Ministrul Finanțelor, întâlniri cu Moody’s, S&P și Fitch înainte de criza politică: Agențiile de rating și-au reiterat îngrijorările privind instabilitatea politică – menținerea ratingului depinde de continuarea ajustării fiscale

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a avut, în finalul vizitei de lucru din Statele Unite de săptămâna trecută, întâlniri cu reprezentanții celor 3 mari agenții internaționale de rating și cu investitori instituționali, înaintea declanșării crizei politice de către PSD.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor, în cadrul discuțiilor cu agențiile de rating Moody’s, S&P și Fitch, au fost prezentate evoluțiile recente ale economiei românești, inclusiv execuția bugetară din primul trimestru, care ”indică un deficit redus semnificativ față de aceeași perioadă a anului precedent – un semnal pozitiv privind eficiența măsurilor de consolidare fiscală”.

Reprezentanții agențiilor au subliniat importanța continuării procesului de ajustare fiscală, a reducerii deficitului de cont curent și a menținerii stabilității politice, ca elemente esențiale pentru menținerea ratingului în categoria investițională și îmbunătățirea perspectivei pe termen mediu. Aceștia au exprimat îngrijorări privind instabilitatea care ar putea fi generată de o potențială criză politică, reluând astfel preocupările transmise în rapoartele deja publicate.

Ministrul Finanțelor a avut o discuție și cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru coordonarea politicilor economice la nivel european. De notat că ceilalți miniștri din delegația României s-au întors încă de duminică în țară, în timp ce ministrul Finanțelor a mai rămas în SUA.

Întâlniri cu investitorii care cumpără datoria României – Ministerul: A fost reiterat angajamentul autorităților pentru continuarea procesului de consolidare fiscală

Delegația română a participat, de asemenea, la o serie de întâlniri cu investitori internaționali/instituții financiare internaționale, organizate în cadrul unui program dedicat promovării economiei românești pe piețele financiare internaționale. Printre acestea se numără Bank of America, HSBC, Deutsche Bank și ING.

”Investitorii instituționali dețin expuneri importante pe titlurile de stat românești, iar dialogul constant și transparent contribuie la menținerea accesului României la finanțare în condiții competitive”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Conform ministrului Nazare, mesajul principal transmis investitorilor a fost acela că România își menține direcția de ajustare fiscală și stabilitate macroeconomică, elemente esențiale pentru menținerea ratingului în categoria investițională, reducerea costurilor de finanțare și menținerea datoriei publice sub control.

”Aceste dialoguri sunt esențiale pentru asigurarea accesului României la finanțare în condiții competitive”, potrivit Ministerului Finanțelor.

