NATO va trimite avioane și drone în Marea Neagră după atacurile asupra navelor comerciale

NATO va trimite mai multe avioane de patrulare maritimă, sisteme radar și drone în Marea Neagră, a anunțat marți alianța militară, după o serie de atacuri mortale cu drone asupra navelor comerciale din regiune, legate de războiul purtat de Rusia în Ucraina, transmite Reuters.

Anunțul a fost făcut după ce principalul organism decizional al NATO, Consiliul Nord-Atlantic, a discutat despre securitatea în Marea Neagră, la sediul alianței din Bruxelles.

Pe lângă avioane, drone și sisteme radar, statele membre NATO au trimis sau urmează să trimită agenți de informații și echipe care să efectueze analize criminalistice ale explozibililor, a declarat colonelul Martin L. O’Donnell din armata SUA, purtător de cuvânt militar al NATO.

NATO nu a atribuit niciunei țări responsabilitatea pentru seria recentă de atacuri. Analiștii militari au declarat că, aproape sigur, Rusia a efectuat atacurile, însă Moscova nu și-a recunoscut responsabilitatea pentru acestea.

Săptămâna trecută, șapte marinari au fost dați dispăruți după ce dronele au lovit două petroliere care transportau substanțe chimice, în apropierea coastei românești a Mării Negre. Navele au luat foc, generând noi preocupări privind securitatea de-a lungul unei rute maritime esențiale, utilizate de Ucraina.

Cel puțin alte cinci nave de marfă au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei, țară vecină și membră NATO, în cele zece zile precedente. Cel puțin 23 de marinari au fost dați dispăruți sau au fost declarați morți.

„NATO și-a consolidat deja dispozitivul de apărare de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capabilități de combatere a dronelor”, a declarat Allison Hart, purtătoarea de cuvânt principală a NATO, într-o postare pe platforma X.

„Vom continua să rămânem uniți și să ne asigurăm că suntem pregătiți și capabili să facem față oricărei amenințări și să protejăm cele un miliard de persoane din comunitatea noastră.”

***