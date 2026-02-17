Concesiile teritoriale – în centrul negocierilor de pace de la Geneva dintre Rusia și Ucraina. Solicitările Moscovei și aspectele economice

Negociatori din Ucraina și Rusia s-au reunit marți, la Geneva, pentru două zile de discuții de pace mediate de Statele Unite, negocieri care se vor concentra pe principalul punct de blocaj, respectiv concesiile teritoriale, relatează Reuters.

Agenția de presă scrie că administrația Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a acționa rapid în vederea ajungerii la un acord.

Washingtonul încearcă să determine Moscova și Kievul să încheie un acord care să pună capăt celui mai mare război din Europa de după 1945, deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns că țara sa este supusă celor mai mari presiuni pentru a face concesii. Zelenski a declarat luni că SUA au îndemnat Ucraina să renunțe la pretențiile teritoriale asupra zonelor capturate de Rusia, promițând în schimb garanții de securitate.

Discuțiile vor viza și aspecte economice, respectiv controlul centralei nucleare din Zaporojie și rolul trupelor occidentale în Ucraina după încheierea războiului

Zelenski a adăugat că Ucraina este dispusă să facă compromisuri, dar acest lucru nu înseamnă că „vom renunța la teritoriile noastre”.



„Ce compromis suntem dispuși să facem? Nu unul care să ofere Rusiei posibilitatea de a-și reveni rapid și de a reveni pentru a ne ocupa”, a spus președintele ucrainean. Trump: „Ucraina trebuie să vină rapid la masa negocierilor”

Reuters relatează că, înaintea negocierilor, Rusia a lansat lovituri aeriene masive în noaptea de luni spre marți asupra unor zone extinse din Ucraina, provocând pagube grave rețelei electrice din orașul-port Odesa, din sud. Zelenski a declarat că zeci de mii de oameni au rămas fără căldură și apă.

Zelenski a cerut aliaților Kievului să crească presiunea asupra Rusiei, prin sancțiuni mai dure și livrări suplimentare de arme către Ucraina, care să facă Kremlinul să se teamă și să încheie astfel un acord de pace.

Întrebat de jurnaliști ce așteptări are de la negocierile din Geneva, Donald Trump a declarat: „Ei bine, avem discuții importante. Va fi foarte ușor. Adică, uitați, până acum… Ucraina ar face bine să vină rapid la masa (negocierilor). Asta este tot ce spun”.

Solicitările Moscovei. 20% din teritoriul Ucrainei se află sub ocupație rusă

Rusia cere în negocieri ca Ucraina să cedeze restul de 20% din regiunea estică Donețk pe care Moscova nu a reușit să o captureze complet – o cerere pe care Kievul o respinge.

„De această dată, ideea este să discutăm o gamă mai largă de chestiuni, inclusiv pe cele principale. Problemele principale vizează atât teritoriile, cât și toate celelalte aspecte legate de cererile pe care le-am formulat”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Negocierile au fost mutate la Geneva după două runde anterioare desfășurate la Abu Dhabi, pe care ambele părți le-au descris drept constructive, dar care nu au produs niciun progres major.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner vor reprezenta administrația Trump la negocieri, potrivit unei surse citate de Reuters.

Într-o încercare rară de a gestiona simultan două crize globale majore, cei doi vor participa mai întâi la negocierile indirecte cu Iranul, dimineața, înainte de a media discuțiile dintre Ucraina și Rusia.

Runda de negocieri de la Geneva are loc cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani – pe 24 februarie – de la invazia pe scară largă lansată de Rusia.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din regiunea Donbas, capturate înainte de invazia din 2022.

Așteptări reduse pentru un progres major

Kremlinul a anunțat că delegația rusă este condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin. Reuters amintește că negociatorii ucraineni l-au acuzat anterior pe Medinski că le ținea lecții de istorie pentru a justifica invazia – fapt ce reduce așteptările privind un progres semnificativ.

Revenirea lui Medinski, care a condus echipa rusă de negociatori la discuțiile anterioare din Turcia în 2022 și din nou anul trecut, semnalează totuși că accentul se mută dincolo de problemele de securitate către puncte mai largi de dezacord între părțile beligerante.

La negocieri participă și șeful serviciului de informații militare Igor Kostyukov, iar trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va face parte dintr-un grup separat de lucru privind aspectele economice.

Vorbind la Conferința de Securitate de la München, Zelenski a declarat că speră ca negocierile de la Geneva să fie „serioase și substanțiale”, dar a adăugat că, uneori, pare că părțile discută despre lucruri complet diferite.

Delegația ucraineană este condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și de șeful administrației prezidențiale, Kyrylo Budanov. La negocieri participă și consilierul prezidențial Serhiy Kyslytsya.

Înainte de plecarea spre Geneva, Umerov a declarat că obiectivul Ucrainei rămâne „o pace sustenabilă și durabilă”.

Pe lângă problema teritorială, Rusia și Ucraina rămân profund divizate și în privința controlului asupra centralei nucleare de la Zaporojie și a posibilului rol al trupelor occidentale în Ucraina după încheierea războiului.

***