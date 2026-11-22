Întreruperea unor servicii esențiale din Statele Unite, de la comunicații și transport aerian până la servicii bancare și rețele guvernamentale, readuce în atenție vulnerabilitatea unei societăți dependente de tehnologie, iar Joel Stein avertizează într-o analiză publicată de The Wall Street Journal că aceste incidente se vor înmulți.

Dependența de tehnologie nu poate fi anulată, dar societatea trebuie să învețe să funcționeze și atunci când infrastructura digitală cedează. În următoarele 18 luni, avertizează unul dintre experții citați, este posibil ca unele lucruri să nu mai funcționeze atât de predictibil cum ne-am obișnuit. Nu este neapărat un scenariu al colapsului, ci un avertisment despre fragilitatea unei lumi în care aproape fiecare activitate depinde de rețele, platforme și sisteme informatice pe care oamenii nu le văd și nu le controlează, relatează TVR, care citează WSJ.

Următoarele luni ar putea aduce tot mai multe disfuncționalități, pe fondul sistemelor informatice învechite, al problemelor de securitate și al vulnerabilităților descoperite cu ajutorul inteligenței artificiale.

O săptămână de probleme informatice a fost suficientă pentru a arăta cât de mult depinde viața de zi cu zi de funcționarea unor sisteme digitale. În Statele Unite, serviciul de e-mail Outlook și aplicația Teams ale Microsoft au fost indisponibile aproape o zi. Vineri, controlul traficului aerian a suspendat toate zborurile americane care plecau timp de patru ore și 20 de minute, cea mai lungă întrerupere de la 11 septembrie. În aceeași zi, platforma Workday, folosită pentru administrarea salariilor, a avut o întrerupere de aproximativ 18 ore.

Problemele au continuat în zilele următoare. Un test important pentru admiterea la liceele publice de elită din New York a fost afectat de o defecțiune, serviciile de online banking ale JPMorgan Chase au întâmpinat probleme, iar instrumentele folosite de United Airlines pentru comunicarea cu piloții au fost perturbate. Au fost raportate, de asemenea, întreruperi ale rețelei clasificate de comunicații a Agenției Naționale de Securitate (NSA) și ale serviciului Apple Pay.

Succesiunea acestor incidente a alimentat suspiciunile că ar putea exista o legătură între ele. Senatorul republican Josh Hawley a declarat că i se pare greu de crezut că toate aceste defecțiuni sunt simple coincidențe. Totuși, analiza WSJ arată că, cel puțin până în acel moment, problemele aveau explicații tehnice distincte: actualizări software defectuoase, erori în aplicarea unor corecții și lucrări la infrastructura de fibră optică a sistemului de control al traficului aerian.

Deși succesiunea incidentelor a fost neobișnuită, multe dintre aceste defecțiuni nu sunt, în sine, rare. Sistemele companiilor aeriene, ale băncilor și ale marilor furnizori de servicii digitale au mai înregistrat întreruperi. Ceea ce s-ar fi schimbat este percepția publică: după o serie de probleme apărute într-un interval scurt, oamenii au devenit mult mai atenți la fiecare nouă defecțiune.

Inteligența artificială descoperă vulnerabilități, iar companiile încearcă să le repare

Unul dintre motivele de îngrijorare este ritmul în care inteligența artificială poate identifica vulnerabilități în infrastructura digitală. Potrivit analizei, firmele de securitate cibernetică au folosit AI pentru a descoperi o problemă în software-ul PHP, limbajul de programare utilizat de majoritatea site-urilor web.

În primăvara acestui an, compania Anthropic a decis să nu lanseze public modelul său Mythos, oferindu-l inițial unui grup de aproximativ 50 de companii și organizații considerate esențiale, pentru ca acestea să poată remedia vulnerabilitățile identificate de sistem.

Microsoft ar fi reparat deja, în luna noiembrie, un număr de vulnerabilități aproape egal cu cel corectat pe parcursul întregului an precedent.

