Ministrul finanțelor anunță un mecanism de ”accize dinamice” la carburanți, în noul pachet de măsuri. Miniștrii de finanțe din Eurogrup au discutat măsuri coordonate

Ministerul Finanțelor are în proces de elaborare o ordonanță de urgență prin care se va introduce un mecanism de accize dinamice la carburanți, care să atenueze creșterea prețurilor la carburanți, a anunțat Alexandru Nazare, vineri după reuniunea Eurogroup, printr-o postare pe Facebook.

La nivel intern, separat de orice decizii la nivel european, Ministerul Finanțelor pregătește un set de măsuri pentru atenuarea șocului prețurilor mai mari, a transmis Nazare.

„La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea ordonanței de urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor și a cotațiilor internaționale”, a explicat Nazare.

Guvernul va rămâne prudent și va ține seama de ținta de deficit. Miniștrii de finanțe din Eurogrup au discutat măsuri coordonate

Oficialul guvernamental a mai transmis că România trebuie să răspundă coordonat, alături de partenerii europeni, la noul șoc energetic și să adopte măsuri mai bine calibrate, adaptate unui context economic mai dificil decât cel din 2022, când a avut loc un șoc energetic și mai mare.

„România trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice. Astăzi, în cadrul reuniunii Eurogrup, am discutat despre impactul noului șoc energetic și despre modul în care trebuie să răspundem coordonat la nivel european”, a scris Nazare, vineri pe Facebook.

Ministrul finanțelor a transmis că România va continua să adopte măsuri prudente, în paralel cu menținerea disciplinei bugetare.

„România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând în același timp traiectoria de consolidare fiscală și obiectivele bugetare asumate. În perioade de incertitudine, coordonarea și predictibilitatea sunt esențiale, iar soluțiile trebuie construite împreună, la nivel național și european”, a conchis Alexandru Nazare.

