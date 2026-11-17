O aeronavă RC-135U a Forțelor Aeriene ale SUA, specializată în culegerea de informații, a revenit luni, 16 noiembrie, în Marea Neagră pentru operațiuni, după atacurile cu drone din weekend asupra mai multor nave comerciale în apele teritoriale ale României, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor militare.

Avionul american a fost monitorizat operând timp de peste patru ore în Marea Neagră (inclusiv în bazinul de est), după o perioadă prelungită (câteva săptămâni) în care aeronavele militare americane au lipsit în mare măsură din misiunile NATO din regiune, intensificate ca număr în luna octombrie, cu aproape 20 de atacuri asupra navelor comerciale în apropierea zonelor costiere ale României și Bulgariei.

Luni, aeronava a decolat de la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie și s-a îndreptat spre est, către Marea Neagră. În același timp, un avion NATO E-3A Sentry era, de asemenea, activ de-a lungul litoralului Mării Negre, în timpul misiunii aeronavei americane.

”Misiunea marchează o revenire notabilă a activității vizibile de culegere de informații a Statelor Unite într-o regiune în care mijloacele de supraveghere europene și ale NATO au avut o prezență mai pronunțată în ultimele săptămâni. Aeronava, identificată prin indicativul JAKE27, este un RC-135U (număr de înmatriculare 64-14849), o platformă specializată în culegerea de informații din semnale electromagnetice (SIGINT), operată de Forțele Aeriene ale SUA”, arată analiștii de la Itamilradar.

O apariție rară a unei aeronave americane de informații

Aeronava americană a operat inclusiv în partea estică a Mării Negre, efectuând mai multe circuite de zbor deasupra bazinului estic.

În același timp, o altă platformă importantă a NATO opera în zonă. Un avion NATO E-3A Sentry (număr de înmatriculare LX-N90444, indicativ NATO01) a fost monitorizat de-a lungul litoralului Mării Negre. Aeronava, cu baza la Geilenkirchen, Germania, face parte din flota NATO de avertizare timpurie și control aeropurtat.

Misiunea e interesantă în contextul în care a trecut o perioadă de câteva săptămâni de la ultima operațiune a unor aeronave militare americane deasupra Mării Negre.

Deși activitatea de supraveghere a NATO în regiune a continuat, o mare parte a operațiunilor observate în ultimele săptămâni a implicat mijloace europene, în special aeronavele Gulfstream E-550 CAEW ale Forțelor Aeriene Italiene (vezi poză mai jos) și platformele de supraveghere operate de NATO. Anterior, aeronavele americane aveau o prezență regulată în regiune.

O schimbare importantă în activitatea de supraveghere

Aeronava americană RC-135U Combat Sent e concepută special pentru colectarea și analizarea emisiilor radar străine și a altor semnale electronice, furnizând informații despre sistemele de apărare antiaeriană și capacitățile acestora, potrivit analiștilor.

”Prin urmare, prezența sa deasupra Mării Negre este deosebit de relevantă într-un mediu în care rețelele rusești de apărare antiaeriană și capacitățile de război electronic rămân elemente centrale ale situației de securitate regională. Rămâne neclar dacă această misiune reprezintă un zbor izolat sau începutul unei prezențe americane de informații mai regulate și mai vizibile deasupra Mării Negre”, mai punctează analiștii Itamilradar.

În Marea Neagră continuă să opereze și o aeronavă Atlantique-2 (ATL-2) a marinei franceze, aceasta semnalând, duminică, prezența a două drone aeriene aflate în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, respectiv 53 de mile marine est de Chituc.

Aeronava este dislocată în România pentru îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO.

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