NBC News: Groenlanda ar putea costa SUA 700 mld. dolari. Donald Trump spune că NATO ar trebui să hotărască cât de importantă e Groenlanda

Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească până la 700 de miliarde de dolari pentru cumpărarea Groenlandei, potrivit a trei persoane familiarizate cu estimarea costurilor, citate de NBC News.

Estimarea a fost realizată de cercetători și foști oficiali americani, ca parte a planurilor președintelui Donald Trump de a achiziționa insula, care ar urma să sa servească drept tampon strategic în Arctica împotriva principalilor adversari ai Americii.

Statele Unite pot trimite deja mai multe trupe în Groenlanda și își pot extinde capacitățile militare și de securitate în această țară în baza acordului actual dintre cele două guverne, a declarat un oficial american familiarizat cu această chestiune.

Președintele SUA: „NATO ar trebui să ne deschidă calea pentru a obține Groenlanda”

Statele Unite „au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională”, teritoriul arctic fiin vital pentru scutul antirachetă Golden Dome, a scris miercuri, pe Truth Social, președintele american Donald Trump.

„NATO ar trebui să deschidă calea pentru ca noi să obținem Groenlanda”, a insistat președintele american cu câteva ore înainte de o reuniune prevăzută la Washington între vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și miniștrii de externe danez și groenlandez.

„Dacă nu o facem noi, Rusia sau China o va face, iar asta nu se va întâmpla”, a afirmat președintele Trump.

„Din punct de vedere militar, fără puterea considerabilă a SUA, NATO nu ar fi o forță sau un factor de descurajare eficient, nici pe departe”, a argumentat Donald Trump. „NATO devine mult mai redutabilă și eficientă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite. Orice alt scenariu este inacceptabil”, a concluzionat președintele american.

De la revenirea sa la putere, acum aproape un an, liderul de la Casa Albă menționează cu regularitate posibilitatea preluării controlului asupra acestei imense insule arctice, teritoriu autonom danez, strategic, dar slab populat.

Guvernul danez a trimis în Groenlanda un comando avansat, a cărui misiune va fi să pregătească desfășurarea unor efective militare suplimentare în acest teritoriu autonom al Danemarcei pe care președintele american Donald Trump și-l dorește.

Acest comando va desfășura logistica necesară trimiterii ulterioare a forțelor principale în insula arctică.

Danemarca a anunțat anul trecut o investiție de aproximativ 42 de miliarde de coroane daneze (aproximativ 6 miliarde de euro) pentru a consolida apărarea Groenlandei, inclusiv cu mai multe nave de luptă, sateliți și drone.

