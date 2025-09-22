cursdeguvernare

luni

22 septembrie, 2025

Stiri

Ministrul Finanțelor: Nu pornim de la ideea desființării ANAF, o vom reconstrui / Despre rectificarea bugetară: Va fi prezentată în Coaliție, cu toate cifrele pe masă

De Vladimir Ionescu

22 septembrie, 2025

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare nu este de acord cu desființarea ANAF, acesta având în vedere o reconstrucție a Fiscului pentru îmbunătățirea activității. Acesta a declarat luni la Antena 3 că se observă o creștere a colectării la nivelul ANAF și până în iulie 2026 scopul este să fie finalizată digitalizarea.

Amintim că Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a afirmat în weekend că ANAF nu este funcțională și că este nevoie de ”o abordare mai radicală”, acesta dând exemplul Greciei care a desființat și reînființat Fiscul cu noi profesioniști – Dumitru a vorbit în nume personal.

În același timp, Nazare a dat câteva detalii despre rectificarea bugetară, ministrul Finanțelor spunând că aceasta va fi prezentată în Coaliție săptămâna viitoare, ”cu toate cifrele pe masă”.

Alexandru Nazare: Digitalizarea va aduce o îmbunătățire a activității ANAF


„La ANAF există un mare nivel de așteptare dar și foarte multă dezamăgire pe care a provocat-o ANAF de-a lungul timpul pe care trebuie să ne-o asumăm. Există așteptare ca activitatea să se îmbunătățească. În aceste două luni de execuție bugetară observăm o creștere sensibilă de colectare a ANAF, de 2 miliarde de lei. Nu trebuie să pornim de la ideea de desființare. Avem în plan o reconstrucție a ANAF, pentru a îmbunătăți activitatea sa. Avem jalon ca până în iulie 2026 să finalizăm digitalizarea și vom vedea o îmbunătățire a activității ANAF”, a declarat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

În același timp, în ceea ce privește rectificarea bugetară, ministrul a spus că rectificarea bugetară va efectua o recalibrare importantă a bugetului.

Acesta a adăugat că nu există discuții despre noi creșteri de taxe și impozite.

„Pregătim temeinic momentul consiliului ECOFIN legat de situația fiscal-bugetară și legat de rectificarea bugetară.  Am pregătit întâlnirea pe care premierul o are cu comisarul Dombrovskis. Nu am discutat la (ECOFIN-ul informal de la) Copenhaga de creșteri de taxe. Pot să vă confirm că nu am discutat despre alte creșteri de taxe sau despre altceva în plus față de ce știm până acum”, a spus ministrul, întrebat dacă se pregătesc noi creșteri de taxe.

Discuții noi cu agenția de rating S&P

Ministrul a precizat că a avut o discuție cu agenția de rating Standard & Poor’s, în pregătirea unei evaluări pe care aceasta o va avea în octombrie.


„Rolul ministerului de Finanțe este să gestioneze situația actuală, ca țintele fiscal-bugetare să fie în deplin acord cu angajamentele României. Am terminat o discuție informală cu S&P care va avea o evaluare în luna octombrie”, a precizat el.

„Vă asigur că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, ca acesta să revină la o realitate realistă, asigurând cheltuielile esențiale și investițiile și că cuantumul deficitului negociat va fi unul care să fie acceptat și în linie și de comisie și de celelalte instituții. Trebuie acoperite cheltuielile esențiale, trebuie aduse în zona realistă – am spus și în iulie că au fost luate ipoteze nerealiste la construcția bugetului. România va reveni la finalul anului 2026 în traiectoria asumată în 2024”, a mai explicat ministrul, adăugând că sunt și alte chestiuni discutate de premier la Bruxelles care vor fi cuprinse în rectificare.

(Citește și: ”Ministrul Finanțelor, la ECOFIN: România caută formule echitabile de taxare a multinaționalelor pentru a respecta standardele OCDE”)

(Citește și: ”Video / Pachetul 2 de reformă fiscală: Schimbare de filosofie la taxarea multinaționalelor – modificări majore la regimul fiscal – taxă nouă pe coletele Temu/Shein. Reformă și la ANAF, care se subordonează Finanțelor”)

***

