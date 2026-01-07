Negociatorii americani și ucraineni au rămas la Paris, după reuniunea ”Coaliției celor care vor”: se reexaminează concesiile teritoriale și situația centralei de la Zaporijia

Negociatorii americani și ucraineni au rămas la Paris după reuniunea de marți a „Coaliției celor care vor”, pentru a reexamina concesiile teritoriale și soarta centralei nucleare de la Zaporijia, a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

Kievul se află sub presiunea SUA pentru a asigura pacea în conflictul care durează de aproape patru ani, dar respinge cererile Rusiei de a ceda regiunea Donetsk din estul țării și de a renunța la controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa.

Delegațiile se află la Paris pentru a treia zi de discuții, transmite Reuters. „Ne așteptăm, în special, ca cele mai dificile probleme din cadrul de bază pentru încheierea războiului să fie discutate – și anume, problemele legate de centrala nucleară de la Zaporijia și teritoriile”, a scris Zelenski pe X, anunțând o a treia sesiune cu echipa SUA în două zile.

SUA favorizează ideea exploatării trilaterale a centralei de la Zaporijia, pe care Moscova a capturat-o în 2022 și a conectat-o la propria rețea electrică. Kievul a propus, în schimb, exploatarea comună a centralei de către Ucraina și SUA, potrivit lui Zelenskii, SUA urmând să decidă cum să utilizeze 50% din energia produsă.

Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat că marți au fost discutate „opțiuni teritoriale” și că speră să se ajungă la un compromis.

Kievul a refuzat să se retragă din regiunea industrializată Donețk, pe care Rusia a cucerit-o în mare parte, dar nu a reușit să o ocupe în întregime. Zelenski a mai spus că SUA au lansat ideea unei zone economice libere în această regiune, dacă Ucraina se retrage din părțile regiunii pe care le controlează încă.

Orice compromis privind teritoriul ar trebui supus unui referendum. Potrivit unui sondaj de opinie realizat luna trecută, aproximativ trei sferturi dintre ucraineni sunt pregătiți pentru un acord care ar îngheța actuala linie de front, dar se opun cedării teritoriului.

Reuniunea liderilor „Coaliției celor care vor” s-a încheiat marți seară, la Paris, cu anunțuri importante pentru viitorul Ucrainei. Pe lângă declarația comună referitoare la „garanții solide pentru o pace solidă și de durată”, a fost semnată și o declarație tripartită de intenție care ar urma să va deschidă calea pentru desfășurarea trupelor franceze și britanice pe teritoriul ucrainean, după încetarea focului.

În plus, președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o conferință de presă, că „s-a definit un document militar, care nu este public, ce prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanții de securitate”.

