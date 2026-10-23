Încă o navă comercială scufundată de drone, la 20 de km de Portul Constanța – un mort și trei dispăruți

Un marinar a fost găsit mort, nouă persoane au fost recuperate în viață, iar alte trei sunt căutate, după ce o navă aflată în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine (peste 20 km) de Portul Constanța, a fost lovită de drone și s-a scufundat.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul ANR a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, că nava „Khoryv” se află în dificultate în apropiere de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 13 mile marine în dreptul Constanței.

La bord erau 13 membri ai echipajului: 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri.

Vremea împiedică intervenția cu elicopterul

După primirea alertei, nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și ale Ministerului Afacerilor Interne au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor.

Condițiile meteorologice nefavorabile și vizibilitatea scăzută nu permit intervenția cu elicopterul.

„Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă nouă persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți trei membri ai echipajului”, a transmis ANR.

Ambarcațiuni de salvare au fost trimise spre zona incidentului. Spre locul incidentului ar fi pornit o ambarcațiune a Gărzii de Coastă și una a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Intervenția se desfășoară în condiții meteorologice dificile: marea este foarte agitată, iar la Constanța plouă puternic.

A șaptea navă lovită de drone în ultima lună

Împrejurările exacte ale incidentului urmează să fie clarificate după sosirea echipajelor de intervenție.

Este a șaptea navă lovită de drone în ultima perioadă în zonele maritime din apropierea României și Bulgariei și a treia din apropierea coastelor românești. Alte două nave ar fi fost lovite săptămâna trecută, în dreptul Sulinei.

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