Alexandru Nazare, întâlnire cu noul ambasador SUA la București: ”Am discutat despre consolidarea poziției României pentru capitalul american” – România vrea investiții americane prin parteneriate public-private

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că s-a întâlnit, marți, cu noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg, cu care a discutat despre consolidarea poziției României ca destinație sigură și atractivă pentru capitalul american, potrivit News.ro.

”Am avut o primă discuție cu noul Ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg. Dincolo de protocol, am descoperit puncte de legătură care demonstrează de ce România și Statele Unite împărtășesc o viziune comună pentru viitor. Am discutat despre consolidarea poziției României ca destinație sigură și atractivă pentru capitalul american și despre planuri concrete pentru creșterea prezenței companiilor americane în România, în special în sectoarele IT&C, energie și minerale critice”, a transmis, marți seară, printr-o postare Facebook, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

România vrea investiții americane prin parteneriate public-private

Oficialul guvernamental a precizat că România se concentrează pe eliminarea barierelor administrative și pe actualizarea legislației, inclusiv în zona parteneriatului public-privat (PPP), unde există deja o colaborare avansată cu partenerii americani pentru a facilita implementarea unor proiecte de anvergură.

”Întâlnirea a confirmat că relația dintre România și SUA traversează o perioadă de o soliditate bazată pe încredere dovedită de-a lungul timpului. Angajamentul nostru este de a transforma această încredere în oportunități economice concrete, care să genereze dezvoltare pe termen lung, oportunități de business și locuri de muncă”, a mai transmis Nazare.

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit, în 3 martie, de președintele Nicușor Dan cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, acesta începându-și oficial mandatul la București.

El a transmis că, pe măsură ce administrația Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, își dorește să consolideze relația puternică, interesele comune și prietenia durabilă cu România.

