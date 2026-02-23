Ministrul Finanțelor: Pachetul de relansare, 5 mld. euro și facilități pentru atragerea de investiții – ”Taxele nu vor crește în 2026”

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a declarat dumică seară că nu ia în calcul creșterea TVA-ului în 2026 sau a altor taxe. El a amintit că problemele din anii trecuți au plecat, practic, din construcția bugetară, iar anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenții și ministere și nu eram nici măcar în toamnă.

Ministrul a vorbit și despre pachetul de relansare economică, care va totaliza măsuri de sprijin de 5 miliarde de euro.

”Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, și o spun și astăzi: nu avem această ipoteză de creștere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecția bugetară care este în lucru astăzi și nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînțeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2% (din PIB deficit bugetar)”, a spus ministrul Finanțelor, la TVR INFO.

Întrebat dacă exclude complet o majorare a TVA, Alexandru Nazare a reiterat că nu a luat în calcul această variantă în construcția bugetară.

„Nu am luat în calcul o astfel de creștere la construcția bugetului”, a dat el asigurări.

”Ne străduim foarte mult să construim un buget responsabil. Un buget responsabil înseamnă cheltuieli evaluate corect, nu subevaluate, și venituri evaluate corect, nu supraevaluate”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Nazare a explicat că la predictibilitate ajungem prin construcția unui buget corect.

”Problemele din anii trecuți au plecat, practic, din construcția bugetară. Printr-o construcție bugetară corectă putem asigura faptul că, în cursul anului, cu cât estimăm banii mai bine și cu cât îi proiectăm mai bine – vă amintiţi că anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere și nu eram nici măcar în toamnă – deci, cu cât le proiectăm mai bine, cu atât nu vom avea surprize în partea a doua a anului sau la mijlocul anului”, a adăugat ministrul Alexandru Nazare.

”România își schimbă modul de atragere de investiții străine”

Ministrul a vorbit și despre programul de relansare economică, care este gândit până în anul 2032 și include o serie de scheme de susținere a antreprenorilor.

“Acest pachet de relansare economică e foarte important pentru că el nu vizează doar anul 2026, el demonstrează faptul că România are o viziune în privința modului în care vrea să finanțeze anumite domenii strategice. În primul rând, că România își schimbă modalitatea de atragere a investițiilor străine, creează instrumente prin care să atragă investiții mai mari de 200 de milioane de euro, nu aveam astfel de instrumente. Am creat o schemă pentru proiecte strategice, în care investitorii mari, care vin și trebuie să ia o decizie, să vină în Polonia, să vină în Ungaria, să vină în Bulgaria, să vină în România, să existe acest meniu de investiții strategice în care cu un investitor să poți să discuți în timp real și să poți să îi oferi anumite lucruri – un credit fiscal, o parte grant, facilități pentru localizare. Toate lucrurile astea nu erau puse într-un singur act normativ. De această dată, sunt într-un act normativ și România își creează instrumentele de a privi zona de investiții străine directe într-un alt mod”, a declarat ministrul Finanţelor.

Acesta a mai subliniat că această schemă este deschisă inclusiv investitorilor din România.

”Nu este doar centrată pe investitori străini. Și investitorii autohtoni pot să aplice la această schemă”, a mai precizat Alexandru Nazare.

”Am gândit-o de la zona strategică până la micul antreprenor, de la modificări care să ajute antreprenorul care are o microîntreprindere, să-i facem în viața mai ușoară, să aibă o cotă unică pentru micro-îndreprindere, să nu mai aibă două cote, să aibă 1% taxare. Practic, am redus taxarea la microîntreprinderi. Să poate să revină la regimul de microîntreprindere dacă a trecut de 100.000 de euro, pentru că până acum nu mai putea să revină. Odată ce trecea de 100.000 de euro, pentru că până acum, nu se mai întorcea. Să îi permitem ca, din vânzarea unei imobilizări, că e vorba de o mașină sau casă pe care le deține pe firmă, să nu depășească plafonul, dacă această vânzare e ocazională. De asemenea, să reglăm situația cu contractele individuale de muncă, concediile medicale, pentru că acolo dacă mergea de două ori în concediu unicul angajat al micro, își puteau pierde statutul de micro. Toate aceste lucruri cumulate ajută foarte mult micro-întreprinderile”, a explicat ministrul.

