NATO a început „planificarea activității de vigilență sporită” în Arctica

NATO a început planificarea misiunii Arctic Sentry pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a afirmat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei.

„A început planificarea unei activităţi de vigilenţă sporită a NATO, denumită Arctic Sentry (santinela Arcticii)”, a declarat colonelul Martin O’Donnel, purtător de cuvânt al SHAPE, comandamentul suprem al forţelor aliate din Europa, potrivit news.ro.

Recenta confruntare cu Statele Unite în legătură cu Groenlanda „este un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, a declarat Emmanuel Macron alături de liderii Danemarcei şi ai teritoriului autonom danez, în cadrul unei întâlniri la Élysée, pe 28 ianuarie.

Ţările membre NATO discută următoarele măsuri pentru a menţine în mod colectiv siguranţa Arcticii, a declarat luna trecută şeful alianţei, Mark Rutte, în cel mai recent semn al eforturilor depuse de aliaţi pentru a-l mulţumi pe preşedintele SUA, Donald Trump, care a declarat că doreşte să preia controlul asupra Groenlandei.

„Toţi aliaţii sunt de acord cu privire la importanţa Arcticii şi a securităţii acesteia”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă în Croaţia. „Odată cu deschiderea rutelor maritime, există riscul ca ruşii şi chinezii să devină mai activi”, a spus el, reluând argumentele lui Donald Trump.

Rutte a declarat că discuţiile privind securitatea Arcticii sunt în curs de desfăşurare încă de anul trecut, iar ţările membre „discută acum următorul pas, cum să se asigure că vor da curs practic acestor discuţii”.

Unii oficiali au sugerat că operaţiunea ar putea fi modelată după operaţiunile NATO de consolidare a securităţii pe flancul estic, Baltic Sentry şi Eastern Sentry.

