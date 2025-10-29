Negocieri comerciale India – UE: oțelul, industria auto și taxa pe carbon necesită mai multe discuții

India și Uniunea Europeană au convenit că problemele legate de oțel, industria auto, mecanismul de ajustare la frontieră pentru carbon și alte reglementări necesită mai multe discuții din cauza sensibilităților ridicate, potrivit Reuters.

Ministrul Comerțului din India, Piyush Goyal, a purtat discuții privind acordul comercial cu Uniunea Europeană în timpul vizitei sale la Bruxelles, care a avut loc între 26 și 28 octombrie, se arată în comunicat.

Cele două părți au reafirmat obiectivul comun de a încheia acordul de liber schimb (FTA) până la sfârșitul anului 2025, urmând direcția stabilită mai devreme în acest an de prim-ministrul Narendra Modi și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Negocierile, relansate în 2022, s-au accelerat după realegerea președintelui american Donald Trump, Bruxelles-ul grăbind semnarea acordurilor comerciale cu Mexicul și țările din blocul sud-american Mercosur, precum și intensificând discuțiile cu India, Indonezia și Emiratele Arabe Unite.

„Lucrăm pentru un acord echilibrat și echitabil, care să promoveze cadre comerciale transparente și previzibile”, a declarat Goyal, adăugând că discuțiile au fost „productive și semnificative.”

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Indiei

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Indiei în domeniul bunurilor, comerțul bilateral ajungând la 137,5 miliarde de dolari în exercițiul financiar 2023/2024 — o creștere de aproape 90% în ultimul deceniu.

Ambele părți au explorat „posibile zone de convergență” privind problemele rămase nerezolvate și au convenit să finalizeze liniile tarifare industriale considerate nesensibile.

India a reiterat, de asemenea, necesitatea unui tratament preferențial pentru sectoarele cu forță de muncă intensivă, cum ar fi textilele și pielea, exprimând totodată îngrijorări legate de taxa pe carbon a UE — cunoscută sub denumirea de mecanism de ajustare la frontieră — și de noile măsuri de reglementare.

Sefcovic a declarat că discuțiile au reflectat „profunzimea încrederii politice” dintre India și UE și că ambele părți sunt „angajate să găsească soluții echitabile care să consolideze comerțul și securitatea economică.”

Pentru a avansa discuțiile, o echipă tehnică din cadrul Direcției Generale pentru Comerț a UE va vizita India săptămâna viitoare pentru a lucra la posibile soluții identificate în timpul întâlnirilor de la Bruxelles, se arată în comunicat.

