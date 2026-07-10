Planul de finanțare al statului este realizat în proporție de 49% la jumătatea anului – Alexandru Nazare: Întâlnirile cu agențiile de rating încep săptămâna viitoare: „Este obligatoriu să menținem ratingul”

România are deja asigurată aproape jumătate din finanțarea planificată pentru anul 2026, planul de finanțare al statului fiind realizat în proporție de 49%, a anunțat vineri ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, printr-o postare pe Facebook.

Oficialul afirmă că ritmul actual al împrumuturilor este în linie cu strategia Ministerului Finanțelor și că menținerea calificativului de rating investment grade este esențială pentru ca statul să continue să se finanțeze în condiții avantajoase.

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„România menține încrederea investitorilor, iar finanțarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru 2026. La acest moment, planul de finanțare al statului este realizat în proporție de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic. Este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanțelor și, astfel, România a reușit să treacă prima parte a anului, într-un context de volatilitate ridicată, fără a mai fi nevoită să recurgă la prefinanțare, așa cum s-a procedat în anii anteriori”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că, în anii precedenți, statul atrăgea încă din primele luni sume mai mari decât necesarul imediat, pentru a se proteja în eventualitatea unor perioade dificile pe piețele financiare internaționale. În acest an însă, evoluția execuției bugetare și implementarea planului de finanțare au permis păstrarea unui ritm echilibrat.

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Potrivit ministrului, planul de finanțare este îndeplinit în proporție de 58% pe piața internă și de 35% pe piețele externe: „Diferența este firească: finanțarea internă se realizează prin licitații organizate în fiecare lună, în timp ce finanțarea externă depinde de momentul în care condițiile din piețele internaționale sunt favorabile, dar și de calendarul în care sunt disponibile fondurile europene și împrumuturile de la instituțiile financiare internaționale”.

Ministrul a precizat că statul nu se împrumută dintr-o singură sursă, ci combină emisiunile de titluri de stat de pe piața internă cu obligațiuni emise pe piețele externe, fonduri europene și împrumuturi acordate de instituții financiare internaționale.

„Diversificarea acestor surse este importantă, deoarece reduce dependența de o singură piață și permite statului să aleagă, de fiecare dată, cele mai bune condiții de finanțare”, a subliniat acesta.

Ministerul Finanțelor a atras 58,6 miliarde de lei de pe piața internă

Alexandru Nazare a anunțat că Ministerul Finanțelor a atras până acum 58,6 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat pe piața internă, respectând media lunară stabilită la începutul anului: „Aceasta nu este o accelerare a împrumuturilor, ci revenirea la ritmul planificat, după o perioadă în care piețele financiare au fost marcate de volatilitate, iar Ministerul Finanțelor a adaptat volumele scoase la licitație pentru a evita împrumuturile la costuri mai ridicate. În primele două luni ale anului, interesul investitorilor a fost unul foarte ridicat. Ulterior, în martie și aprilie, tensiunile internaționale și incertitudinea politică internă au redus cererea pentru titlurile de stat. Odată cu stabilizarea piețelor, începând din luna mai, cererea a revenit, iar licitațiile României au înregistrat din nou rezultate solide”.

Acesta a adăugat că Ministerul Finanțelor adaptează permanent calendarul împrumuturilor în funcție de condițiile din piață, pentru a evita costuri suplimentare atunci când interesul investitorilor este redus.

„Când condițiile sunt favorabile, interesul investitorilor depășește semnificativ sumele anunțate, ceea ce permite atragerea de finanțare în condiții avantajoase. În luna iunie, cererea investitorilor a depășit cu aproximativ 70% sumele oferite, iar deja în primele licitații din iulie interesul a rămas ridicat, un semnal că încrederea investitorilor în capacitatea României de a-și implementa planul fiscal și de finanțare rămâne stabilă”, a spus Nazare.

Acesta a arătat că execuția bugetară din primele cinci luni ale anului a contribuit la această evoluție: „Deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB, față de 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 28,3 miliarde de lei. Acest rezultat a redus presiunea asupra necesarului de finanțare și a permis statului să se împrumute într-un ritm echilibrat, fără a pune presiune inutilă pe costurile de finanțare. Zilele acestea pregătim intens următoarele întâlniri cu agențiile, care încep deja săptămâna viitoare, atât în format fizic, cât și online. Este obligatoriu să menținem calificativul de rating, pentru ca finanțarea României să rămână în linie dreaptă”, a explicat ministrul.

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