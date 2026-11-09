NATO se confruntă cu un deficit de 7 mld. € în angajamentul privind ajutorul militar acordat Ucrainei. ”Oboseală” a marilor donatori

Aliații NATO se confruntă cu un deficit de finanțare de 7 miliarde de euro pentru Ucraina în acest an, în timp ce Rusia își intensifică bombardamentele, iar Kievul solicită mai multe sisteme de apărare antiaeriană, potrivit Politico.

Cele 32 de state membre NATO au convenit, în luna iulie, să ofere Ucrainei un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026 și o sumă echivalentă în 2027.

Cu toate acestea, Alianța se confruntă în prezent cu un deficit de aproximativ 7 miliarde de euro, în condițiile în care mai sunt mai puțin de două luni până la sfârșitul anului, potrivit a trei diplomați NATO, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber. Nu este clar de unde provine exact deficitul actual, însă acesta riscă să afecteze capacitatea Ucrainei de a achiziționa echipamente esențiale pentru a se apăra împotriva rachetelor și dronelor rusești în această iarnă.

Deficitul apare înaintea unei reuniuni a Alianței, programată pentru 17 noiembrie, în cadrul căreia capitalele europene urmează să analizeze modalități de suplimentare a finanțării și de accelerare a transferului de armament esențial către Ucraina. Deși sunt așteptate noi angajamente de finanțare din partea NATO, este posibil ca aliații să nu reușească să atingă obiectivul stabilit pentru acest an, au declarat diplomații.

Un oficial NATO, care a vorbit în numele organizației, a declarat că „aliații continuă să ofere Ucrainei sprijin militar esențial” pentru respectarea angajamentului și „lucrează pentru a se asigura că Ucraina beneficiază de sprijinul de care are nevoie atât în prezent, cât și în viitor”.

Obiectivul include contribuțiile bilaterale acordate pe parcursul anului, precum și 30 de miliarde de euro provenite din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană.

Kievul le-a cerut în repetate rânduri aliaților să își intensifice sprijinul financiar, în timp ce Rusia continuă atacurile aeriene devastatoare. Potrivit informațiilor apărute în presă, peste 40 de persoane au fost ucise în această săptămână, în urma bombardării unei școli.

În cadrul unei reuniuni cu ușile închise cu aliații, desfășurată joi, ambasadoarea Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, „a subliniat importanța pentru Ucraina a respectării de către aliații NATO a angajamentului asumat la Summitul de la Ankara, privind furnizarea unui sprijin militar de 70 de miliarde de euro în acest an”, potrivit unui comunicat al Misiunii Ucrainei la NATO.

„Este esențial să mobilizăm toți partenerii la maximum, să accelerăm adoptarea unor noi decizii și să transformăm angajamentele anunțate anterior în livrări concrete de echipamente sau transferuri de fonduri”, se mai arată în comunicat.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut, de asemenea, aliaților să depună eforturi suplimentare pentru a mobiliza mai multe fonduri.

„Odată cu apropierea iernii și în condițiile în care agresiunea Rusiei nu slăbește, aliații trebuie să facă mai mult, în special în ceea ce privește sprijinirea apărării antiaeriene”, a declarat acesta în timpul unei recente vizite la Tallinn.

Există „un anumit grad de oboseală” în rândul celor mai mari donatori

Lipsa fondurilor evidențiază dificultățile tot mai mari cu care se confruntă guvernele aliate în continuarea finanțării Ucrainei. Statele Unite, care au fost cândva principalul furnizor de ajutor, au oprit aproape toate noile forme de asistență de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

În aceste condiții, țările europene au devenit principalii susținători ai Ucrainei. Cu toate acestea, multe capitale se confruntă cu presiuni bugetare tot mai mari, în timp ce state precum Germania, Țările de Jos și țările nordice — care au contribuit în mod tradițional cu sume considerabile — le-au cerut în repetate rânduri celorlalți aliați să își sporească sprijinul.

Există „un anumit grad de oboseală” în rândul celor mai mari donatori, „care au finanțat în mod repetat pachete de ajutor”, a declarat cel de-al treilea diplomat NATO.

Finanțarea acordată Ucrainei prin intermediul NATO este direcționată, de regulă, către programe precum mecanismul de asistență neletală al Alianței, denumit Pachetul de Asistență Cuprinzătoare (Comprehensive Assistance Package), precum și către Lista de Necesități Prioritare ale Ucrainei (Prioritised Ukraine Requirements List – PURL), prin intermediul căreia aliații europeni achiziționează pentru Kiev armament american esențial, precum interceptoarele pentru sistemele Patriot.

Deficitul include și o lipsă de finanțare de 1,9 miliarde de dolari pentru livrările PURL neachitate, au declarat doi dintre diplomați.

Separat, aliații rămân sceptici în privința posibilității de a atinge obiectivul de 15 miliarde de dolari stabilit de Rutte pentru programul PURL în acest an.

„Nu cred că există vreo șansă să atingem acest obiectiv”, a declarat același diplomat NATO citat anterior.

Misiunea Ucrainei la NATO a precizat că 29 de aliați au contribuit până în prezent la acest mecanism. De la lansarea sa, în 2025, programul a atras contribuții totale de aproximativ 9 miliarde de dolari, au adăugat cei doi diplomați.

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