Ministrul Nazare, după discuțiile la Paris cu investitorii francezi: ”Interes pentru PPP-uri în domenii cheie, construcția de spitale și proiecte mari de infrastructură” – Hidrocentrala Tarnița, pe agendă

România este interesată să dezvolte parteneriate public-private în domenii cheie, în special pentru construcția de spitale noi și proiecte majore de infrastructură, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care s-a întâlnit marți, la Paris, cu reprezentanți ai unora dintre cei mai mari investitori și grupuri de business franceze.

Ministrul a spus că a avut o “întâlnire consistentă la Paris cu reprezentanți ai unora dintre cei mai mari investitori și grupuri de business franceze din tehnologie, telecomunicații, energie și apărare – companii care au deja o prezență importantă în România sau analizează extinderea investițiilor”.

Acesta a subliniat că Franța are experiență solidă în PPP-uri, inclusiv în sănătate și infrastructură complexă, iar acest know-how este extrem de valoros pentru România.

“Am subliniat și în acest context că România este interesată să dezvolte parteneriate public-private în domenii cheie, în special pentru construcția de spitale noi și proiecte majore de infrastructură. Sunt zone unde nevoia de PPP este accentuată, iar capitalul privat poate completa eficient investiția publică. Franța are experiență solidă în PPP-uri, inclusiv în sănătate și infrastructură complexă, iar acest know-how este extrem de valoros pentru România. Vedem acest tip de parteneriate nu doar ca soluții de finanțare, ci drept oportunități de creștere, transfer de expertiză și livrare mai rapidă de servicii publice de calitate”, a afirmat ministrul Finanțelor într-o postare pe Facebook.

Nazare a transmis că România rămâne deschisă “investițiilor serioase, cu valoare adăugată”, iar dialogul cu mediul de afaceri francez confirmă interesul pentru “proiecte concrete, bine structurate și predictibile”.

Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești, un proiect vechi de decenii, pe masa discuțiilor

De notat că președintele Nicușor Dan și delegația română a abordat în cadrul vizitei la Paris subiecte precum programul SAFE, Republica Moldova și investiții în energie.

“Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care o companie franceză (EdF) vrea să o facă în zona de energie”, a afirmat președintele într-o conferință de presă după discuția avută cu Emmanuel Macron.

Amintim că asocierea franco-japoneză Edf – Itochu negociază în prezent cu Guvernul României realizarea și operarea hidrocentralei cu pompaj Tarnița-Lăpuștești de 1.000 MW din județul Cluj, proiect la care ar urma să participe și Hidroelectrica.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) realizează deja un studiu privind modalitățile de finanțare ale proiectului din județul Cluj.

La finalul lunii trecute, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi anunța, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook, vizita reprezentanților EdF France pentru discuții constructive despre interesele comune ale României și Franței, precum și despre noi perspective de dezvoltare și de colaborare în domeniul energetic.

***