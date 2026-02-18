Trilaterala SUA-Ucraina-Rusia de la Geneva s-a încheiat – Zelenski acuză Kremlinul că trage de timp, rușii anunță că negocierile vor fi reluate ”în curând”

Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva, s-au încheiat miercuri după doar două ore, președintele Volodimir Zelenski descriindu-le drept „dificile” și acuzând Rusia că întârzie deliberat progresul către un acord care să pună capăt războiului ce durează de patru ani, relatează Reuters.

Cele două zile de negocieri mediate de SUA în Elveția au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat de două ori, în ultimele zile, că responsabilitatea de a asigura „succesul” discuțiilor revine Ucrainei și lui Zelenski.

Zelenski critică presiunile SUA pentru concesii, dar spune că s-au făcut progrese

„Putem vedea că s-au făcut progrese, dar deocamdată pozițiile diferă, deoarece negocierile au fost dificile”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor într-o conversație pe WhatsApp, la scurt timp după încheierea discuțiilor, scrie Reuters.

Rustem Umerov, șeful echipei de negociere a Kievului, a afirmat separat că a doua zi de discuții a fost „intensă și substanțială”. Ambele părți lucrează la decizii care pot fi înaintate președinților lor, a spus el.

Principalul negociator al Rusiei, fostul ministru al culturii Vladimir Medinski, a declarat că vor avea loc noi negocieri în curând, fără a preciza o dată. Mai devreme miercuri, Zelenski acuzase Rusia că „încearcă să prelungească negocierile care ar fi putut deja ajunge în faza finală”.

Oficialii ucraineni au acuzat în mod repetat Moscova – care a desfășurat o campanie de bombardamente de iarnă asupra sistemului energetic al Ucrainei și și-a continuat ofensiva pe front – că negociază cu rea-credință.

Zeleski: ”Ucrainenii vor respinge cedarea Donbasului”

Într-un interviu acordat site-ului american Axios, publicat marți, Zelenski a fost citat spunând că „nu este corect” ca Trump să facă apel public doar la Ucraina, și nu la Rusia, să facă concesii în cadrul negocierilor pentru planul de pace.

Reuters mai evidențială declarațiile președintelui Trump, care le-a declarat reporterilor luni că „Ucraina ar face bine să vină rapid la masa negocierilor. Atât vă spun”.

Zelenski a mai afirmat pentru Axios că orice plan care ar impune Ucrainei să cedeze teritorii pe care Rusia nu le-a capturat în regiunea estică Donbas ar fi respins de ucraineni, dacă cedarea teritoriilor ar fi supusă unui referendum.

„Sper că este doar tactica lui și nu o decizie”, a spus Zelenski.

Ucraina cere implicarea Europei în discuții

Conform Reuters, oficialii ucraineni au insistat pentru o implicare mai mare a aliaților europeni ai Kievului în procesul de pace, Zelenski afirmând înaintea negocierilor de miercuri că aceasta este „indispensabilă”. State europene care sprijină Ucraina – inclusiv Franța, Germania și Marea Britanie – au susținut ferm poziția Kievului.

Discuțiile au avut loc cu doar câteva zile înainte de a patra aniversare a războiului lansat de Rusia în 2022 împotriva vecinului său. Sute de mii de persoane au fost ucise, milioane au fugit din calea războiului, iar numeroase orașe și sate ucrainene au fost devastate.

Vor urma noi discuții. Rușii au descris negocierile drept „foarte tensionate”

Umerov a declarat marți că prima zi a discuțiilor s-a concentrat pe „chestiuni practice și mecanismele unor posibile decizii”, fără a oferi detalii. Agențiile ruse de presă au citat însă o sursă care a descris discuțiile de marți drept „foarte tensionate”, acestea durând șase ore, în formate bilaterale și trilaterale diferite.

Înainte de începerea discuțiilor, Umerov temperase așteptările privind un progres semnificativ la Geneva, spunând că delegația ucraineană lucrează „fără așteptări exagerate”.

Întâlnirea de la Geneva urmează după alte două runde de negocieri intermediate de SUA la Abu Dhabi, care s-au încheiat fără un progres major, cele două părți rămânând pe poziții opuse pe teme-cheie precum controlul teritoriilor din estul Ucrainei. Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul național al Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din regiunea Donbas capturate înainte de invazia din 2022.

Medinski: Negocierile au fost dificile, dar pragmatice

Principalul negociator al Rusiei, Vladimir Medinski, a declarat miercuri că negocierile de pace au fost dificile, dar s-au purtat într-un cadru „pragmatic”, mai relatează Reuters. Medinski a precizat că o nouă rundă de discuții va avea loc în curând.

„Negocierile au durat două zile: foarte mult ieri, în diverse formate, iar astăzi aproximativ două ore”, le-a declarat Medinski, consilier de rang înalt al Kremlinului, jurnaliștilor la Geneva.

„Au fost dificile, dar s-au desfășurat într-un mod pragmatic. Următoarea întâlnire va avea loc în curând”, a spus el.

Medinski a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor după scurta sa declarație.

