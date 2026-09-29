Ministrul Nazare: „Luăm în calcul o indexare prudentă a pensiilor, de la 1 ianuarie”. Ajustarea deficitului din 2027 ar trebui să fie de aproximativ 1pp din PIB

Ministrul propus la Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat luni, după ce a primit aviz favorabil la audierile din comisii pentru Guvernul Mureșan, că se poate lua în calcul o creștere prudentă de pensii, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Putem lua în calcul o creștere prudentă de pensii, o indexare prudentă, de la 1 ianuarie. Nu vreau să mă antepronunț. Toate elementele constituie pilonii viitorului buget pe 2027 și a negocierii între partide a acestui buget”, a afirmat el.

Totodată, Nazare a afirmat că nu își dorește taxe noi în 2027, însă este nevoie de resurse ca să realizeze o nouă ajustare fiscală în 2027 față de 2026, ce poate ajunge până la 1% din deficit.

„În momentul în care vom prezenta bugetul în Parlament vom veni cu întreaga viziune pe anul 2027. Nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pe anul 2027. Ajustarea e de până la 1% din PIB raportat la acest an”, a declarat Nazare.

El a precizat că ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele, ca să găsească înainte de adoptarea bugetului formula optimă prin care să îndeplinească ținta din 2027.

Discuțiile despre scăderea TVA sunt premature

Ministrul Finanțelor a mai declarat că statul nu are în plan creșterea TVA în 2027, în timp ce discuțiile despre scăderea TVA-ului înapoi la 19%, măsură propusă prin programul de guvernare al unui cabinet Mureșan, sunt premature.

„Nu avem în plan o creștere a TVA în anul 2027. Nu dorim să creștem TVA, deși au existat supoziții. Ar fi de dorit – nu doar în privința TVA, vorbim de taxe în general – o scădere a fiscalității, ajută economia. Întrebarea este dacă ne permitem să o facem, mai ales că abia am scăpat de sancțiuni importante. Avem un raport S&P care se publică în această săptămână, mai avem examene importante. În anul 2027 nu putem discuta de o modificare în privința TVA. Prim-ministrul a spus: de îndată ce este posibil. Suntem în prognoză de deficit excesiv și vom ieși în 2029-2030. E prematur să spun momentul prielnic. Trebuie să ne permitem”, a spus ministrul.

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