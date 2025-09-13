Ministrul Finanțelor, la Washington – întâlnire cu marile bănci de pe Wall Street. Cum vrea România să atragă investitorii americani

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, aflat într-o vizită de lucru la Washington, s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor instituții financiare americane, în contextul consolidării parteneriatului financiar România-Statele Unite, conform unei postări a acestuia pe Facebook.

Nazare a anunțat că urmează să se decidă suplimentarea programului de finanțare externă, ”în funcție de condițiile de piață și de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare”.

Ministrul Finanțelor: Vrem să atragem investitori americani în România, inclusiv prin parteneriate public-private (PPP)

”Mă aflu în Washington pentru o vizită scurtă, de două zile, în care avem ca țintă 3 obiective foarte importante: în primul rând să consolidăm încrederea investitorilor americani în România, în al doilea rând să creștem interesul, pe baze pragmatice, pentru investitorii americani în proiecte investiționale din România, fie că sunt proiecte în PPP (parteneriat public-privat – n.r.), sau în alte forme de asociere, dar investitorii americani trebuie să știe că sunt aceste oportunități și este de datoria noastră să le prezentăm. Și în al treilea rând consolidarea relațiilor politice cu noua administrație de la Washington”, a spus Nazare într-un clip postat pe Facebook.

Acesta a mai transmis că a avut ”un maraton de întâlniri” zilele acestea, cu Bank of America Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan, pe care i-a numit ”parteneri esențiali în implementarea planului de finanțare suveran al României”.

Potrivit ministrului, consolidarea parteneriatului financiar România – Statele Unite ”este un obiectiv strategic”.

”Aceste instituții au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât şi dezvoltarea pieței titlurilor de stat, printr-o tranzacționare activǎ pe piața secundarǎ. De asemenea, tot acestea au susținut diversificarea bazei investiționale şi a instrumentelor de datorie. În 2025 România a atras un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu Bank of America ca aranjor și plasamente private in format de împrumut cumulat de 800 milioane de euro, administrate de Goldman Sachs – facilitǎți menite să susțină planul extern de finanțare. Acest plan inițial, în valoare de circa 17 miliarde de euro, este deja realizat integral, urmând sǎ decidem suplimentarea sa în funcție de condițiile de piațǎ şi de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare”, a transmis Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Acesta a mai afirmat că Citibank și JP Morgan ”au contribuit semnificativ la dezvoltarea pieței secundare interne a titlurilor de stat și la promovarea României în fața investitorilor internaționali”.

Prin acest parteneriat, ne-am diversificat baza investițională și am întărit prezența României pe piețele externe. Continuǎm vizita, cu aceleaşi obiective strategice: consolidarea dialogului economic și financiar cu Statele Unite, atragerea de investiții pe termen lung și deschiderea de noi căi de finanțare pentru dezvoltarea României”, a transmis vineri ministrul în postarea sa de pe Facebook.

