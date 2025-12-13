Steve Witkoff și Jared Kushner se întâlnesc la Berlin cu Volodir Zelenski și lideri europeni

Trimisul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, se vor întâlni luni la Berlin cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky și cu liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit pentru a încerca să ajungă la un acord privind planul SUA pentru pace în Ucraina, au declarat doi oficiali ai Casei Albe pentru Axios.

Pe de altă parte, Financial Times (FT) relatează că Ucraina ar urma să adere la UE până în 2027, conform unei propuneri discutate în cadrul negocierilor, într-o mişcare ce ar rescrie procedurile de aderare ale blocului european, accelerându-le, scrie, vineri, Financial Times.

De ce este important:

Casa Albă presează Ucraina să aprobe planul său, dar concesiile teritoriale pe care Kievul este rugat să le facă rămân un punct sensibil.

Partea americană consideră că toate celelalte probleme sunt aproape de a fi rezolvate și că Zelensky ar fi oferit o cale de urmat în ceea ce privește teritoriul.

Un oficial al Casei Albe a remarcat că Zelensky a sugerat joi, în cadrul unor declarații publice, că Ucraina ar putea organiza un referendum privind un acord de pace care să includă cedarea de teritorii. Oficialul a spus că SUA consideră acest lucru un progres.

Rusia insistă că trebuie să controleze întreaga regiune Donbas în cadrul oricărui acord, în pofida faptului că aproximativ 14% din Donbas este încă controlat de Ucraina. SUA a inclus cererea Rusiei în planul său, sugerând în același timp ca zona în cauză să devină o zonă demilitarizată.

În aceleași declarații, Zelensky a precizat că este foarte sceptic față de propunerea SUA privind o „zonă economică liberă” în Donbas și că solicită modificări și clarificări cu privire la alte aspecte.

În opinia sa, răspunsul privind compromisurile teritoriale pe care Ucraina este rugată să le facă trebuie să fie oferit de poporul ucrainean, într-un referendum sau alegeri.

Organizarea unui astfel de vot în circumstanțele actuale ar fi extrem de dificilă.

Dar un oficial american a spus că europenii au declarat vineri, în cadrul unei reuniuni, că dacă Zelensky va propune un referendum privind teritoriul, ei îl vor susține.

Situația actuală

În cadrul acelei întâlniri virtuale, Witkoff și Kushner au discutat planul pentru o zonă demilitarizată cu consilierii de securitate națională din Ucraina, Germania, Franța și Marea Britanie.

Un oficial al Casei Albe a declarat că aceste discuții și ultima rundă de negocieri dintre SUA și Ucraina, de joi, au arătat suficiente progrese pentru a-l convinge pe Trump să-i trimită pe Witkoff și Kushner în Europa. „Ei cred că ar putea exista o șansă la pace, iar președintele are încredere în ei”, a declarat un al doilea oficial al Casei Albe.

Aderarea accelerată a Ucrainei la UE, până în 2027, conform proiectului planului de pace

Ucraina ar urma să adere la UE până în 2027, conform unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei, într-o mişcare ce ar rescrie procedurile de aderare ale blocului european, accelerându-le, scrie, vineri, Financial Times, preluată de News.ro.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat luna trecută pentru FT că noile state membre ale UE ar putea fi puse într-o „perioadă de probă” pentru câţiva ani şi excluse din bloc în cazul unui regres democratic, în conformitate cu o propunere menită să calmeze îngrijorările cu privire la impactul noilor membri.

Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este specificată în ultima versiune a planului de pace pentru Ucraina, negociată de oficialii americani şi ucraineni cu sprijinul Bruxelles-ului, au declarat pentru Financial Times persoane informate cu privire la conţinutul documentului.

Acest calendar rapid – Kievul nu a finalizat încă nici măcar una dintre cele 36 de etape greoaie ale aderării la UE – ar răsturna abordarea „bazată pe merite” pe care o are blocul european în ceea ce priveşte admiterea de noi membri şi ar obliga Bruxelles-ul să regândească întregul proces, au subliniat persoanele informate. Acestea au citat printre provocări sistemul actual de acces eşalonat la fondurile UE, dreptul de vot şi beneficii precum politica agricolă comună.

Oficialii care susţin aderarea Ucrainei la UE au declarat că includerea acestui punct în acordul de pace ar face din aderare un fapt împlinit pentru Kiev, întrucât Bruxelles-ul ar considera că nu poate deraia procesul de pace opunându-se calendarului rapid.

Sprijinul SUA ar însemna, de asemenea, că preşedintele Donald Trump ar putea să-i ordone lui Viktor Orbán din Ungaria, care a blocat până acum procesul de aderare a Ucrainei, să renunţe la veto şi să permită Kievului să înceapă procesul de aprobare politică.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi reporterilor la Kiev că el şi echipa sa de negociatori „au flexibilizat abordarea faţă de anumite puncte în conformitate cu faptul că Ucraina va fi în viitor membră a Uniunii Europene”.

„Problema viitoarei aderări a Ucrainei la UE depinde în mare măsură de europeni – şi, de fapt, şi de americani”, a punctat el. „Pentru că, dacă vom ajunge la un acord care să specifice momentul în care Ucraina va deveni membru al UE, americanii, ca parte a acestui acord, vor face tot posibilul pentru ca drumul nostru european să nu poată fi blocat de alţii din Europa asupra cărora ei au influenţă”, a arătat el, referindu-se fără îndoială la Viktor Orban. „Aşadar, europenii sunt cu adevărat necesari în cadrul negocierilor şi este bine că participă la acestea”, a menţionat preşedintele ucrainean.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022 şi a obţinut statutul de candidat oficial patru luni mai târziu, alături de Republica Moldova.

Trump a declarat joi reporterilor din Biroul Oval că oficialii americani vor participa la o reuniune în weekend, găzduită de Germania, la care oficialii europeni şi ucraineni vor discuta unele dintre punctele mai spinoase ale propunerilor de pace care au fost transmise între părţi. Trump – care în timpul campaniei electorale promisese că va aduce pacea în Ucraina şi va pune capăt războiului Rusiei în 24 de ore – a declarat joi, la aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat, că acordul a devenit „puţin complicat, pentru că este împărţit teritoriul într-un anumit mod, ceea ce nu este cel mai uşor lucru, este ca o tranzacţie imobiliară complexă înmulţită cu o mie”.

Rusia nu a indicat că va accepta vreun plan care se abate de la cerinţele sale maximaliste pentru încheierea războiului.

