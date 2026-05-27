NATO, pregătită să apere „Poarta Focșanilor”, zonă strategică de pe flancul estic. Explicațiile video ale generalului Virgil Bălăceanu

NATO organizează cel mai amplu exercițiu militar dedicat apărării „Porții Focșani”, considerată unul dintre cele mai vulnerabile puncte de pe flancul estic, relatează Digi24.ro. Dacă această zonă strategică ar cădea în mâinile rușilor, drumul către București și Balcani ar putea fi deschis, avertizează experții militari.

„Poarta Focșani”, considerată „călcâiul lui Ahile” al flancului estic al Alianței, întrucât oferă oferi culoarele de mobilitate trupelor care ar ataca teritoriul NATO. Este o zonă cu o lățime de aproximativ 85 de kilometri întinsă pe teritoriul a patru județe: Vrancea, Galați, Brăila și Buzău.

NATO are pregătite planurile de apărare, iar trupele sunt gata să lupte „chiar din această noapte”, dacă președintele rus Vladimir Putin atacă un stat membru al Alianței, a declarat un general spaniol:

„Suntem pregătiți să luptăm chiar din această noapte. Avem tot ce ne trebuie pentru a apăra Alianța. Muncim 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Prin faptul că ne îmbunătățim planurile defensive, le transmitem potențialilor agresori că nu au nicio șansă de succes.”

Marea problemă a Porții Focșani – infrastructura

Principala problemă în zona „Porții Focșani” este lipsa infrastructurii. Nu există suficiente șosele sau autostrăzi capabile să suporte traficul vehiculelor militare grele. Tocmai de aceea, la finalul exercițiului militar, Ministerul Apărării Naționale va transmite către Ministerul Transporturilor o listă cu solicitări urgente.

Grupul de Luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea fi trimisă în luptă în cazul în care trupele ruse ar ajunge la „Poarta Focșani”. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi pentru a ajunge pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza, într-o primă fază, aproape exclusiv pe Aviație.

Exerciţiul multinaţional NOBLE BLUEPRINT 2026

În perioada 25 – 27 iunie, în România se desfăşoară exerciţiul multinaţional NOBLE BLUEPRINT 2026, o activitate de instruire organizată sub coordonarea Comandamentului Forţelor Întrunite Aliate de la Napoli (Allied Joint Force Command Naples), în cooperare cu Comandamentul Forţelor Întrunite.

Exerciţiul are ca obiectiv principal antrenarea şi validarea unor secvenţe specifice din Planul Regional de Obstacole – Sud-Est, prin sincronizarea şi coordonarea activităţilor de planificare operaţională şi tactică într-un context aliat şi multinaţional, potrivit MApN.

„Activităţile planificate includ sesiuni de lucru dedicate planificării măsurilor de mobilitate şi contramobilitate, coordonarea acţiunilor între structurile participante, precum şi recunoaşteri în teren desfăşurate în zona Porţii Focşanilor. Poarta Focşanilor reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice de pe Flancul Estic al NATO, având un rol esenţial în asigurarea mobilităţii forţelor aliate şi în consolidarea capacităţii de reacţie şi apărare în regiunea Mării Negre”, se precizează în comunicat.

Exerciţiul NOBLE BLUEPRINT 2026 urmăreşte creşterea capacităţii de interoperabilitate dintre structurile participante, perfecţionarea proceselor de planificare şi coordonare multinaţională, precum şi consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic, menţionează MApN.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, la podcastul Spiritul Timpului: “NATO are 3 valuri de construire a apărării sale pe granița de Est”

Europenii au principala responsabilitate în ceea ce privește generarea forței de apărare și descurajare pe Flancul de Est, unde NATO are 3 valuri de construire a forței sale de Apărare, în caz de manifestare a unei situații de criză a explicat generalul-locotenent (r) dr. Virgil Bălăceanu, la podcastul Spiritul Timpului, un produs jurnalistic al CursDeGuvernare.ro.

”Există o logică de dislocare a forțelor pentru o situație de criză. Dacă mergem pe această logică, asociată modelului forței NATO, adoptat recent, asta înseamnă 3 valuri de construire a posturii de apărare și descurajare NATO pe granița de Est. Avem valul întâi cu un termen de dislocare foarte scurt: 0 la 10 zile – 100.000 de oameni și cu ei, desigur, tehnica și echipamentele. Mai avem și un al doilea val, de la 10 la 30 zile – încă 200.000 de oameni. Al treilea val, de la 30 la 180 de zile – 500.000. Ori, gândiți-vă la distanța dintre America de Nord și Europa. Majoritatea forțelor americane pentru aplicarea unor planuri regionale nu se găsesc în Europa, ci pe continentul nord-american. O asemenea dislocare, într-o situație de criză, ia timp. În schimb, disloci mai rapid trupe din Franța până în România – la fel din Portugalia, Spania, Italia până în zona de Sud-Est”, a explicat Virgil Bălăceanu, un militar cu o vastă experiență acumulată în cei peste 40 de ani de activitate în Armata României, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost comandant al SEEBRIG.

