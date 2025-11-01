Navele de război americane se așează pe poziții în Caraibe – pregătire pentru posibile lovituri asupra unor obiective din Venezuela

Statele Unite și-au intensificat prezența navală în Caraibe, imaginile din satelit confirmând desfășurarea navelor port-elicoptere USS Iwo Jima și USS Gravely, care sunt acum staționate la distanța de atac față de Venezuela. Cele două sunt nave amfibii de asalt din clasa Wasp a Marinei Statelor Unite, scrie Washington post.

Întărirea flotei dislocate în regiune vine după recentele atacuri asupra navelor operate de cartelurile de droguri, suspectate că ar avea legături cu guvernul de Caracas, și semnalează dorința Washingtonului de a escalada operațiunile împotriva a ceea ce numește „rețele de trafic de droguri facilitate de stat”. Marina SUA a declarat că până acum a scufundat 15 ambarcațiuni care transportau droguri, fiind omorâti 61 de traficanți.

Desfășurarea Grupului Amfibiu de Acțiune Iwo Jima și a distrugătorului dotat cu rachete ghidate Gravely reprezintă o escaladare importantă în regiune, subliniind pregătirea tot mai mare a Pentagonului pentru posibile acțiuni militare în interiorul Venezuela.

Președintele Donald Trump a declarat că această campanie își propune să elimine operațiunile de trafic de droguri în America Latină, dar dimensiunea și sofisticarea desfășurării trupelor americane au alimentat speculațiile că Washingtonul s-ar putea pregăti pentru atacuri limitate sau operațiuni de aplicare a legii mai ample în apropierea apelor venezuelene.

Între timp, Caracas a denunțat acumularea de trupe ca fiind o „provocare” directă și a acuzat SUA că a orchestrat comploturi de sabotaj împotriva președintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Navele de război se află acum la aproximativ 200 de kilometri de insula La Orchila din Venezuela, care găzduiește una dintre principalele baze aeriene și radare ale țării.

Apropierea lor le plasează în raza de operare imediată pentru misiuni de debarcare sau de atac de precizie, intensificând presiunea asupra Caracasului pe măsură ce tensiunile regionale cresc.

Forțele americane din Caraibe includ opt nave de război ale US Navy, o navă de operațiuni speciale și un submarin de atac cu propulsie nucleară. Când portavionul USS Gerald R. Ford va ajunge în zona Caraibelor săptămâna viitoare, acesta vine însoțit de alte trei nave de război și peste 4.000 de militari suplimentari.

Pe lângă desfășurarea navală, Pentagonul a efectuat zboruri demonstrative cu bombardiere strategice de-a lungul coastei Venezuelei, ca o demonstrație de forță, și a mutat echipamente în bazele americane din zonă, inclusiv într-una din Puerto Rico, care găzduiește acum avioane de luptă F-35, potrivit unei analize a imaginilor satelitare realizate de Washington Post.

Directorul Programului pentru Americi din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Berg a adăugat că adăugarea unui portavion cu trei nave militare de escortă poate indica faptul că extinderea operațiunilor este iminentă.

