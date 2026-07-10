Ministrul Nazare, întâlnire cu subsecretarul de stat american și ambasadorul SUA: discuții despre investiții americane în energie, minerale critice și infrastructură strategică

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut joi o întâlnire cu Allison Hooker, Subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București. Principalul subiect al întâlnirii a fost consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, arată Nazare, într-o postare pe Facebook.

”România și SUA au construit, în timp, o relație solidă, bazată pe încredere și valori comune. Dar următoarea etapă trebuie să fie una în care acest parteneriat produce și mai multe rezultate economice concrete: investiții, capital, tehnologie, infrastructură strategică, energie și proiecte care creează valoare adăugată în România. Acesta este unul dintre obiectivele pe care le-am urmărit constant pe agenda Finanțelor: să readucem România mai vizibil în prim-planul instituțiilor financiare, investitorilor și companiilor americane”, arată Nazare în postarea sa.

Proiectele strategice ale României unde cooperarea cu SUA poate avansa rapid: energie, infrastructură strategică, minerale critice, finanțarea investițiilor

Ministrul Finanțelor detaliază că au fost discutate cu oficialul american proiectele strategice în care cooperarea româno-americană poate avansa mai rapid – energie, infrastructură strategică, minerale critice, finanțarea investițiilor.

De asemenea, s-a discutat despre rolul instituțiilor americane precum DFC (U.S. International Development Finance Corporation) – instituția americană care susține investiții private în proiecte strategice și US Exim Bank, instituția care sprijină exporturile SUA și finanțarea proiectelor internaționale cu participare americană, dar și despre instrumente prin care România poate atrage mai mult capital privat în economia românească.

România vrea acces la finanțare americană pentru proiecte în domeniile apărare și securitate

”Un punct important al discuției a fost legat de accesul României la finanțare pentru proiecte strategice, inclusiv în zona de apărare și securitate. În contextul actual, țările care vor să își consolideze securitatea trebuie să fie capabile să construiască și mecanisme moderne de finanțare. Nu putem vorbi despre reziliență, energie sigură, infrastructură critică sau industrie fără capital, proiecte mature și parteneri credibili. Am abordat și importanța aderării României la OCDE. Pentru noi, acest obiectiv nu este doar unul diplomatic. Este un pas care poate reduce costurile de finanțare, poate crește încrederea investitorilor și poate deschide România către fonduri și companii care au nevoie de un cadru predictibil, aliniat standardelor economiilor dezvoltate”, arată ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Acesta mai punctează că parteneriatul strategic cu Statele Unite ”trebuie să fie și un accelerator economic pentru România”.

Avem nevoie de investiții americane, de proiecte mari, de finanțare inteligentă și de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea și dezvoltarea noastră pe termen lung. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, România trebuie să rămână un partener serios, credibil și predictibil. Investitorii vin acolo unde există stabilitate, reguli clare, responsabilitate fiscală și proiecte bine pregătite”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Notă: Alison Hooker este a patra persoană ca ierarhie în Departamentul de Stat american.

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