Ministrul Alexandru Nazare: Pregătim aplicația Buget.NG care va prelua digital datele de la fiecare minister pentru Bugetul de stat / România nu mai riscă suspendarea fondurilor europene

Ministerul Finanțelor pregătește aplicația Buget.NG care va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026 de la fiecare Minister în parte astfel încât să avem o aplicație digitală pe care să fie lucrat Bugetul de stat, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, la conferința anuală ”Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei”, organizată marți de Conferințele CDG, la Academia de Studii Economice (ASE).

”Ministerul Finanțelor pregătește aplicația Buget.NG care practiv va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026 de la fiecare Minister în parte. Deci fiecare ministru și fiecare minister va încărca date în această aplicație și vom avea în sfârșit o aplicație digitală pe care să lucrăm Bugetul. A fost o dorință de-a mea din 2021. Am pornit acest proiect în 2021 și l-am pornit din cauză că, la momentul când am făcut bugetul atunci în 2021 – a durat vreo 3 luni să facem bugetul atunci – trebuia să aștept o zi jumătate-două până când rulam o nouă versiune în sistem. Și mi s-a părut, la vremea respectivă, că nu mai putem să așteptăm atât de mult să rulăm versiuni sau scenarii din buget pentru că nu era nimic digitalizat.

Și atunci am pus niște bani în PNRR pentru acest proiect de aplicație digitală și proiectul abia acum se finalizează, după câțiva ani buni. Când am revenit la minister am aflat în ce stadiu este și l-am accelerat cât se poate de mult, astfel încât la sfârșitul acestui an să avem un prim pilot și Ministerele să înceapă să folosească această aplicație. Nu este vorba numai despre viteză, ci și despre transparență pentru că toate datele sunt introduse digital și este cu totul altceva când ai datele introduse digital și poți să faci operațiuni direct în platformă și nu mai folosești hârtie între ministere. Acest lucru ne va ajuta foarte mult”, a explicat Nazare.

Acesta a vorbit și despre perioada de tumult din vară, când România a fost obligată să majoreze taxe și impozite pentru a evita o retrogradare a ratingului suveran în categoria ”junk”.

Alexandru Nazare: Un downgrade al ratingului suveran al României, în vara acestui an, ar fi avut efecte devastatoare pentru economie, pe toate planurile

”La un pic peste 100 de zile de la învestirea Guvernului suntem într-o cu totul altă realitate, cred eu, față de realitatea pe care o parcurgeam în vară, în iunie-iulie, când discutam despre un posibil downgrade, o pierdere a calificativului de investiții, moment în care ne uitam la analiza agenției Fitch din august și ne gândeam – cel puțin în agenda publică apăreau tot felul de mesaje legate de ce s-ar putea întâmpla dacă Fitch ne downgradează. Adevărul este că un downgrade, la acel moment, ar fi avut niște efecte devastatoare pentru economie, pe toate planurile, foarte greu de evaluat (precis) la acest moment”, a afirmat Nazare.

Ministrul a adăugat că obiectivul său permanent este creșterea ratingului suveran al României.

”Cu cât îl creștem, cu atât scad costurile de finanțare ale României, iar pe măsură ce scad costurile private de finanțare cu atât crește economia”, a mai punctat Alexandru Nazare.

România nu mai riscă suspendarea fondurilor europene

Potrivit acestuia, în aceste luni, Guvernul României a restabilit relația de încredere cu agențiile de rating și cu Comisia Europeană pentru că tot atunci, în lunile de vară, exista un risc foarte mare pentru suspendarea fondurilor europene ale României.

”(Suspendarea fondurilor europene) nu era doar posibilă sau probabilă, ea se materializase deja, scriptic, în adrese. Se formalizase între Comisia Europeană și Consiliul ECOFIN, între Consiliu și Parlamentul European, mai departe. S-a și materializat – scrisoarea a fost transmisă de la Consiliu către Parlament și a intrat în procedura efectivă de discuție în Parlamentul European, perspectiva macro-condiționalitate, iar riscurile erau destul de clare: 10% din angajamentele pe fonduri europene pentru 2026. Nu mai suntem, astăzi, în acel pericol, în pericolul în care să fim sancționați pentru 2026 și sper ca imediat după Consiliul Miniștrilor de Finanțe (ECOFIN) din 13 noiembrie și după evaluarea Comisiei Europene CFIN de la sfârșitul lunii noiembrie să avem și un diagnostic oficial din partea Parlamentului și din partea Comisiei în privința acestei proceduri”, a afirmat ministrul Finanțelor.

