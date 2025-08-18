Ministrul Finanțelor, despre proiectul reformei fiscale: ”Urmărim corectarea anomaliilor tolerate prea mult timp, nu să complicăm viața antreprenorilor” – Se caută ”cea mai bună formulă finală”

Proiectul de lege pentru reforma fiscală, parte din așa-numitul Pachet 2 de reformă, urmărește să corecteze anomaliile tolerate de prea mult timp, nu să complice viața antreprenorilor, a transmis Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare printr-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, se caută în dezbaterile și consultările organizate de Ministerul Finanțelor ”cea mai bună formulă finală” a proiectului de lege, care a fost publicat vineri.

”Doar prin dezbatere reală și argumente solide putem construi cea mai bună formulă fiscal-bugetară pentru România. Am construit al doilea pachet de măsuri pornind de la o realitate pe care nu o putem ignora: România are azi cel mai mare deficit bugetar din UE, în care nivelul scăzut al colectării – de aproximativ 27% din PIB, față de o medie europeană de peste 40% – are un rol major. Peste acesta se adaugă nivelul evaziunii, cheltuieli publice exagerate, legislația învechită și o lipsa de încredere în serviciile fiscale. Aceste diferențe ne costă competitivitatea, investițiile și, în definitiv, nivelul de trai. În același timp, mediul de afaceri corect este adesea dezavantajat de cei care găsesc portițe pentru a evita obligațiile, transferând povara pe umerii celor cinstiți”, a scris pe Facebook Alexandru Nazare.

”Toate aceste corecții sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite și pentru a întări disciplina financiară”

Conform oficialului guvernamental, toate modificările vizează nu complicarea vieții antreprenorilor, ci clarificarea regulilor astfel încât firmele corecte să se poată dezvolta într-un mediu concurențial sănătos.

”Prin acest pachet, urmărim să corectăm anomalii tolerate prea mult timp: firme inactive menținute artificial în piață, datorii rostogolite ani la rând fără acoperire, lipsa unor criterii moderne de risc fiscal, folosirea abuzivă a unor instrumente fiscale create pentru a susține business-ul și nu pentru a deveni paravan pentru datorii acumulate la nesfârșit, transferuri de companii cu datorii pentru a fugi de responsabilitate sau tratamente fiscale privilegiate, în mod nejustificat, pentru anumite companii. Toate aceste corecții sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite și pentru a întări disciplina financiară. Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România. Să facem regulile mai clare, mai echitabile și mai predictibile, astfel încât firmele corecte să se poată dezvolta într-un mediu concurențial sănătos, iar investițiile cu adevărat avantajoase pentru România să fie stimulate”, a mai transmis Nazare.

Potrivit acestuia, discuțiile și consultările vor revizui formula inițială, cu scopul de a construi un sistem fiscal mai transparent.

”Știu că multe dintre măsuri au trezit interes, întrebări și chiar îngrijorări. Tocmai de aceea, continuăm consultarea publică. Avansăm rundele de discuții pe pachetul de propuneri, pentru a ajunge la cea mai bună formulă finală și pentru a integra reviziile tehnice necesare. Prin argumente concrete și dialog real putem construi un sistem fiscal mai transparent, mai echitabil, mai prietenos cu mediul de afaceri și, în același timp, mai responsabil pentru viitorul financiar al țării”, a mai transmis Nazare.

***