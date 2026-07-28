Navă de pasageri sub pavilion elvețian eșuată în dreptul unei localități din Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al Dunării

Nava de pasageri Viking Ullur, sub pavilion elvețian, a eșuat marți pe Dunăre, în zona kilometrului fluvial 817+500, în zona localității Salcia, județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului.

Acesta nu este primul incident produs în zonă, în perioade de secetă, când nivelul Dunării scade alarmant.

Anul trecut, tot un vas de croazieră sub pavilion elvețian, cu 234 de persoane la bord, a eșuat în dreptul localității Gârla Mare, din cauza debitului foarte scăzut al fluviului. Vasul a intrat atunci într-un prag de nisip.

Nava de acum, Viking Ullur, se deplasa spre Vidin, Bulgaria, conform radiooltenia.ro.

La bordul navei se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului.

Nu a fost solicitat ajutor, iar eșuarea nu afectează șenalul navigabil, astfel că traficul fluvial se desfășoară în condiții normale.

„În data de 28.07.2026,orele 00.45, am fost informați de către ofițerul de serviciu de la Oficiul de Căpitănie Calafat, că nava de pasageri a eșuat în afara șenalului navigabil, la Km.flv. 817+500(amonte de loc. Cetate), la malul românesc al Dunării.

S-a încercat dezeșuarea navei cu mijloace proprii, dar manevra nu a reușit. În zonă se află nava tehnică Concordia, care aparține AFDJ, care face măsurători ale nivelului apei, pentru a găsi soluții pentru dezeșuarea acesteia.

Conducătorul navei VIKING ULLUR nu a raportat alte probleme. Pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță și navigația în zonă se desfășoară normal”, a transmis Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin.

Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din cauza secetei

Nuclearelectrica (SNN), compania de stat care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă, a anunțat că Reactorul 1 al centralei va fi oprit controlat și deconectat de la Sistemul Energetic Național marți dimineață, de la ora 11:00.

Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

”În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situația actuală nu se modifică. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor”, arată Nuclearelectrica într-un comunicat transmis Bursei de Valori București.

Nuclearelectrica spune că va emite un comunicat la momentul reconectării Unității 1 de la Cernavodă la Sistemul

Energetic Național.

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