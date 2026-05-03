Negocierile SUA-Iran avansează cu pași mici: Teheranul vrea în continuare să separe dosarul Strâmtorii Ormuz de dosarul nuclear – Trump avertizează că reluarea atacurilor rămâne „o posibilitate”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că Iranul a propus un „conceptul” al unui acord pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, el avertizând totodată că există încă posibilitatea reluării loviturilor dacă Teheranul „nu se comportă corespunzător”, potrivit Reuters.

Un oficial iranian de rang înalt a anunțat la rândul lui sâmbătă că planul Teheranului presupune tot redeschiderea traficului prin Strâmtoarea Hormuz și încetarea blocadei americane asupra Iranului, cu condiția ca negocierile privind programul nuclear iranian să fie amânate pentru mai târziu. Anterior, Donald Trump a respins acest plan, iar în prezent nu este clar cum diferă noua propunere iraniană de cea anterioară.

Întrebat despre această propunere înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Miami, Trump a răspuns: „Mi-au prezentat conceptul acordului. Urmează să-mi dea acum formularea exactă.”

El a adăugat pe rețelele sociale că nu crede că propunerile vor fi acceptabile și că Iranul nu a plătit un preț suficient pentru acțiunile sale din ultimii 47 de ani.

Întrebat dacă ar putea relua loviturile, Trump a spus: „Nu vreau să spun asta. Nu pot spune asta unui reporter. Dacă (liderii iranieni) se comportă greșit, dacă fac ceva rău, vom vedea. Dar este o posibilitate”.

Iranul spune că e pregătit pentru diplomație – SUA sunt pregătite de reluarea ostilităților

Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară și a spus vineri că nu este mulțumit de cea mai recentă propunere iraniană. De partea cealaltă, ministrul de externe iranian a declarat că Teheranul este pregătit pentru diplomație dacă SUA își schimbă abordarea.

Reuters a relatat că Iranul a propus redeschiderea strâmtorii înainte de rezolvarea dosarului nuclear. Oficialul iranian a confirmat că această abordare a fost inclusă într-o propunere formală transmisă SUA prin intermediari.

Conform propunerii, războiul s-ar încheia cu garanții că Israelul și SUA nu vor mai ataca Iranul. Iranul ar redeschide strâmtoarea, iar SUA ar ridica blocada. Ulterior ar urma negocieri privind limitarea programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancțiunilor, Iranul cerând recunoașterea dreptului său de a îmbogăți uraniu în scopuri civile, chiar dacă ar accepta suspendarea programului nuclear.

„În acest cadru, negocierile asupra problemei nucleare, mai complexe, ar fi mutate în etapa finală pentru a crea un climat mai favorabil”, a declarat oficialul iranian.

Blocada navală a SUA dă dovadă de eficiență maximă – SUA își permit să aștepte

De notat că SUA sunt mulțumite să mai aștepte în situația actuală, având în vedere că Iranul nu are foarte mult timp rămas până când va rămâne fără spațiu pentru depozitarea petrolului brut extras, ceea va forța o eventuală reducere a producției și eventual închidere a instalațiilor petroliere iraniene. În prezent Iranul a început folosirea unor petroliere învechite pentru a depozita petrolul pe mare.

Trump a mai spus vineri că, „din punct de vedere uman”, nu preferă opțiunea militară și le-a transmis liderilor Congresului că nu are nevoie de aprobarea lor pentru a prelungi conflictul dincolo de termenul legal, deoarece armistițiul convenit acum aproximativ patru săptămâni a „pus capăt ostilităților”.

Analiștii punctează că armata americană este pregătită de reluarea ostilităților, cu două portavioane în jurul Iranului și sute de zboruri de reechipare către regiune, să desfășoare operațiuni de luptă la o scară și mai extinsă ca cea din debutul conflictului. Aceasta ar include operațiuni pentru degradarea/distrugerea tuturor mijloacelor pe care le are Iranul – radar, comunicații, muniție, mine marine, ambarcațiuni, comandă și control etc. – pentru a influența situația din Strâmtoarea Ormuz, ceea ce până în prezent nu a constituit un efort principal.

În același timp, presa iraniană a relatat că propunerea în 14 puncte a Teheranului include retragerea forțelor americane din zonele din jurul Iranului, ridicarea blocadei navale, deblocarea activelor înghețate ale Iranului, plata de compensații pentru război, ridicarea sancțiunilor și încheierea conflictelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și un nou mecanism de control pentru strâmtoare.

Statele Unite și Israel au suspendat bombardamentele asupra Iranului în urmă cu patru săptămâni, dar nu sunt mai aproape de un acord pentru încheierea războiului, care a provocat una din cele mai mari perturbări ale aprovizionării globale cu bunuri energetice.

Iranul a blocat aproape complet traficul naval din Golf timp de peste două luni, cu excepția propriilor nave. Luna trecută, SUA au impus la rândul lor o blocadă asupra navelor care intră în sau pleacă din porturile iraniene.

Washingtonul a declarat în mod repetat că nu va încheia conflictul fără un acord care să împiedice Iranul să obțină arma nucleară — obiectiv invocat de Donald Trump atunci când a lansat campania militară, în februarie.

***