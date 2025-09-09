cursdeguvernare

marți

9 septembrie, 2025

Ministrul Finanțelor: Negocierile cu Comisia pe investițiile din programul SAFE sunt pe ultima sută de metri

De Vladimir Ionescu

9 septembrie, 2025

Negocierea Guvernului României cu Comisia Europeană pe programul european de investiții SAFE este pe ultima sută de metri, a dat de înțeles ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, printr-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, autoritățile din România se concentrează în negocieri pe o planificare solidă care să reflecte prioritățile strategice ale țării noastre și să confirme angajamentul ferm al Guvernului de a respecta traiectoria de deficit.

”Negocierea finală pentru pachetul de investiții SAFE. O imagine din cadrul ultimelor negocieri asupra programului SAFE, creat de Comisia Europeană pentru a sprijini statele membre să își modernizeze sistemele de apărare. Discuții intense la Ministerul Finanțelor cu reprezentanții Comisiei, unde am adus la aceeași masă și colegii din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor și Ministerul Afacerilor Interne.
Eforturile comune vizează maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru dezvoltare și consolidarea securității naționale. O negociere complexă, care a luat în calcul cifrele și spațiul fiscal aferent acestor investiții pe orizontul 2026-2030. Ne concentrăm pe o planificare solidă, care să reflecte prioritățile strategice ale României și, în același timp, să confirme angajamentul ferm al Guvernului de a respecta traiectoria de deficit. În acest fel, asigurăm atât sustenabilitatea finanțelor publice, cât și dezvoltarea proiectelor esențiale pentru economia și securitatea națională”, a scris ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Autostrăzile și Portul Constanța vor atrage și ele bani din SAFE


Nazare a subliniat că foarte important pentru România este faptul că achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile sunt accesibile și garantate de bugetul UE, eliminând presiunea de pe bugetul național.

”Suntem la granița unui conflict care durează deja de prea mulți ani, iar creșterea capacității de apărare este extrem de importantă. Comisia va publica în curând detaliile de alocare pentru toate statele membre, iar noi vom monitoriza atent impactul cheltuielilor”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Amintim că Consiliul UE a adoptat la finele lunii mai un regulament de instituire a instrumentului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). SAFE este un instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare.

Ce finanțează SAFE, cel mai nou program european de investiții

SAFE va finanța investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB). Obiectivul urmărit este de a stimula capacitatea de producție pentru ca echipamentele de apărare să fie disponibile în caz de nevoie și de a remedia lacunele actuale în materie de capabilități – consolidând, în cele din urmă, gradul general de pregătire pentru apărare al UE, conform unui comunicat al consiliului UE.

Prin SAFE, UE va furniza până la 150 miliarde euro care vor fi acordate statelor membre interesate, la cerere și pe baza planurilor naționale. Plățile vor lua forma unor împrumuturi cu scadență lungă, la prețuri competitive, care vor fi rambursate de statele membre beneficiare.

SAFE este primul pilon al Planului Comisiei Europene ”ReArm Europe Plan/Readiness 2030”, care propune mobilizarea a peste 800 de miliarde EUR sub formă de cheltuieli pentru apărare.

(Citește și „Programul SAFE, de creștere a industriei europene de apărare – cererile de împrumut depășesc deja plafonul de 150 mld. euro”)

***


