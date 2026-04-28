Ministrul Nazare, discuție cu Fitch în contextul crizei politice – România, din nou pe radarul agențiilor de rating: „Instabilitatea nu e un concept abstract – se vede în dobânzi mai mari și spațiu mai mic pentru investiții”

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a avut luni dimineață o discuție cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în contextul crizei politice declanșate de PSD, în cadrul căreia a transmis că România își menține angajamentul pentru consolidare fiscală și reforme.

Potrivit lui Nazare, angajamentul pentru reducerea deficitului bugetar la ținta de 6,2% din PIB din acest an și implementarea de reforme ”vor depinde în continuare de garanțiile de stabilitate pe care vom reuși să le transmitem în extern”, adică finanțatorilor care împrumută România și partenerilor care garantează pentru țara noastră.

Acesta a mai avertizat, marți, printr-o postare pe Facebook, că agențiile de rating urmăresc atent evoluțiile locale și cer claritate privind direcția fiscală, reformele și capacitatea de finanțare a statului, după ce au avertizat în numeroase rânduri că deteriorarea disciplinei fiscale și blocajele în reforme pot pune presiune pe ratingul suveran al României.

Avertismentul lui Nazare vine în contextul în care PSD și AUR au strâns semnături pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, aceasta urmând să fie depusă marți la Parlament. Pe acest fundal, dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepției investitorilor investiționale din cauza crizei politice.

Nazare: Instabilitatea politică începe să fie inclusă în costul finanțării

Potrivit ministrului de Finanțe, o eventuală înrăutățire a ratingului de țară (trecerea la categoria Junk) ar avea consecințe grave asupra României, însemnând costuri de finanțare semnificativ mai mari, cerere redusă și acces mai dificil la piețele externe.

”O mare parte dintre investitorii instituționali actuali vor fi nevoiți să nu mai cumpere titluri de stat românești și chiar să își reducă expunerile pe România. În cea mai recentă discuție cu reprezentanții agenției Fitch, de ieri dimineață, am transmis clar că România își menține angajamentul pentru consolidare fiscală și reforme – însă toate acestea vor depinde în continuare de garanțiile de stabilitate pe care vom reuși să le transmitem în extern. Instabilitatea nu este un concept abstract. Se vede în dobânzi mai mari, în presiune pe buget și în spațiul mai redus pentru investiții. Pentru o țară cu cel mai mare deficit din UE și cu o datorie publică în creștere rapidă (de la 54,8% la 59,3% din PIB într-un an), orice creștere a costurilor de finanțare contează”, a transmis Nazare.

Acesta a avertizat și cu privire la riscul de pierdere a banilor din PNRR, în contextul în care calendarul economic al României este unul critic: România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, iar jaloane importante sunt încă neîndeplinite.

”Când dobânzile sunt în creștere, când datoria trebuie stabilizată, iar ratingul este sub presiune, orice semnal de instabilitate se transformă imediat în costuri”

”Orice blocaj politic afectează direct capacitatea de a finaliza reforme și de a securiza aceste fonduri. În ultimele luni, România a făcut pași importanți: am redus deficitul sub ținta asumată, menținând în același timp investițiile publice la un nivel ridicat, cu o mai bună absorbție a fondurilor europene și reducând costurile de finanțare. Aceste rezultate au fost câștigate cu mult efort și pot fi rapid pierdute. În acest context, diferența esențială nu este între majorități care se pot alia, ci între majorități care pot garanta. Economia are nevoie de continuitate, disciplină fiscală și credibilitate – nu de blocaje”, spune Alexandru Nazare.

Ministrul mai afirmă că atunci când dobânzile sunt în creștere, când datoria trebuie stabilizată, iar ratingul este sub presiune, orice semnal de instabilitate se transformă imediat în costuri.

”Mai mari pentru stat, mai mari pentru economie, mai mari pentru fiecare român. De aceea, adevărata miză nu este una politică, ci una de responsabilitate națională: capacitatea de a garanta finanțarea țării, de a duce reformele la capăt, de a menține încrederea investitorilor şi de a păstra ratingul suveran la nivelul gradului investițional. Aceasta este, în mod real, garanția stabilității financiare de care România are nevoie acum”, a conchis Nazare.

