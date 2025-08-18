Consilier al lui Donald Trump: ”Dacă India vrea să fie tratată ca un partener strategic al SUA, trebuie să înceapă să se comporte ca atare și să oprească achizițiile de petrol rusesc”

Dacă India dorește să fie considerată o țară aliată a Vestului trebuie să înceteze achizițiile de petrol rusesc, care finanțează indirect războiul rus împotriva Ucrainei, a transmis luni Peter Navarro (foto), consilierul șef pentru comerț al președintelui american Donald Trump, printr-un articol de opinie publicat în Financial Times.

Conform consilierului lui Trump, „India se dă bine acum atât pe lângă Rusia, cât și pe lângă China”, iar „dacă India vrea să fie tratată ca un partener strategic al SUA, trebuie să înceapă să se comporte ca atare”.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat în prima parte a lunii august tarife vamale suplimentare de 25% pe exporturile indiene către SUA din cauza achizițiilor continue de petrol rusesc ale sectorului petrolier indian, în contextul în care petrolul rusesc a ajuns ca pondere în total import indian de țiței la 30%, de la sub 1% înainte de război (2022).

Prietenie mai strânsă și cu China

„India acționează ca o casă globală de compensare pentru petrolul rusesc, transformând țițeiul rusesc aflat sub embargo în exporturi de mare valoare și oferind Moscovei dolarii de care are nevoie”, a scris Navarro.

Consilierul a mai spus că legăturile strânse ale Indiei cu Rusia și China fac riscant transferul de capabilități militare americane de ultimă generație către India.

Separat, luni, directorul financiar al Indian Oil Corp, cel mai mare operator de rafinării din India, a anunțat că firma sa va continua să cumpere petrol rusesc în funcție de „criterii economice”, conform Reuters.

Potrivit agenției de presă, China și India își consolidează în liniște și cu prudență relațiile bilaterale, pe fondul abordării imprevizibile a lui Donald Trump față de ambele țări. Prim-ministrul indian Narendra Modi urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la sfârșitul lunii, în timp ce ministrul chinez de externe Wang Yi va vizita India începând de luni pentru discuții legate de frontiera disputată dintre cele două țări.

Între timp, o vizită a negociatorilor comerciali americani la New Delhi, între 25 și 29 august, a fost anulată, în ciuda faptului că tarifele suplimentare asupra bunurilor de origine indiană urmează să intre în vigoare din 27 august.

Navarro: India sprijină Rusia, în timp ce contribuabilii americani și europeni trebuie să cheltuie miliarde în plus să apere Ucraina

Consilierul pe comerț al președintelui Trump mai punctează în articolul de opinie din Financial Times că „pe măsură ce Rusia continuă să lovească Ucraina, sprijinită indirect prin banii Indiei, contribuabilii americani (și europeni) sunt forțați să cheltuie zeci de miliarde în plus pentru a sprijini apărarea Ucrainei”.

„Iată cum funcționează matematica petrolului dintre India și Rusia. Consumatorii americani cumpără bunuri indiene. India folosește acei dolari pentru a cumpăra petrol rusesc cu discount. Petrolul rusesc este apoi rafinat și revândut în întreaga lume de profitori indieni aflați în complicitate cu parteneri ruși discreți – în timp ce Rusia încasează valută forte pentru a-și finanța mașinăria de război din Ucraina. Pe măsură ce Rusia continuă să lovească Ucraina, sprijinită indirect prin banii Indiei, contribuabilii americani (și europeni) sunt forțați să cheltuie zeci de miliarde în plus pentru a sprijini apărarea Ucrainei. Între timp, India continuă să blocheze accesul exporturilor americane prin tarife ridicate și bariere comerciale. Peste 300.000 de soldați și civili au fost uciși, flancul estic al NATO devine tot mai vulnerabil, iar Occidentul plătește nota pentru spălarea de petrol a Indiei”, arată Peter Navarro în articolul din FT.

Suplimentar, arată acesta, India impune unele dintre cele mai mari tarife medii la import din lume, concomitent cu o „rețea densă de bariere non-tarifare”.

Lăcomia lobby-ului petrolier indian: Au transformat India într-un uriaș hub de procesare de petrol rusesc, cumpărat la discount

„Rezultatul: SUA au un deficit comercial masiv cu India – apropiindu-se de 50 de miliarde $ anual. Iar partea cea mai dură este aceasta: India folosește acei dolari obținuți din comerțul cu SUA pentru a cumpăra petrol rusesc. Important este că, înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022, petrolul rusesc reprezenta mai puțin de 1% din importurile de țiței ale Indiei. De atunci, importurile zilnice au explodat la peste 1,5 milioane de barili – adică peste 30% din totalul Indiei. Pentru claritate: această creștere nu este determinată de nevoile interne de consum. Ceea ce o alimentează cu adevărat este lăcomia lobby-ului petrolier indian. Companiile de rafinare au transformat India într-un hub uriaș de procesare a petrolului rusesc cu discount”, mai punctează Navarro.

El explică că rafinăriile indiene cumpără petrol rusesc la preț redus, îl procesează și apoi exportă combustibili rafinați către Europa, Africa și Asia.

„Totul sub umbrela pretinsă a neutralității, care protejează India de sancțiuni”, mai scrie consilierul lui Donald Trump.

Conform statisticilor, comerțul indian cu produse rafinate este enorm – India exportă peste un milion de barili pe zi de produse petroliere rafinate, echivalent cu mai mult de jumătate din volumul de țiței importat din Rusia.

„Veniturile ajung la magnații energetici conectați politic din India și, indirect, la vistieria de război a lui Vladimir Putin. Dependența Indiei de petrolul rusesc este oportunistă și subminează grav eforturile globale de a izola economia de război a lui Putin. Practic, India acționează ca un centru global de decontare pentru petrolul rusesc, transformând țițeiul aflat sub embargou în exporturi de mare valoare, oferind Moscovei dolarii de care are nevoie. În același timp, India continuă să depindă masiv de echipamentele militare rusești, Rusia furnizând aproximativ 36% din totalul importurilor de arme ale Indiei între 2020 și 2024. Chiar dacă India s-a orientat tot mai mult către SUA, Franța și Israel pentru a-și acoperi nevoile de apărare, aceste acorduri vin adesea cu condiții stricte. De exemplu, India a cerut în mod repetat companiilor americane să transfere tehnologie militară sensibilă și să construiască fabrici pe teritoriul său ca o condiție pentru achiziții. Asta anulează parțial beneficiile reducerii deficitului comercial american și ridică riscul de a transfera capabilități militare de vârf către o Indie care, în prezent, întreține relații tot mai apropiate atât cu Rusia, cât și cu China”, mai explică Navarro.

„Administrația Biden a închis ochii la situația asta absurdă – Noi o confruntăm direct”

Potrivit acestuia, administrația Biden „a închis ochii la această situație strategică și geopolitică absurdă”, în timp ce „administrația Trump o confruntă direct”.

„Un ordin executiv recent emis de președinte va impune un tarif de securitate națională de 25% asupra bunurilor indiene pentru a contracara amenințarea creată de importurile continue de petrol rusesc. Acest nou tarif se adaugă tarifului reciproc de 25% deja în vigoare. Această politică cu două componente va lovi India acolo unde o doare cel mai tare – accesul la piața americană – în timp ce încearcă să taie colacul financiar pe care l-a aruncat efortului de război al Rusiei. Dacă India vrea să fie tratată ca un partener strategic al SUA, trebuie să înceapă să se comporte ca atare”, își închide Navarro articolul de opinie.

