Azi e ultima zi a alegerilor din 2024: Negocieri individuale ale PSD și PNL cu parlamentarii opoziției, pentru recrutarea de voturi. La votul secret parlamentarii PSD vor vota la vedere

Negocierile PSD și PNL cu parlamentari din opoziție continuă luni seara, fiecare dintre cele două tabere încercând să-și asigure voturile necesare pentru ca marți moțiunea să treacă, respectiv să fie respinsă. Moțiunea a fost semnată de 253 de persoane, iar pentru căderea Guvernului Bolojan este nevoie de 233 de voturi, dar ultimele declarații arată că nu este exclus ca moțiunea să pice, după ce mai mulți parlamentari din opoziție, inclusiv din rândul semnatarilor acesteia, au anunțat deja că au decis să nu participe la vot.

De la momentul depunerii moțiunii intitulate „STOP Planului Bolojan”, rândurile celor care vor să căderea Guvernului Bolojan s-au subţiat, în urma negocierilor purtate de liberali cu parlamentari care au părăsit partidele parlamentare mai mici, dar și după apariția primelor consecințe ale crizei politice, în special a devalorizării leului.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, duminică seară, la Antena 3 CNN, că în ambele tabere sunt aşteptate dezertări, ceea ce face ca soarta actualului executiv să rămână incertă.

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranţă pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuţie. Există şi posibilitatea să vedem şi-n alte părţi, adică de ambele părţi, să vedem dezertări”, a spus Ciucu duminică seară.

Cum s-au mișcat voturile în ultimele ore

PSD, PNL şi PACE, cele trei partide care îşi revendică paternitatea moţiunii de cenzură, aveau, conform datelor oficiale de pe site-ul celor două Camere ale Parlamentului, la momentul declanşării procedurilor de demitere a guvernului, un total de 323 de parlamentari (221 PSD, 90 AUR şi 12 PACE), adică le lipsea un vot pentru a trece moţiunea, relatează News.ro.

De la acel moment, patru dintre cei aflaţi în grupul PSD au anunţat deja că nu pot sau nu vor să semneze documentul.

Senatorul Felix Stroe este bolnav şi condiţiile medicale nu i-ar permite să ajungă la Parlament, deşi a semnat cererea de declanşare a procedurilor de demitere a guvernului.

Fostul prefect de Buzău, Petre Emanoil Neagu, a anunţat că trece la PNL după ce a susţinut că partidul care l-a trimis în parlament, PSD, a devenit cel mai bun agent electoral al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Al treilea parlamentar PSD care a părăsit partidul este senatoarea Victoria Stoiciu.

Ea a refuzat să semneze moţiunea şi şi-a dat demisia din partid după ce a anunţat că nu se va alia niciodată cu extremiştii.

Al patrulea ales care a anunţat că nu va vota moţiunea împotriva guvernului Bolojan este Alexandrin Moiseev. Ales pe listele parlamentare ale SOS România, Moiseev a părăsit grupul formaţiunii Dianei Şoşoacă în februarie 2025, iar din august 2025 activa ca neafiliat, în Camera Deputaţilor, pe lângă PSD.

„Nu votez moţiunea împotriva celui mai competent premier de la Revoluţie până acum”, declara Moiseev a doua zi după depunerea moţiunii. Luni, Moiseev a anunţat că va activa pe lângă grupul PNL.

PSD câştigă un vot de la deputata neafiliată Plopeanu Rodica, aleasă în Circumscripţia electorală Buzău pe listele SOS România. Ea a anunţat tot luni că din data de 4 mai 2026 nu va mai activa ca deputat neafiliat, ci ca deputat afiliat Grupului PSD.

Nici toate voturile PACE nu merg integral pentru demiterea guvernului Bolojan. Partidul are grup doar în Senat, fondat pe bazele fostului grup SOS România care conţine 12 membri.

„Grupul PACE – Întâi România acţionează decisiv. La Senat, cei 9 semnatari ai moţiunii, din 12 membri, vor vota „pentru” fără echivoc”, a declarat senatorul Ninel Peia pentru News.ro.

În total, după noile calcule, contestatarii Guvernului s-ar baza pe 316 voturi.

Peia susţine însă că alţi „6 deputaţi afiliaţi cauzei noastre”, vor vota ferm împotriva lui Ilie Bolojan, iar asta ar asigura cvorumul.

Voturile celor neafiliaţi, dar şi ale aleşilor care încă funcţionează în grupuri ale altor partide mai mici (Uniţi pentru România – înfiinţat de 10 foşti membri POT şi SOS România) sunt încă incerte pentru o tabără sau alta.

Parlamentarii grupului „Uniţi pentru România” (ex-POT) au anunţat, la finalul săptămânii trecute, că nu vor vota „în orb” moţiunea PSD-AUR. Ei condiţionează căderea Guvernului Bolojan de prezentarea unei alternative clare de guvernare, devenind astfel „jucătorii-cheie” care pot decide soarta votului de pe 5 mai.

Contactat de news.ro, deputatul Dan Mihai Nicolae, membru al nou-formatului grup, a declarat că, până luni la prânz, grupul din care face parte nu luase o decizie cu privire la votul pro sau împotriva moţiunii.

Un alt grupuscul de şase parlamentari desprinşi din POT şi care ar forma partidul UNIT au anunţat luni într-o conferinţă de la Parlament că nu vor vota moţiunea, deşi au semnat-o.

„Nu girăm jocurile PSD-AUR. Nu votăm o moţiune fără soluţii!”, a scris deputatul Csillag Andrei, pe Facebook.

