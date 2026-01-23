Negocieri în premieră trilaterale Ucraina-Rusia-SUA, în Emiratele Arabe Unite. Volodimir Zelenski anunță că discuțiile se vor concentra pe Donbas. Rusia reafirmă că nu poate exista pace dacă nu va primi acest teritoriu

Discuțiile Ucraina-Rusia-SUA din Emiratele Arabe Unite se vor concentra, vineri, pe problema Donbasului, a anunțat președinte ucrainean, Volodimir Zelenski. Kievul nu este dispus să cedeze teritoriul, așa cum își dorește Moscova.

Zelenski a mai spus că este în contact permanent cu echipa de negociatori a Ucrainei, inclusiv prin conversații nocturne, și s-a angajat să țină publicul informat pe măsură ce discuțiile de la Abu Dhabi avansează.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au călătorit de la Moscova la Abu Dhabi pentru discuțiile trilaterale. Secretarul armatei, Dan Driscoll, se va alătura și el, potrivit unui oficial ucrainean, citat de Axios.

Zelenski i-a trimis la discuții pe negociatorul său șef Rustem Umerov, șeful de cabinet Kirilo Budanov, consilierul diplomatic Serhii Kisliția și pe șeful de stat major al armatei ucrainene, Andrii Hnatov.

Trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, a venit la negocieri împreună cu o echipă condusă de șeful serviciului de informații militare ruse, amiralul Igor Kostiukov.

Garanțiile de securitate ale SUA – gata de semnare

Pe de altă parte, Zelenski a declarat că Ucraina a finalizat un acord privind garanțiile de securitate cu Statele Unite, calificându-l drept un document care ar putea fi istoric.

În legătură cu garanțiile de securitate, președintele Ucrainei a spus că sunt complete și gata de semnare, subliniind că momentul și locul depind acum de Washington. El a avertizat că acordul va necesita ratificarea atât de către Congresul SUA, cât și de către parlamentul Ucrainei și va fi urmat de documente tehnice suplimentare.

Avertisment de la Moscova: Nu va exista pace dacă problema teritorială nu va fi rezolvată

Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace durabilă în Ucraina, după negocierile desfășurate în zorii zilei de vineri între președintele rus, Vladimir Putin, și emisarii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner.

„Important este că, în timpul acestor negocieri între președintele nostru și americani, s-a constatat din nou că, fără soluționarea problemei teritoriale (…) nu se poate spera la obținerea unui aranjament durabil”, a declarat Iuri Ușakov, consilier pe probleme internaționale al Kremlinului.

Ușakov a precizat că această soluție trebuie să urmeze „formula convenită la Anchorage”, făcând referire la summitul din august 2025 dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump, în cadrul căruia acesta a renunțat să ceară Moscovei un armistițiu imediat ca prim pas pentru rezolvarea conflictului.

„Poziția Rusiei este bine cunoscută în ceea ce privește faptul că Ucraina și forțele armate ucrainene trebuie să părăsească teritoriul Donbasului. Ele trebuie retrase de acolo”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând: „Aceasta este o condiție foarte importantă”.

Rusia insistă ca Ucraina să își retragă trupele din cele patru regiuni anexate ilegal în 2022 de Moscova, în special din Donbas, pe care armata rusă nu a reușit să o cucerească după aproape patru ani de lupte crâncene.

