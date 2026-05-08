Ministrul Nazare, după discuțiile cu Fitch și Moody’s: „Îngrijorări privind retrogradarea ratingului, dar traiectoria fiscală pentru acest an rămâne neschimbată” – BNR acționează pentru a ține cursul sub control

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România trebuie să transmită semnale de încredere agențiilor de rating și investitorilor, în contextul interimatului guvernamental și al presiunilor pe curs. Acesta a anunțat că Finanțele au discutat cu Fitch și Moody’s și au transmis date actualizate despre execuția bugetară și PNRR. În același timp, Executivul încearcă să ţină lucrurile sub control şi să ducă mai departe îndeplinirea jaloanelor, ţintelor şi reformelor asumate.

Nazare a explicat că mesajul principal transmis agențiilor este că, pe baza datelor disponibile până acum, traiectoria fiscală a României pentru acest an rămâne neschimbată, transmite Agerpres.

„Sunt îngrijorări importante pe care le-am primit din partea agenţiilor de rating. Am încercat să răspundem, am provocat discuţii cu acestea, le-am dat datele cu execuţia bugetară, le-am dat toate datele legate de PNRR actualizate, astfel încât să transmitem faptul că, prin datele pe care le avem până la acest moment, traiectoria pe care o avem pentru acest an este neschimbată. Trebuie să transmitem pe baza acestor date semnale de încredere şi în această perioadă cred că aceasta este cea mai bună strategie”, a afirmat Nazare, în marja unui eveniment.

„Suntem în strâns contact cu BNR”

Totodată, acesta a admis că turbulenţele politice pun o presiune pe cursul valutar, însă şi-a exprimat încrederea că Banca Naţională a României acţionează în cel mai potrivit mod posibil pentru a ţine lucrurile sub control.

„Evident, turbulenţele politice de orice natură afectează, pun o presiune asupra cursului, creditele în valută sunt afectate, sunt şi presiuni inflaţioniste. Din acest efect, companiile care importă bunuri, care se bazează pe un import de bunuri, au de suferit prin prisma creşterii cursului, dar, una peste alta, suntem în strâns contact cu Banca Naţională şi sunt convins că Banca Naţională acţionează în aceste zile în cel mai bun mod posibil pentru a ţine acest fenomen sub control. Cred că semnalele pe care le-am dat până acum sunt importante, pentru că transmit încredere. Cred că Banca Naţională urmăreşte cu foarte mare atenţie şi acţionează într-un ritm şi într-un mod şi la un moment pe care îl consideră potrivit”, a adăugat Nazare.

Discuții cu Fitch și Moody’s: „Sunt îngrijorări” privind riscul de retrogradare

În opinia sa, prin faptul că s-a luat legătura cu agenţiile de rating şi cu investitorii s-a acţionat corect, în vederea transmiterii de informaţii cât mai actualizate cu privire la situaţia României.

„Cred că în acest mod, prin faptul că am provocat discuţii cu agenţiile, că vorbim cu investitorii şi că încercăm să le transmitem informaţii cât mai actualizate legate de situaţia României, acţionăm corect. Nu ştiu dacă în acest moment, cel puţin în privinţa noastră, a Ministerului de Finanţe, putem face mai mult. Ne axăm să gestionăm acest interimat cât mai bine. Ştiţi foarte bine care a fost rezultatul moţiunii. Toţi miniştrii sunt într-o zonă de interimat, dar şi pe această perioadă de interimat trebuie să ne facem treaba cât mai bine. Ieri am avut discuţii şi cu agenţia Fitch şi cu agenţia Moody’s tocmai pentru a transmite cele mai noi date şi pentru a avea un puls cât mai bun al situaţiei”, a susţinut ministrul interimar.

În ceea ce priveşte un risc de retrogradare a României, Alexandru Nazare a arătat că sunt îngrijorări.

„Evident că sunt îngrijorări. Sunt îngrijorări şi sunt îngrijorări anticipate, pentru că am vorbit despre aceste lucruri cu foarte mult timp înainte. De săptămâni am transmis mesaje şi nu sunt singurul care a transmis aceste mesaje. Şi premierul a transmis mesaje legate de instabilitate. Domnul Bolojan a transmis asta în mai multe rânduri şi a acţionat corect, tocmai pentru că era nevoie de astfel de mesaje şi, din păcate, s-au materializat”, a menţionat el.

Agenția de rating S&P Global a avertizat recent, potrivit Reuters, că prăbușirea coaliției de guvernare ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru 2027, într-un moment în care România trebuie să continue reducerea deficitului și să adopte noi măsuri de consolidare fiscală în următorii ani. Agenția a arătat că perspectiva negativă atribuită României reflectă tocmai aceste presiuni, amplificate de cheltuielile ridicate cu apărarea, transferurile sociale și efectele șocurilor globale asupra prețurilor la energie.

Legea salarizării, încă în analiză

Referitor la Legea salarizării, jalon în PNRR, ministrul interimar al Finanţelor a subliniat: „Suntem în contact cu Ministerul Muncii şi analiza este încă în curs în privinţa stabilirii anvelopei. Ştiu că la Ministerul Muncii este în lucru. În momentul când avem un diagnostic clar, o să-l anunţăm public”.

***