost prima lor reuniune desfășurată în afara Europei și Asiei.

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