Bloomberg / NATO a testat cel mai negru scenariu în exercițiul Dacian Fall din noiembrie: O invazie rusă contracarată cu sprijin limitat din partea SUA

NATO a testat în exercițiul militar Dacian Fall din România, din noiembrie, cel mai negru scenariu posibil la nivelul alianței, scrie Bloomberg. Este vorba despre contracararea unei invazii ruse cu sprijin limitat din partea SUA, potrivit agenției de presă.

Bloomberg notează că deși francezii – națiunea-cadru a Grupului de Luptă NATO din România – sunt optimiști, simulările au arătat că timpul de reacție al aliaților europeni este o problemă.

Un amplu reportaj al agenției americane Bloomberg, la exercițiul militar Dacian Fall al NATO, desfășurat la jumătatea acestei luni în România, arată că ”alianța pregătește de pe acum cel mai rău scenariu posibil: să confrunte Rusia cu sprijin limitat din partea SUA, doar cu trupe europene, luptând în mare parte singure împotriva unei invazii ruse”.

Dacian Fall a fost un test pentru ridicarea la nivel de brigadă a Grupului de Luptă de la Cincu

Sub exercițiul Dacian Fall, 5.000 de militari s-au adunat sub comandă franceză, exercițiul reprezentând un test pentru NATO în materie de desfășurare de trupe și tehnică militară, în eventualitatea unei invazii sau a unei masări de trupe la granitele NATO.

Cei 5.000 de soldați au fost împărțiți în două batalioane: unul românesc, alături de care au luptat macedoneni, portughezi și polonezi, iar celălalt francez din care au făcut parte și belgieni, conform Bloomberg.

”În linia defensivă naturală a munților Carpați, o desfășurare completă la nivel de brigadă de soldați europeni sub comanda franceză apăra continentul în mare parte fără ajutorul SUA. (…)​ ​Oficiali români și europeni, prezenți la exercițiul de la Cincu, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cât timp le-ar lua aliaților NATO să ajungă pe front. Din cauza constrângerilor legate de infrastructura de transport, acest lucru ar putea dura câteva săptămâni, au spus ei – lăsând forțele terestre ale României (alături de trupele aliate din țara noastră – n.r.) să respingă singure un atac, pe măsură ce întăririle sosesc”, scrie Bloomberg.

Aliații europeni încă depind de sprijinul SUA

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat după demonstrația militară din Transilvania că europenii ar fi capabili să se apere singuri. Bloomberg notează însă că există anumite capabilități la care Europa rămâne dependentă de SUA.

”Exercițiul militar de la Cincu s-a concentrat pe luptele terestre, în care membrii europeni ai NATO sunt autosuficienți. Chiar și aici, SUA au fost prezente, oferind controlul spațiului aerian și sprijinul logistic, care ar fi esențiale în orice conflict la scară largă. Când vine vorba de apărarea aeriană și antirachetă, de atacurile de precizie la mare distanță sau de informații, continentul încă depinde de americani”, mai arată Bloomberg.

În același timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a asigurat România că, în cazul unui atac, aliații vor sări în ajutor. Însă generalul Maxime Do Tran, comandantul unei brigăzi blindate franceze desfășurate în România, s-a plâns că a făcut zece zile din Franța și până în România, călătorind pe mare până în Grecia, apoi prin Bulgaria, un efort logistic ce a implicat cinci avioane, 11 trenuri și aproximativ 15 convoaie rutiere. Trei zile au fost pierdute numai cu formalitățile de frontieră.

Bloomberg: Nicușor Dan va călători la Paris, unde va solicita o prezență militară sporită a Franței în România

Mai mult, scrie Bloomberg, România caută un alt aliat care să suplinească plecarea unei părți a trupelor americane. Președintele Nicușor Dan a declarat că sunt în desfășurare discuții cu aliații privind o posibilă înlocuire a trupelor americane, iar Bloomberg arată că Franța este acum în centrul atenției, după mai mulți ani în care a îndemnat alte state europene să adopte o poziție mai independentă la nivel strategic.

Bloomberg scrie că președintele României va călători în curând în Franța pentru a discuta cooperarea în domeniul apărării, inclusiv o posibilă prezență militară franceză sporită în România.

Totodată, agenția de presă îl citează pe generalul francez cu patru stele Philippe de Montenon, care s-a declarat încrezător că Europa poate să reziste chiar și fără sprijinul SUA, care își mută atenția spre Indo-Pacific, respectiv spre confruntarea cu China.

“Direcția istoriei este o dezangajare progresivă a Statelor Unite de pe continentul european”, a declarat generalul francez.

Financial Times: NATO analizează opțiuni pentru „atacuri preventive” împotriva Rusiei, în fața intensificării războiului hibrid – „Atacurile preventive” pot fi și de tip cibernetic

În același timp, NATO analizează deja posibilitatea adoptării unei abordări mai proactive în fața intensificării războiului hibrid purtat de Rusia, potrivit unui interviu acordat publicației Financial Times de amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței.

Oficialul a declarat că statele membre discută despre moduri mai ferme de răspuns la atacurile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian atribuite Moscovei, sugerând că, în anumite situații, un „atac preventiv” ar putea fi considerat o acțiune defensivă.

Dragone a afirmat că Alianța „analizează totul”, iar în domeniul cibernetic se discută trecerea de la reacții strict defensive la acțiuni agresive sau proactive, pentru a contracara tacticile hibride care, în opinia sa, permit Rusiei să lovească ieftin și eficient, în timp ce statele europene suportă costuri ridicate pentru a se proteja.

În interviu, amiralul a subliniat că Europa a fost vizată în ultimii ani de numeroase incidente, inclusiv tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică și atacuri cibernetice masive, ceea ce a trezit nemulțumiri în special în rândul țărilor din Europa de Est, care cer NATO să nu se limiteze la reacții tardive, ci să răspundă simetric pentru a restabili descurajarea.

Ideea unui atac preventiv este, însă, delicată, potrivit FT. Dragone a recunoscut că aceasta ridică probleme juridice și de mandat, fiind „departe de modul tradițional de a gândi și acționa” al Alianței. Cu toate acestea, el a avertizat că menținerea unei poziții exclusiv reactive riscă să încurajeze Kremlinul să continue operațiunile hibride.

„Trebuie să fim mai inventivi”, a spus acesta, sugerând că NATO se află într-un punct în care trebuie să își regândească strategia pentru a face față unei presiuni tot mai mari.