Josh Tyrangiel, autorul cărții „AI for Good”, avertizează că organizațiile mari ar putea avea resursele necesare pentru a ține pasul cu aceste probleme, însă instituțiile mai mici riscă să rămână vulnerabile. Printre acestea se numără spitalele, școlile, stațiile de tratare a apei și agențiile publice care nu dispun de bugete sau personal specializat suficient pentru a-și securiza infrastructura.

Tyrangiel descrie această perioadă prin expresia „Software Beirut”, o comparație cu o societate în care serviciile digitale funcționează imprevizibil. În opinia sa, o parte dintre probleme sunt provocate chiar de eforturile organizațiilor de a-și repara sistemele și de a închide vulnerabilitățile pe care inteligența artificială le poate exploata.

Guvernele sunt mai vulnerabile decât companiile?

Jennifer Pahlka, fost director adjunct pentru tehnologie al Statelor Unite și autoarea volumului „Recoding America”, consideră că problema principală nu este faptul că sistemele se defectează, ci capacitatea instituțiilor de a reveni la funcționarea normală.

Ea susține că administrația publică este deosebit de vulnerabilă, deoarece a externalizat o mare parte din activitatea tehnologică către companii private. În unele instituții, statul nu mai dispune de suficienți specialiști care să poată supraveghea și evalua activitatea furnizorilor.

Pahlka avertizează că simpla redactare a unor contracte și regulamente nu este suficientă atunci când instituțiile nu au personalul tehnic necesar pentru a înțelege ce fac furnizorii și dacă sistemele funcționează corespunzător.

Un alt risc îl reprezintă complexitatea excesivă a reglementărilor. Ea amintește că, în timpul pandemiei, documentația privind asigurările de șomaj din New Jersey ajunsese la 7.119 pagini. În opinia sa, utilizarea inteligenței artificiale ar putea agrava problema dacă tehnologia va fi folosită pentru a adăuga noi straturi de reguli, în loc să simplifice procedurile administrative.

Și Peter de Jager, inginerul canadian care a avertizat printre primii asupra problemei Y2K, este îngrijorat de dependența societății de un număr restrâns de companii care controlează infrastructuri esențiale. El amintește de întreruperea majoră a serviciilor operatorului canadian Rogers, din 2022, care a afectat inclusiv băncile, parcările și cafenelele.

Cum ne pregătim pentru o perioadă în care serviciile ar putea să nu funcționeze

Analiza WSJ nu susține că prăbușirea sistemelor este inevitabilă, ci că societatea trebuie să se pregătească pentru întreruperi mai frecvente și să nu mai presupună că toate serviciile vor funcționa permanent.

Tom Freston, fost director executiv al Viacom, recomandă o abordare pragmatică: oamenii ar trebui să își reducă așteptările și să fie pregătiți să se descurce temporar fără anumite facilități moderne.

Experiența sa din India, în anii 1970, și din Afganistan, unde a contribuit la dezvoltarea unei companii de televiziune și radio, l-a învățat că oamenii găsesc soluții chiar și atunci când electricitatea sau alte servicii de bază nu sunt disponibile. În prezent, Freston păstrează în locuințele sale bani în numerar, își tipărește extrasele financiare și are un radio care funcționează cu manivelă. De asemenea, își face provizii de muzică pe CD-uri și discuri de vinil.

Mesajul său este că oamenii trebuie să fie pregătiți să se adapteze atunci când tehnologia nu funcționează.

Autorul amintește și de pana masivă de curent din New York, din 2003, când locuitorii au ieșit pe străzi, au socializat și au împărțit mâncare și băutură. Atunci, folosirea lumânărilor a fost una dintre principalele schimbări din viața cotidiană. În prezent, într-o situație similară, oamenii ar putea deveni mult mai dependenți de telefoanele care nu mai au baterie și de serviciile digitale indisponibile.

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