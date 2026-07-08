Bloomberg: NATO, aproape de un acord pentru extinderea rețelei strategice de conducte de combustibil spre România și Europa de Est

Ţările NATO sunt aproape de un acord vizând extinderea spre Europa de Est şi Turcia a unei reţele de conducte de combustibil care datează din epoca Războiului Rece, în ideea de a se asigura că aceste ţări pot fi aprovizionate cu combustibil în situaţii de criză, transmite Bloomberg.

Extinderea sistemului de conducte de combustibil urmează să devină cea mai mare investiţie realizată vreodată de Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, cu un preţ care ar putea ajunge la 30 de miliarde de dolari.

Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System – NPS) este o reţea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece şi care poate fi utilizată în cazul unui conflict militar. State precum Polonia şi România susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la sistemul de conducte NATO care aprovizionează forţele occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, se aşteaptă ca decizia de prelungire spre Est a acestor conducte să fie anunţată miercuri la summitul NATO de la Ankara, după ce s-a ajuns la un consens după mai mulţi ani de deliberări. Conductele conectează baze militare, ajutând la livrarea de combustibil în situaţii de criză.

Extinderea vizează asigurarea capacității de asigurare a aprovizionării cu combustibil în caz de criză

Iniţiativa reflectă îngrijorările că aceste conducte concentrate în Europa de Vest ar putea fi insuficiente pentru a susţine operaţiuni la scară largă în apropierea graniţelor Rusiei. Majoritatea ţărilor NATO de pe flancul estic se bazează pe infrastructura rutieră sau feroviară, care este mai vulnerabilă la blocaje şi atacuri.

Extinderea sistemului de conducte de combustibil urmează să devină cea mai mare investiţie realizată vreodată de Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, cu un preţ care ar putea ajunge la 30 de miliarde de dolari pe parcursul a două decenii, a declarat una dintre sursele citate de Bloomberg.

Detaliile tehnice ale proiectului, inclusiv structura de finanţare şi ordinea extinderii, urmează să fie stabilite în următoarele săptămâni, au precizat sursele. Acestea au mai spus că NATO ar urma să furnizeze cea mai mare parte a finanţării, ţările estice acoperind restul costurilor, iar detaliile sunt încă în curs de negociere. Polonia, ţările baltice, România, Bulgaria şi Turcia vor fi principalii beneficiari ai proiectului.

NATO analizează de mai mulţi ani o extindere spre Est a aşa-numitului Sistem de Conducte din Europa Centrală, dar amploarea proiectului i-a făcut pe mulţi aliaţi să se teamă că este nesustenabil. Proiectul are ca scop îmbunătăţirea capacităţii alianţei de a furniza combustibil aeronavelor, vehiculelor şi instalaţiilor militare. Proiectul a devenit şi mai important după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă în Ucraina în 2022.

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