Eurodeputata Diana Şoşoacă a venit şi ea în Parlament să urmărească mersul moţiunii de cenzură. Întrebată expres de news.ro dacă parlamentarii partidului SOS România vor vota moţiunea iniţiată de George Simion, Şoşoacă a declarat că „Nu este moţiunea lui Simion. Este moţiunea PSD, susţinută şi semnată de AUR, care a refuzat să semneze şi să susţină moţiunea S.O.S ROMÂNIA, moţiunea opoziţiei”.

Nelinişti în PNL

Ajutorul pentru premierul Bolojan vine din Guvern şi (poate) din stradă

Mesajele transmise de parlamentarii partidului lui Ilie Bolojan variază de la o susţinere necondiţionată, la „îndemn spre stabilitate”, lucru care ar echivala, în opinia unor politologi, cu renunţarea la fotoliul de premier pentru menţinerea actualei alianţe cu PSD.

Unii dintre cei consideraţi rivali ai premierului în partid, cum este şeful PNL Ilfov – Hubert Thuma – au evitat să facă orice comentariu de la declanşarea crizei.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut un apel personal scris către toţi parlamentarii, prin care cerea „înţelepciune şi curaj” şi ataşa mesajului „raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat – documentul original, exact aşa cum a fost prezentat în şedinţa de Guvern din 16 aprilie şi publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului”. Listarea unor companii de stat a fost, de altfel, declanşatorul crizei.

Şi societatea civilă s-a mobilizat pentru susţinerea guvernului. Peste 4.000 de oameni au ieşit duminică seara în stradă în încercarea de a-şi sensibiliza aleşii de a nu vota pentru înlocuirea lui Bolojan de la şefia executivului.

PSD va vota la vedere, parlamentarii PNL nu vor asista la vot, cei ai USR și UDMR vor sta în bănci, fără a vota

Majoritatea partidelor și-au stabilit luni strategiile de vot, pentru a se asigura că nu vor exista dezertări.

PSD, de exemplu, îi obligă pe parlamentari să voteze la vedere, deși procedura prevede vot cu bile, secret.

Dacă pentru PNL eşecul înseamnă trecerea în opoziţie, pentru PSD un eşec al moţiunii de cenzură ar putea declanşa un cutremur intern și, în special, eliminarea lui Sorin Grindeanu, a Olguței Vasilescu și Claudiu Manda, de la conducerea formațiunii.

De aceea, Grindeanu și Claudiu Manda au discutat luni cu parlamentarii social-democrați și au coordonat ultimele racolări din rândurile opoziției, pentru a se asigura că există voturile necesare eliminării premierului Bolojan.

Decizia luată în urma ședinței de luni a partidului a fost ca parlamentarii PSD să voteze la vedere.

Parlamentarii USR și UDMR vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota

„Parlamentarii USR vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota la această moţiune. Când vor fi chemaţi vor spune prezent, nu votez. O abordare similară vor avea şi colegii de la PNL şi UDMR. Orice crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este aşa. Ştim foarte bine că sunt mai mulţi parlamentari care au semnat moţiunea care îşi dau seama că este o capcană întinsă de către PSD şi AUR poporului român, care îşi dau seama că deja românii plătesc prin rate mai mari la credite, leul s-a depreciat brusc, enorm în ultimele zile şi tocmai de aceea eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză şi să vedem că această moţiune va pica”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR.



În opinia sa, PSD şi AUR nu au suficienţi parlamentari pentru a trece moţiunea de cenzură: „Aritmetica în Parlament arată că PSD şi AUR nu au voturi suficiente pentru a trece această moţiune şi reiterez încă o dată că noi suntem foarte conştienţi că această moţiune nu este o moţiune împotriva unui premier, aici nu este un conflict despre persoana lui Ilie Bolojan, ci problema PSD şi AUR este că am început să facem reforme reale, am început să ne atingem de privilegiile lor, am început să tăiem din cheltuielile statului, am început să tăiem accesul la resursele statului reţelelor de privilegiaţi. Asta doare şi de aceea vor să vadă acest guvern plecat”.

La fel va proceda și UDMR.



Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a arătat și el încrezător că Guvernul Bolojan nu o să cadă.

„Eu totuşi sper că nu vor fi 233 de voturi şi că astfel guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe”, a spus acesta.



Întrebat despre situaţia în care unii parlamentari care au semnat la depunerea moţiunii, dar care ar putea să nu o voteze marţi, Kelemen Hunor a confirmat că au fost „câteva anunţuri că nu vor vota moţiunea”.



„Unii care au semnat, şase, şapte, nu mai ştiu, şi nu ştiu care va fi evoluţia până mâine. Dar eu am mai văzut scene când nu toţi au votat o moţiune semnată. S-ar putea să existe şi această variantă. Dar varianta de lucru, fiindcă totuşi au fost 254 de semnături, este să existe şi 233 de voturi”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că formaţiunea pe care o conduce va face o strategie după ce va şti rezultatul votului de marţi, evitând să dezvăluie care va fi aceasta în cazul în care moţiunea de cenzură va trece.

„Aşteptăm votul de mâine, după aceea începem să facem strategie, dacă va fi nevoie, dacă pică Guvernul. Haideţi să aşteptăm, nu vreau să fac niciun pas înainte. Văd doar ziua de mâine până la numărarea voturilor, după aceea, sigur, vedem care sunt perspectivele sau care sunt soluţiile şi în cazul în care cade Guvernul, dar şi în cazul în care, eventual, nu sunt 233 de voturi, trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 45 de zile se termină foarte repede”, a mai spus liderul UDMR.

